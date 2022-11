Se publicó por primera vez en 1911 en una colección más grande, con el autor como coeditor. Hubo muchas adaptaciones y variaciones posteriores de la letra hechas por otros. La letra de este arreglo coral es original del autor. El poeta, Mordkhe Rivesman, era un litvak, un hablante de yiddish “litvish”. Y él era de un área dentro y alrededor de Lituania donde la mayoría de las palabras en yiddish con el sonido “oy” se pronunciaban como “ey”. En su dialecto yiddish, riman “sheyner” y “azeyner”. Pero cuando esas dos palabras se cantan en otros dialectos, no lo hacen. La mayoría de la gente, durante décadas, ha cantado las primeras líneas de esta canción como “Oy khanike, oy khanike, a yontef a sheyner,un lustiker, un freylekher, nito nokh *azoyner*”. Y Rivesman, nebekh, cada vez que escucha eso, se revolca en su tumba… Así que este arreglo coral incluye esa rima como él pretendía. Por una razón similar -aunque no por una rima- este arreglo, que incluye el 2º verso prácticamente desconocido de la canción, tiene, en ese verso, la palabra “ufgelebt”, como la habría pronunciado Rivesman, en lugar de la otra no- Pronunciaciones en litvish “ofgeleybt” o “ifgeleybt”. Puede ver este video con subtítulos en inglés más yiddish transliterado (predeterminado) o con yiddish en el alfabeto yiddish. Solo para el yiddish, haga clic en Configuración en la esquina inferior derecha del reproductor de video de YouTube. Para deshabilitar los subtítulos, haga clic en CC.