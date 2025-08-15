Ciberseguridad en el Sector Salud: Tendencias globales y el papel de la tecnología israelí

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En un entorno donde los datos personales —y, en particular, los de carácter médico— se han convertido en uno de los activos más valiosos y vulnerables, la ciberseguridad en el sector salud emerge como una prioridad estratégica a nivel global. La creciente digitalización de los servicios médicos, el uso extendido de dispositivos médicos conectados a la red y el auge de ataques cibernéticos cada vez más sofisticados han puesto en alerta tanto a gobiernos como a instituciones privadas, impulsando un mercado que experimenta un crecimiento sin precedentes.

El sector salud ha sido blanco constante de ciberataques, siendo los incidentes de ransomware –ataque cibernético en el que se cifran o secuestran los datos de una organización y se exige un pago a cambio de su liberación—los más frecuentes. Entre 2016 y 2021, estos ataques se duplicaron y, en 2022, dos de cada tres instituciones de salud a nivel mundial reportaron haber sido afectadas. La situación se intensificó aún más en 2024, con el 92% de las organizaciones de salud reportando al menos un ciberataque, frente al 88% registrado en 2023. En el caso específico de ataques de ransomware, el 67% de las organizaciones fueron víctimas en el último año, en comparación con el 60% en 2023 y apenas el 34% en 2021.

Aunque los ataques continúan en aumento, el impacto económico muestra señales mixtas. Por un lado, el pago promedio por ransomware en 2021 fue de 197,000 dólares, un 33% más que el año anterior. Sin embargo, en 2024 se registró una disminución del 35% en los pagos por este tipo de ataques, totalizando 814 millones de dólares frente a los 1.25 mil millones en 2023. Este descenso se atribuye a una mayor acción por parte de las autoridades de seguridad y a mejoras en las capacidades defensivas de las instituciones.

No obstante, el sector salud continúa encabezando el ranking de industrias con los costos de recuperación más altos tras una violación de datos, con un promedio de 9.77 millones de dólares por incidente. A pesar de una reducción del 10.6 % en el costo promedio de las brechas de seguridad en 2024, el impacto financiero sigue siendo considerable.

Bajo estas consideraciones, y de acuerdo con las últimas estimaciones, el mercado global de ciberseguridad en el sector salud fue valorado en 17.3 mil millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 56.3 mil millones para 2030. Esta tendencia refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información clínica. Un ejemplo representativo es el caso de la firma Gartner, que proyectó un gasto en ciberseguridad de 6.7 mil millones de dólares en 2023 en Medio Oriente y África del Norte, lo que evidencia una fuerte inversión en infraestructura tecnológica resiliente en esa región.

Israel: Un Actor Clave en la Ciberseguridad en Salud

Ante este panorama global, Israel se posiciona como uno de los protagonistas en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad para el sector salud. Con una sólida industria tecnológica respaldada por inversiones y talento altamente especializado, el país está consolidando su liderazgo en esta área crítica.

En 2023, el mercado israelí de ciberseguridad en salud generó más de 300 millones de dólares en ingresos, con proyecciones que anticipan un crecimiento superior a los 1,000 millones para 2030. Este crecimiento se alinea con una tendencia global más amplia, considerando que el mercado mundial podría alcanzar los 75 mil millones de dólares para 2032.

Además, en 2021, Israel recaudó 8.8 mil millones de dólares en más de 100 acuerdos relacionados con ciberseguridad, lo que refuerza su papel como potencia tecnológica y como un actor clave en el desarrollo de soluciones aplicadas al entorno médico.

Sin duda, las instituciones del sector salud en México pueden beneficiarse de estas tecnologías, disponibles a través de la Oficina Comercial de Israel en México, que cuenta con un catálogo especializado y filtrado conforme a las necesidades del mercado mexicano en materia de ciberseguridad aplicada a la salud.

Las instituciones médicas, más que nunca, deben tener en cuenta que la ciberseguridad en el sector salud no es solo una necesidad operativa, sino un componente estratégico fundamental para preservar la confianza en los sistemas de salud modernos. A medida que los ataques evolucionan y los costos asociados se incrementan, países como Israel están liderando con innovación y capacidad tecnológica, ofreciendo soluciones robustas frente a una de las amenazas más apremiantes del ecosistema digital actual.

Paola Pérez Gallardo Garibay es Directora de Desarrollo de Negocios, Oficina Comercial de Israel en México