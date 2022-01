Dialogando con una persona ecologista acerca de la tala de árboles, entre tonos de queja y dolo, cuenta que ha recorrido muchos lugares que podrían ser hermosos valles para la recolección de las aguas profundas y así conservar la temperatura del planeta, pero se han talado todos los árboles y ya no queda nada.

Mientras me sirve un café en su cabaña, continúa su relato maravillándose de los efectos positivos y benéficos de los árboles en el planeta Tierra, nuestro único hogar.

De muy bonita manera y con tono ya de nostalgia me dice:

- Los árboles nos dan varios beneficios. Lo que pasa es que los vemos como cosas que no sienten y hasta estorbosas. No saben que ellos nutren nuestros pulmones al absorber el dióxido de carbono en las partículas del aire mientras emanan todo el oxígeno que, tanto animales como humanos necesitamos de manera vital e imprescindible para respirar. Ellos nos dan sombra y de esa manera enfrían el calor que del sol abrasador llega al planeta. Eso provoca que no sean evaporadas las aguas con tanta rapidez y por ende, podamos mantener la humedad que todos los seres vivos necesitamos para vivir. Imagina que los vegetales, las hierbas y todas las plantas carezcan de humedad, esas partículas de agua que se encuentran suspendidas en el aire que estamos tomando mientras respiramos, que nuestra piel precisa de manera exacta a cada paso para no morir deshidratados. Son canaletas directas que depositan el agua fluvial bajo tierra mientras por sus conductos comienzan a purificarla para que esté limpia y fresca.

Agrega unas leñas al fogón para continuar su relato ya que el frío había comenzado a invadir nuestros cuerpos. Entonces continúa diciendo:

- Y no sólo eso, sino que además son filtros de polvos y ruidos.

Fijamente lo observo y voy mirando de manera detallada a su alrededor, su casa y sus adornos. Era una cabaña construida por troncos que lograban mantener la temperatura agradable. La única luz provenía de los leños que ardían con un crujido relajante mientras espantaban los moscos ya que echaba unas hojitas secas de un aroma muy peculiar y suave. Con esos leños cocinaba y calentaba el agua para bañarse en temporadas donde el frío impera de manera penetrante en la piel.

¿Música? Únicamente el sonido arrítmico de los chispazos de la chimenea y algunos grillos que cantaban al compás de las luciérnagas que, a esa hora ya comenzaban a deambular con sus fulgores.

- ¿Qué tanto miras tan fijamente? ¿Acaso me estabas oyendo lo que te contaba de los árboles? - me dice.

- Claro, y por eso observo. Yo vengo de la ciudad y nuestras casa son edificios que no fueron construidos por árboles. Nosotros calentamos el agua para bañarnos con gas y de la misma manera comemos, no quemamos tanta leña a diario. Nosotros espantamos los moscos con un espiral y no con hojitas de los árboles. Es verdad que muchos de nuestros muebles son de madera como los libreros o las camas, pero no mucho más que eso. Tal vez la mesa principal del comedor y parte de las sillas, pero no usamos tanta madera. Tú, en cambio, estás acabando con los árboles desde la fabricación de tu hermosa choza o cabaña, como se llame.

Veo que tú estás acabando a diario con los mantos acuíferos, mientras incrementas la temperatura del planeta, nos robas oxígeno, nos llenas de polvo y nos aturdes con muchos ruidos. Además, incrementas la temperatura de una manera muy violenta porque tus leños se apagan solos mientras nosotros cerramos la llave del gas y asunto terminado. Tú empiezas a comer y las llamas siguen ardiendo.

- Qué ignorante eres ¿Acaso no has leído respecto al reciclaje? ¿No te das cuenta que todo lo mío es reciclado?

- No lo creo. Los troncos con los cuales has construido tu cabaña están perfectamente cortados, o sea que no son tan naturales, es decir, reciclados. Casualmente, tus camas, mesas y sillas son todas de madera.

A propósito, muy rico el café. Debe ser bien difícil, si no imposible, hacer café sin cortar una planta que da oxígeno, sombra, bajar la temperatura de la tierra, espantar insectos, atrapar polvos, filtrar los ruidos y mucho más.

¿Me preguntabas si he leído libros? ¿Le llamas libros a ese conglomerado de hojas impresas que se unen de una manera muy correcta para dar seguimiento a las páginas?

- Sí, eso es un libro y se ve que tú no has leído nada.

- ¿Sabías que esos libros, para que puedan ser hechos deben talar miles de árboles?

Es así. Los veganos, crudi veganos, naturistas y ecologistas deben entender que lo que está mal es la tala de árboles por deporte, pero no la necesaria. Lo reciclado también fue árbol algún día. Y Dios nos dio el planeta y sus recursos para que lo utilicemos a nuestro favor y beneficio, sin perjuicios. Por cierto, esa fue de las primeras órdenes Divinas de Dios a Adán, a la humanidad toda.