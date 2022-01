SHOÁ AHORA – “Las políticas que no parten de la base moral no son, a fin de cuentas políticas prácticas, en absoluto [y como] procedo de un pueblo que dio los Diez Mandamientos al mundo, Convenimos en que necesitamos tres mandamientos más, que serían: no serás un agresor; no serás una víctima; y no serás nunca ni en ningún caso un espectador”.

(Yehuda Bauer. Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas 2006).

El Dr Claus Roxin “el mayor penalista del mundo”, con su labor como jurista a nivel mundial, posibilitó- nos cuenta Marisol Chévez Hidalgo-Bonefil-, con su “Teoría de la doctrina de la autoría y dominio del hecho en derecho penal” la condena a Adolf Eichmann y a otros criminales nazis después del Holocausto.

Marisol Chévez Hidalgo-Bonefil, (Doctoranda con la filósofa Adela Cortina en Ética y Democracia por la Universitat de Valencia) nos habla desde la Universidad Técnica de Múnich, TUM, dónde actualmente trabaja bajo la dirección del Director del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial, Dr. Cristopher Luetge, y además recibe orientaciones del propio profesor Claus Roxin.

“El tema de mi doctorado -que comenta para nosotros Chévez- trata precisamente sobre un razonamiento jurídico en perspectiva ética en Internet, siguiendo los planteamientos de Roxin, para enfrentar los delitos de odio y la discriminación en la World Wide Web de los que somos víctimas los judíos”.