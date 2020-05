Diario Judío México - Rompiendo límites en la Dirección de las empresas a través de las gestiones virtuales

Adaptase a esta nueva realidad, encontrar las nuevas oportunidades laborales, desarrollar nuevas capacidades, así como implementar las que cada uno tiene son algunas de las recomendaciones que en esta ANA Lipnik CEO de Hauwei en Israel nos da en una interesante platica con Perla Mandelblum de diariojudio.

Todos conocemos el valor de una empresa como Huawei, pero hoy platicaremos con la CEO que decidió,que dada la situación, y desde su propia trinchera, con toda su experiencia, que había que darle algo mas a la gente.

Fue así, que junto con su socio Martín, y comprendiendo las nuevas necesidades de la gente, decidieron crear un espacio para brindar contenido útil, asesoría, consejos y recomendaciones de todo tipo, para que cada persona, pueda tener mejores oportunidades laborales y de negocios.

La primera, comprendiendo esta nueva realidad que nos alcanzo de repente, la de trabajar desde casa o a distancia, por lo que crearon REMOTE IS ON, una conferencia donde 10 de los mas valorados expertos de Israel, todos ellos CEOS o directivos de importantes empresas Internacionales y de Israel, como ATT, Microsoft y mas, para mas que hablar, brindar consejos puntuales y precisos sobre l Home Office y el trabajo remoto

Remote is On se llevará a cabo el día 26 de Mayo de 10 a.m. a 3 p.m ( hora de Israel )y será visible en vivo en Zoom y Facebook¡

La primera conferencia en línea de este tipo en el campo de la gestión remota está en marcha! y aunque esta en Hebreo ya diariojudio y Ana nos hemos puesto de acuerdo para generar estos mismos temas en Español con ponentes de talla internacional tanto de México como de Israel y otros lugares del mundo,

Asi que esten preparados para este evento y los próximos a venir

En solo 3 meses, la epidemia de Corona ha cambiado el mundo sin reconocimiento.

La economía global se ha visto afectada, las organizaciones han tenido que repensar la situación y nuestros clientes están redefiniendo y reevaluando sus necesidades y deseos.

Como tomadores de decisiones en las organizaciones, debemos responder de manera rápida e innovadora a estos cambios. De todos los cambios que han tenido lugar, uno de los problemas que seguramente se destacará es el trabajo desde casa y, con ello, los desafíos de la gestión remota.

