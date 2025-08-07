Clemens von Galen: El obispo que le gritó la verdad al nazismo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un hombre de fe que se convirtió en símbolo de resistencia

En una Alemania sometida por el terror y el adoctrinamiento nazi, una voz solitaria se alzó con fuerza desde el púlpito de la catedral de Münster. Era la voz del obispo Clemens August Graf von Galen, un aristócrata católico que desafió al régimen de Adolf Hitler con una convicción inquebrantable: la defensa de la vida humana y la dignidad moral por encima de cualquier ideología totalitaria.

Von Galen no era un revolucionario ni un político. Era un sacerdote alemán, profundamente creyente, educado en el clasicismo jesuita, que desde joven mostró un carácter firme y confrontativo. En 1933, fue designado obispo de Münster, justo cuando el nazismo ascendía al poder. Su nombramiento se debió, en parte, al respaldo del entonces cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, con quien mantenía una amistad de larga data.

Un sermón que sacudió al Tercer Reich

El punto de quiebre llegó el 3 de agosto de 1941, cuando von Galen pronunció su más célebre sermón. Desde el altar, denunció el programa secreto de eutanasia nazi, conocido como Aktion T4, que ya había exterminado a más de 70.000 personas consideradas “vidas indignas”. Su denuncia fue clara, directa y devastadora: “Esto es asesinato, ilegal según la ley divina y alemana”.

Aquel sermón, junto a otros dos pronunciados semanas antes, atacaban también a la Gestapo, la persecución religiosa y la represión estatal. Von Galen advirtió que el asesinato sistemático de enfermos abría la puerta al exterminio de cualquier ciudadano “improductivo”, incluso soldados heridos. La sociedad alemana comenzó a tomar conciencia.

¿Por qué no lo mataron?

El impacto fue tal que el régimen nazi contempló ejecutar al obispo. Martin Bormann, uno de los jerarcas más cercanos a Hitler, llegó a sugerir ahorcarlo. Sin embargo, Joseph Goebbels convenció a la cúpula nazi de que eliminar a von Galen generaría un levantamiento católico masivo y dañaría la unidad nacional en plena guerra. El obispo fue sometido a una especie de arresto domiciliario informal, aunque nunca dejó de ejercer su rol pastoral.

Mientras tanto, sus sermones eran copiados, impresos y distribuidos en parroquias, incluso retransmitidos por la BBC desde Londres y lanzados en panfletos sobre ciudades alemanas. Uno de esos sermones fue el primer texto difundido por los estudiantes de la Rosa Blanca, movimiento juvenil que también desafió a Hitler y pagó con su vida.

Un defensor de la justicia… incluso tras la guerra

Tras la caída del régimen nazi, von Galen no calló. Denunció los abusos de los ejércitos aliados, especialmente de tropas soviéticas y polacas, que cometieron saqueos, asesinatos y violaciones en Alemania ocupada. Exigió respeto a los prisioneros de guerra y defendió el debido proceso para los funcionarios alemanes no involucrados en crímenes de guerra.

Incluso pidió clemencia para el general Kurt Meyer, condenado a muerte por crímenes cometidos por sus subordinados. Como defensor de la doctrina cristiana, von Galen exigía justicia basada en actos personales, no en responsabilidades colectivas. Gracias a sus gestiones, la pena fue conmutada.

Reconocimiento papal y legado

En diciembre de 1945, el papa Pío XII lo nombró cardenal. Fue recibido en Roma como un héroe espiritual. Pese a la pobreza alemana de la posguerra, su viaje fue costeado por cardenales estadounidenses. Durante la ceremonia, Pío XII citó de memoria fragmentos de sus sermones y agradeció su valentía.

Pero el reconocimiento llegó demasiado tarde. Apenas unas semanas después de su regreso a Alemania, Clemens von Galen falleció el 22 de marzo de 1946 debido a una apendicitis aguda. Fue sepultado en la catedral de Münster, parcialmente destruida por los bombardeos aliados.

En 2005, el papa Benedicto XVI lo proclamó beato, reconociendo su lucha profética contra la barbarie y la injusticia.

Un rugido de conciencia

El legado de Clemens von Galen trasciende el marco religioso. Fue un hombre que habló cuando otros callaban, que desafió el totalitarismo en nombre de la fe, la dignidad y la ley moral. Su historia es una de las más poderosas muestras de que, incluso en tiempos oscuros, una sola voz puede marcar la diferencia.

Fuente: INFOBAE