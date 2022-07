Ni kon eya ni sin eya…

era lo ke diziyan los maridos por sus mujeres keridas !! I por seguro ke teniyan la razon del mundo de dizirlo !

Ni kon eya, por una komputadora, seriya el riziko de tener una tumor en el selebro… Lo mas negro ! Ay razones tambien mas livyanas komo inyervar la mujer o el marido ke se ven neglijidos i empesan los argumentos amargos en kaza…. El peleyo de las kreaturas por ken save kualo los pincha jugando entre ermanos… Lo negro ke es de kedar asentado/asentada duranto demasyado de tiempo, el danyo ke kavza a los ojos, a las piernas i a la espalda, la assosyalizasyon kon los ke no son “virtual” i la peryita del tiempo kon los juegos stupidos ke okupan la persona al lugar de azer kozas mas seryozas…. Si ! Ay i ay munchos otros inkonveniyentes ma kuando se mezura lo negativo i lo pozitivo de la koza, la persona tiene tendensya a konsiderar el pozitivo i inyorar totalmente, ke pekado, lo negativo, lo nefasto dire mizmo….

Oy la komputadora aze partido de muestra famiya i tiene multiplos fonksyones en muestra vida a punto ke no parvinimos a dezatarmos de eya i tratar de bivir komo biviyamos antes….. Oh ! No muy leshos en el tiempo…. 10-15 anyos max.! Kuando la konneksyon se kortava a kada momento, no saviyamos sus botonos, sus lokuras, sus dezeos, sus kaprichios i aferravamos uno de estos inyervos spektakular ! Korreeeeeeeee ke venga el teknisyano, korreeeeee telefonale a la santral i demanda porke esta makina responde solo kada 5 minutos !!! Me akodro de akeyos diyas ke mi ijo me aviya regalado un desk top grandeeeeee para pueder embiyarme fotos i a vezes avlar kon el ICQ….

Di-o miyo ! “Todos los empesijos son duros” es la primera fraza sezuda ke mos aviyan ambezado en Hebreo al Ulpan…. La skola de los emigrantes ke no konosiyan ni un biervo de la lingua…. Yo era la savida de la klasa ! Me aviya ambezado a dizir “Shalom”, “mayim (agua)” i “Shana Tova” ! Porke era en Rosh Hashana ke izimos aliyah i la hostessa en el avion se aviya metido en la kavesa de ambezarme el Hebreo mizmo antes ke yegara a Israel ! En akel tiempo no dava paso sin el papel i el kalemiko para pueder notar kada muevo biervo ke oiya, en letras latinas por seguro ! I effektivamente, avlava perfektamente la lingua en un tres mezes de tiempo ! No porke era un genio ma porke estudyava unas 10 horas al diya ! Ken me lo aviya dado por pena ? Dingunos ! Es yo ke no suportava azer partido de un puevlo no entendyendo kualo se esta avlando en mi deredor, en la TV… Ke handikap es mirar komo una vaka al treno a las karas de las personas kon una soriza idiota o dever ekskuzarse siempre “Sorry I’m new here and don’t speak Hebrew !” i…… es alora ke empesan las kestiones ke me trayen araskinas !!! “De ande sos ?” “Te gusta Israel ?” “Kuala es tu profession?” “Topates echo ?” “Ande estas kedando?” “Porke emigrates ?” i…i….i…i !!! Si ! Estava dizyendo ke todos los empesijos son duros… I no fue fasil de deskuvrir todas las kalejikas estrechas de las muevas technolojiyas i ademaas a una edad ke las mujeres aman trikotar para los inyetizikos, avlar de aki i de aya kon las vizinas, bever kafe kon las amigas antes de asentarsen para jugar kartikas en una meza redonda kuvyerta de un tapet vedre ! Ma esto yo no lo kije ! Teniya otros planos en mi kavesika tugerta ! Keriya eskrivir porke esto me plaziya i la komputadora era una amiga ke respondiya a todos mis dezeyos ! No me grita a los oyidos ! (So alerjika a las avlas a boz alta i riyir sin razon !), no se inyerva i se dezmodra kuando piedre el juego, no tiene problemes de memorya, esta siempre a mi lado kuando la kero, es inteligente i no te responde gato por pato, save todo i te puedes fiyar a eya! Te la puedes yevar kon ti i no pagas ni para su komida ni por su kama. No te dize ke kere azer pipi en lugares ke no ay toiletas, no te yora la estreya porke esta kansada o aburrida ! No tienes de menester de kudyarla kuando es una viejizika… Merkas una manseva i te se achileya el korason ! Ademas le puedes demandar todo modo de muzika i se alegra kuando kanta, te konta kuentizikos, te resita poeziyas… Te mostra en un chikkkk todas las fotos ke keres ver i te puedes konnektar kon todasssssss las personas del mundo entero ! Mi mamita en Ganeden agora no se iva kreyer si le kontava todo esto ! El sinema i el teatro kon un poko de pikap i radyo mas tadre era todo lo ke teniyan por divertimiento… I los mizmos amigos durante la vida entera ! El progresso ke se izo es immenso…

Yo la yamo mi chikichiki presyoza ! Me ayuda en todo ! Me traye el merkado fina mi kaza, todo lo ke nesesito! Tomamos bilyetos de konsertos, teatro, aeroplano, organizamos vakansyas, eskojemos livros ke yegan fina mis kuartos, un enkanto ! Lo mas importante es ke puedo avlar kon mi ijo tan leshos kuando kero… No se pueden enumerar toda sus bienechos i su kontribusyon a muestra vida sin kavzar dezrepozos…. |Ademas es a eya ke devo mi enkuentro kon el DIARIOJUDIO ! Nunka iva pueder konoser esta revista ke me plaze tanto i de un payis leshos i tan enteresante todo en siendo de mi puevlo i de mi lingua si no teniya mi chikichiki tan savyo i tan ekstraordinaryo en mi deredor !

Aki, reingrasyo todos ke partisiparon i lavoraron tan duro para ke tengamos el mas grande lukso de la persona “una komputadora”…. El primer paso a la globalizasyon i a las altas teknolojiyas del futuro!

Un saludo kordial a todos mis amigos

