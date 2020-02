Diario Judío México - En la realización de películas independientes o de autores es esta la perspectiva que interesó y hubo encaminado a Charles S. Cohen (nacido en 1952, en New york) junto a su familia en concretar el proyecto que será materializado en la creación del Cohen Media Group en el 2008. Esta sociedad que ha sido productora y distribuidora de Shooting the Mafia (Disparando a la Mafia) documental que describe la existencia decidida e independiente de una palermitana corajosa, ella es Letizia Battaglia siendo la primera mujer Italiana realizándose como fotorreportera. Señora de la fotografía italiana, estuvo muy determinada hasta arriesgando la vida, durante ese incomprensible periodo acaecido en las calles Palermitanas (1980- 1982 segunda guerra de mafias) ansi ella estaba allí colindante a la crónica publicada en L’ Ora di Palermo. Memorable es su figura portando esa pequeña maquina fotográfica, (no es de una marca relevante lo dice ella), cuyo lente captó miles de hechos violentos que son innegables en la historia. Histórica fue esa insólita imagen del beso que dio el primer ministro ruso Leonid Brèzhnev saludando a su colega el político alemán Erich Honecker gesto solidario socialista que inmortalizó en 1979 el fotógrafo francés Règis Bossu, dando pasó a una fotografía particularmente sorprendente. Letizia Battaglia nos informó de las contiendas mafiosas y donde fueron asesinados magistrados, políticos, militares, personalidades las cuales perseveraron en llevar a procesos estos Boss, es alli adonde su lente ha delatado crímenes de la mano de Cosa Nostra. Su profesionalidad a estado excepcionalmente reteniendo aquel segundo al abierto adonde yacían los ejecutados en vías de Palermo, ansi realidad no escenas del Padrino. Es Palermo ciudad italiana perteneciente a la región de Sicilia, sin embargo, es conocida mundialmente por Vito Corleone, (serían innumerables los Boss reales de esta ciudad) más es para esta fotorreportera un ligamen umbilical con su Palermo, fuese que ha trascurrido gran parte de su vida además es allí donde reside actualmente.

Letizia Battaglia nace el 5 de marzo de 1935, Palermo, ansí actualmente ha cumplido los 84 años e irradia espléndida vitalidad asimismo clama su legendario coraje frente a las organizaciones criminales (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Sagrada Corona Unida, Camorra etc.). Un toque superfluo se lo atribuye esos distintos tintes en sus cabellos, pero estos preanuncian su carácter positivo, no obstante, su existencia fuese dura y además cuánto difícil para arribar a ser fotógrafa. La fotografía ha impregnado su existencia, no solo como profesión sino también como parte esencial de su yo interno. Repiensa sobre Sicilia pues ha sido una tierra abandonada tanto por la administración como por el estado italiano. Sus imágenes desgarran emociones al espectador y aún más lo desconciertan hacia el exterminio de tantas víctimas, así las ha elaborado solo en blanco y negro que son ensimismadas en oscuridad ¿por qué? … porqué toda aquella violencia no obstante lo manifiesta refutando el color, quizá si con esto honoraré el dono de la vida. Pero estuvo el retrato de La bambina con il Pallone que giró en tantas publicaciones a nivel mundial que la hizo célebre. L’ Ora di Palermo, periódico comunista (1974- 1991) donde forma parte del grupo en el cual todos eran hombres. En 1985 recibió como única mujer, italiana, palermitana y europea el premio Eugene Smith. Y sucedió que Letizia Battaglia acompañada de su colega Franco Zecchin estuvieron los primeros en haber alcanzado el lugar donde había sido asesinado Pier Santi Mattarella (6 de Enero 1980) el hermano del presidente de la república italiana Sergio Mattarella y es ella quién prenderá las primeras fotos del asesinato.

Franco Zecchin es un fotógrafo además de haber sido la pareja de Letizia, también compartió con ella muchas ideas de camarada. Así ella junto a Zecchin han creado el centro de documentación anti – mafia G. Impastato (periodista y activista italiano) él cuál denunció en sus artículos a Cosa Nostra motivo por el cuál fue asesinado

La mafia non è piu di una volta filme que describe a Letizia.

Retrata a Giulio Andreotti en compañía de Nino Salvo, un mafioso de Cosa Nostra, estas fotos fueron afincadas en el proceso a Giulio Andreotti Ex Primer Ministro de Italia, posteriormente fue procesado por mafia.

En los márgenes de Sicilia, región muy tradicionalista adonde el hombre es dominante, será el cual decide, pero es ella Letizia Battaglia quién resuelve salir de estos cánones al ser una mujer independiente, rechazando cánones. Sicilia 1816 Capital del reino de la Sicilia y de las dos Sicilia alli viene en 1861, siendo la segunda ciudad en importancia y en el segundo del 900 caracterizada tristemente por la mafia, Cosa Nostra.

Entre sus muestras importantes de fotográficas están Per pura passione, Palermo nuda, Storie di strada.

Letizia Battaglia es una camarada, miembro del partido comunista, es una mujer de luchas aquellas luchas que hacemos nuestras, esas que son verdaderamente legitimas que son en defensa de preservar nuestros derechos honestos y hacer el impedimento hacia la extensión de la criminalidad o literalmente acaso sea esa esperanza de lograr algún día la desintegración de todas las mafias. Cuanta gente en el mundo es opresa por las mafias hoy en día. La angustia se ha alargado hasta el cono sur ansi hasta Chile, país adonde no se conocían las asociaciones criminales mafiosas y ahora es sumergido dentro de ellas. Es Letizia Battaglia que ha enfocado su talento e hizo ver momentos espeluznantes mafiosos, es hacer el arte al servicio del público, y no una venta de este a la delincuencia … sigue sus justas y las justas convenciones de las batallas para hacer aflorar legitimidades aquellas que deben ser conservadas y seguidas en un mundo que está al borde de la locura criminal en querer poner la violencia y la usurpación como parte prioritaria por ello está en nosotros salvarlo de la ofensa.

Cada situación violenta afora los espacios dentro de esta ciudad especial y donde será obscurecido aquel fascino cultural envolviéndose igualmente ante relevantes hermosos paisajes, costumbres, sabores y olores. Y este último adonde Letizia evocando ese olor característico de Palermo que me hace de no alejarme jamás de él y así ella ha regresado para siempre a su Palermo amado.

Son los palermitanos quienes manifiestan fervorosamente para lograr esa legalidad opresa y desde ahí salir de aquel desmoronamiento de todos los justos valores en dicho territorio, e igualmente en tantos otros lugares donde la violencia es parte cotidiana de la vida.

Es Shooting the mafia (Disparando a la Mafia) un documentario el cual ha narrado toda la labor que ha realizado la célebre fotorreportera Letizia Battaglia, dirigida por Kim Longinotto, coproducción irlandés- Norteamericana del COHEN Media Grupo (Charles S. Cohen).

Es Charles S. Cohen que ha compartido con el mundo este, su hermoso homenaje a la valerosa y emancipada fotorreportera italiana declarada desde siempre abiertamente en contra de la Mafia. ¡Gracias! A Letizia Battaglia y a Charles S. Cohen.