Los esfuerzos diplomáticos estadounidenses destinados a la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel han reavivado las discusiones en Pakistán – que se considera el segundo Estado islámico después del primero establecido por el profeta Mahoma en Medina – sobre si debería formar parte de esa reapertura del mundo islámico. Pakistán, que fue creado en nombre del islam en 1947, tiene una fuerte tradición de antisemitismo.[1]

En julio de 2023, los líderes políticos de Pakistán lanzaron ataques antisemitas contra Israel, los sionistas y los judíos después de que el Representante Permanente Adjunto de Israel ante la ONU, Adi Farjon, hablando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), expresara su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Pakistán y la persecución del Estado paquistaní a líderes y activistas de la oposición.[2]

En septiembre de 2023, a raíz del movimiento saudí-israelí para normalizar los vínculos, los eruditos religiosos islámicos – que ostentan un enorme poder sobre la opinión pública en Pakistán – expresaron su temor de que Pakistán pudiera reconocer a Israel. La preocupación entre los clérigos paquistaníes también surge de la declaración del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, de que junto con Arabia Saudita, otros seis o siete países musulmanes normalizarán los lazos con Israel.[3]

Según un informe del diario urdu Roznama Express, Maulana Khalil Ahmad y Maulana Abdul Qadir Loni, emir y emir adjunto respectivamente del grupo ideológico Jamiat Ulema-e-Islam, pidieron recientemente al gobierno paquistaní que anunciara una postura clara sobre el reconocimiento de Israel, poniendo fin a la incertidumbre en el pueblo.[4]

Expresando preocupación porque el gobierno paquistaní no manifiesta su postura públicamente, Maulana Khalil Ahmad, Maulana Abdul Qadir Loni y otros académicos de su partido dijeron que Israel «es una úlcera para la región y es obligatorio que la comunidad musulmana excave esta úlcera desde sus raíces» y agregó que «Israel ha ocupado la Primera Qibla [la dirección hacia la cual un musulmán se dirige para orar en el Islam; la ‘Primera Qibla’ es Jerusalén] de los musulmanes durante medio siglo, pisoteando todo tipo de derechos humanos y morales y los límites políticos.»[5]

Los eruditos Jamiat Ulema-e-Islam agregaron: «Los judíos están utilizando todo tipo de tácticas criminales para mantener su ocupación ilegítima. Israel no ha dejado nada en enemistad contra el islam… La liberación de Bait-ul-Muqaddas [Jerusalén] y Palestina es El deber islámico de la Ummah musulmana. Bait-ul-Muqaddas no pertenece sólo a los palestinos; es la Primera Qibla de los musulmanes y es un lugar importante en el viaje Miraj del Profeta Mahoma, es también el centro de las creencias y los amores del mundo del Islam.» [6] «La Ummah musulmana», agregaron los eruditos religiosos, «debería levantarse por su libertad en lugar de aceptar a Israel. No está lejos el día en que Israel será borrado de la región». [7]

Atrapado en turbulencias políticas y económicas, Pakistán tiene un gobierno interino hasta que se celebren elecciones generales, posiblemente en enero de 2024. Hablando por separado, el ministro de Relaciones Exteriores interino de Pakistán, Jalil Abbas Jilani, dijo que cualquier decisión relativa a la normalización de las relaciones con Israel se tomará «de la mejor manera posible» para los intereses del país» y «con la debida consideración de los intereses del pueblo palestino». [8]

Recientemente, dos importantes diarios en urdu publicaron artículos sobre la normalización de las relaciones con Israel. En el primer artículo, publicado por Roznama Jasarat y titulado «¿Acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita y libertad palestina?», el columnista Qazi Jawed analizó la cuestión de las relaciones Palestina-Israel, argumentando que «el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita será otro golpe a la libertad palestina», de manera muy similar a como fueron frustrados los Acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Camp David.[9]

En el segundo artículo, titulado «La propia Palestina ha reconocido a Israel bajo el Acuerdo de Oslo» y publicado por Roznama Jang, el columnista Farrukh Saleem argumentó que un reconocimiento formal de Israel podría beneficiar a la economía paquistaní, con cooperación en una variedad de campos, como la tecnología agrícola avanzada, la ciberseguridad y la gestión del agua.[10] A continuación se ofrecen extractos traducidos de ambos artículos, primero el de Qazi Jawed seguido del artículo de Farrukh Saleem.

A continuación, se presentan extractos del artículo de Qazi Jawed:[11]

“La mayoría de los egipcios rechaza cualquier acercamiento con Israel hasta que los palestinos obtengan un Estado independiente propio; por lo tanto, es paz, pero la paz es más peligrosa que la Guerra Fría”

«Según la agencia de noticias extranjera Reuters, el 13 de septiembre, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos está desempeñando el papel de mediador para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. No es una sorpresa, pero el 13 de septiembre es un día importante para Israel y Palestina”.

«Hace tres décadas, el 13 de septiembre de 1993, se firmó en Washington la Declaración de Acuerdos de Autogobierno Provisional entre la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina de Israel. Esta declaración también se conoce comúnmente como los Acuerdos de Oslo. Antes de este infame acuerdo se llevaron a cabo una serie de negociaciones secretas entre las dos partes en Oslo, Noruega”.

“Otro anuncio con respecto a septiembre… el 17 de septiembre de 1978, se firmó el Acuerdo de Camp David entre los árabes e Israel. Este acuerdo fue firmado entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, que resultó ser el comienzo de la paz entre los árabes e Israel”.

«Según los Acuerdos de Camp David, Israel aseguró sus fronteras meridionales mientras que los egipcios recibieron protección completa de los ataques israelíes. Sin embargo, a pesar de los vínculos entre Israel y Egipto a nivel político, los pueblos de ambos países todavía están lejos el uno del otro. Egipto e Israel siguen siendo tan extraños entre sí como siempre. La mayoría de los egipcios rechaza cualquier acercamiento con Israel hasta que los palestinos obtengan un Estado independiente propio. Por lo tanto, es paz, pero la paz es más peligrosa que la Guerra Fría”.

«El secretario de Estado norteamericano agregó que se ha llegado a un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel sobre la normalización de las relaciones, pero la cuestión palestina obstaculiza su finalización. Antony Blinken dijo que hay un punto muerto entre los dos países en muchas cuestiones complejas, la más importante de las cuales es la cuestión no resuelta de Palestina”.

«El secretario de Estado dijo además que la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel y el reconocimiento mutuo a nivel diplomático traerán paz, estabilidad y desarrollo en la región. Debe recordarse que muchos países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, ya han establecido relaciones diplomáticas y comerciales al reconocer a Israel el 13 de octubre de 2020, con la mediación de Estados Unidos. Sin embargo, Arabia Saudita condicionó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel a la solución de dos Estados para Palestina y a detener los asentamientos judíos.»

“Israel… ciertamente tiene éxito en gran medida en su vergonzoso intento de distorsionar los hechos al echar la culpa del fracaso de los Acuerdos de Oslo a los líderes palestinos; no hay duda de que el liderazgo palestino es plenamente responsable de tomar malas decisiones en ocasiones importantes»

«En este momento, permítanme mencionar también que las páginas de la historia son testigos de que el liderazgo palestino y la débil voluntad política de Israel se convirtieron en la causa de la creación del mayor fraude político de los tiempos modernos, los Acuerdos de Oslo. Después de firmar los Acuerdos de Oslo en la Casa Blanca, el líder palestino Yasser Arafat estrechó la mano del primer ministro israelí Yitzhak Rabin por primera vez, y en la ocasión también estuvo presente el presidente estadounidense Bill Clinton”.

«Los analistas árabes y palestinos inicialmente no le dieron mucha importancia a este acuerdo, pero los think tanks judíos que trabajan dentro de Israel le prestaron mucha atención. En el mundo exterior, se escribieron decenas de miles de artículos y columnas sobre los Acuerdos de Oslo, en los que se solía destacar la importancia de este acuerdo para Israel. Pero los escritores occidentales que criticaban este tema parecían deliberadamente rematar la mención de los palestinos en los Acuerdos de Oslo”.

“Más o menos, todos los analistas israelíes y judíos calificaron el acuerdo como un ‘error’ o incluso un ‘desastre inesperado’ que permitió a una ‘organización terrorista’ monopolizar ciertas áreas de Cisjordania. Según ellos, este acuerdo plantea serias amenazas a la seguridad de Israel y sus residentes. Innumerables analistas condenaron enérgicamente a Yasser Arafat y a la Organización de Liberación de Palestina”.

«En su opinión, desde la firma del Acuerdo de Oslo, los ‘terroristas palestinos’ han sido responsables del asesinato de 1.500 judíos. A menudo olvidan convenientemente el número significativamente mayor de palestinos asesinados, heridos y discapacitados durante este mismo período. También «olvidan» mencionar el número de asentamientos judíos ilegales construidos en tierras palestinas robadas durante este período”.

«Israel, que mantiene su ocupación ilegal de tierras palestinas mediante la fuerza militar, ciertamente ha logrado en gran medida su vergonzoso intento de distorsionar los hechos echando la culpa del fracaso de los Acuerdos de Oslo a los líderes palestinos. No hay duda de que los dirigentes palestinos son plenamente responsables de tomar malas decisiones en ocasiones importantes. Todos, incluida la administración estadounidense, la Unión Europea, las comunidades árabe e internacional, e incluso los dirigentes palestinos, son libres de formular acusaciones”.

«Es muy posible que Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres hayan tenido el deseo de que la Tierra Santa, que ha estado en conflicto durante décadas, se convierta en un lugar de paz, que hayan tenido una visión en sus mentes para la prosperidad y el progreso de aquellos que viven en todo el Medio Oriente. La paz no puede lograrse únicamente a través de buenos deseos. Hubo más críticos que encontraron pesadillas que exponentes de tales acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones. El militante «sediento de sangre» de Israel convertido en pacificador, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, fue asesinado a tiros por «un extremista israelí dos años después de la firma de los Acuerdos de Oslo en la Casa Blanca. Después de este asesinato, la nueva planta de la paz comenzó a pudrirse.»

Muhammad Ali Jinnah, más tarde fundador de Pakistán, dijo en una conferencia en 1937: «[Si Gran Bretaña] no decide el problema de Palestina con prudencia, coraje, audacia y justicia, se abrirá la puerta a una nueva revolución en la historia de Gran Bretaña; los musulmanes de la India darán toda la ayuda posible a los árabes en esta justa y valiente yihad»

«Aquí no es posible rechazar esta cruel y difícil realidad de que: ya sea que el plan sionista se implemente bajo la supervisión de la derecha o del gobierno secular, sus huevos e hijos surgirán en forma de ocupación forzosa de las tierras palestinas de Cisjordania, cuya conclusión lógica siempre ha sido estrangular el cuello del verdadero Estado palestino”.

«¿Cómo colapsaron los Acuerdos de Oslo? ¡No es necesario ser un diplomático en ejercicio para saber por qué! Ambas partes de los Acuerdos de Oslo (Israel y la OLP) no perdieron la oportunidad de culparse mutuamente. El acuerdo fue visto con desconfianza y sospecha desde el día uno”.

«La Segunda Intifada, el asedio de Yasser Arafat, la reocupación de tierras palestinas por colonos judíos en Cisjordania, la retirada de Israel de Gaza, el factor Hezbollah, el control de Hamás sobre Gaza, las políticas sin rumbo de la Autoridad Palestina, la oportunidad perdida de los [Acuerdos] de Camp David y la evolución de las realidades regionales y políticas contribuyeron a poner en peligro los Acuerdos de Oslo”.

Muhammad Ali Jinnah, el fundador de Pakistán

“El 15 de octubre de 1937, en la reunión anual de la Liga Musulmana celebrada en Lucknow, el Quaid-e-Azam [Muhammad Ali Jinnah, quien más tarde fundaría Pakistán] criticó severamente al gobierno británico con respecto a la cuestión de Palestina”.

«[Jinnah dijo:] ‘La cuestión de Palestina ha tenido un efecto profundo en todos los musulmanes. La política del gobierno británico desde el principio hasta ahora ha sido engañar a los musulmanes y aprovechar plenamente la naturaleza confiada de los árabes. … Gran Bretaña no cumplió las promesas hechas respecto a dar plena libertad a los árabes, sino que lo que ocurrió fue que Gran Bretaña se aprovechó haciendo falsas promesas y se impuso a ellos mediante la infame Declaración Balfour”.

«‘Y después de formular la política para crear una patria nacional para los judíos, Gran Bretaña ahora quiere dividir Palestina en dos partes. En esta situación, las esperanzas y los deseos de los árabes de tener su propia patria independiente serán asesinados. Quiero decirle al gobierno británico que, si no decide el problema de Palestina con prudencia, coraje, audacia y justicia, abrirá la puerta a una nueva revolución en la historia de Gran Bretaña. Los musulmanes de la India brindarán toda la ayuda posible a los árabes en esta justa y valiente yihad.’ Esta es la verdad real. El acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita será otro golpe a la libertad palestina».

A continuación, se presentan extractos del artículo de Farrukh Saleem:[12]

“El reconocimiento de Israel estará de acuerdo con la tradición internacional y elevará la posición de Pakistán en los círculos diplomáticos a nivel internacional”

“La [cuestión del] reconocimiento de Israel por parte de Pakistán es un asunto muy sensible y sentimental. Cientos de factores políticos, históricos y sociales están en juego con respecto a esto. El punto que es muy importante al respecto es reflexionar sobre el reconocimiento (de Israel) debe hacerse en el contexto de la situación excepcional y los enormes desafíos de Pakistán”.

«¿Debería Pakistán reconocer a Israel? Israel es conocido por sus tecnologías avanzadas, incluidas la agricultura, la ciberseguridad y la gestión del agua. Un reconocimiento diplomático puede abrir oportunidades para el comercio y el intercambio de tecnología, lo que puede beneficiar a la economía paquistaní. Israel tiene experiencia en contraterrorismo e intercambio de inteligencia: la cooperación en este campo puede impulsar los esfuerzos de Pakistán contra el terrorismo”.

«Con relaciones diplomáticas formales con Israel, Pakistán puede mantener conversaciones directas a nivel diplomático, lo que garantizará una estabilidad y cooperación regionales más amplias. El reconocimiento de Israel, entre las naciones, aumentará las relaciones de Pakistán con aquellos países con los que Israel tiene relaciones. Esto probablemente fortalecerá la red de nuestros aliados”.

“El reconocimiento de Israel será visto como un paso hacia la normalización de las relaciones en la región [del sur de Asia] que está atrapada en tensiones y disputas. Lo que es seguro es que el reconocimiento de Israel estará de acuerdo con la tradición internacional y elevará la posición de Pakistán en los círculos diplomáticos a nivel internacional. No olvidemos que la propia Palestina ha reconocido a Israel en virtud del Acuerdo de Oslo I».

«El descubrimiento de depósitos de gas natural a gran escala en el Mar Mediterráneo por parte de Israel ha abierto posibilidades apasionantes; trabajando juntos en el campo de la energía, Pakistán puede satisfacer sus necesidades energéticas internas»

«¿Debería Pakistán reconocer a Israel? El descubrimiento de depósitos de gas natural a gran escala en el Mar Mediterráneo por parte de Israel ha abierto posibilidades interesantes. Trabajando juntos en el campo de la energía, Pakistán puede satisfacer sus necesidades energéticas internas, especialmente en el campo de petróleo y gas. ¿Debería Pakistán reconocer a Israel? Cuando busqué información la última vez, supe que 165 de los 193 países miembros de Naciones Unidas ya habían reconocido formalmente a Israel. Entre ellos, Jordania y Egipto, que han establecido relaciones diplomáticas con Israel, son dignos de mención”.

“Además, como parte de los Acuerdos de Abraham de 2020, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos han normalizado sus relaciones bilaterales con Israel. La mayoría de los países de Europa occidental, América del Norte, América del Sur y el África Subsahariana tienen relaciones diplomáticas con Israel”.

“Hay cinco países de los 193 estados miembros de Naciones Unidas cuyos pasaportes no son válidos para Israel. Entre ellos se encuentran Bangladesh,[13] Brunéi, Irán, Irak y Pakistán”.

“Por otro lado, la historia bien conocida de Pakistán es que ha estado apoyando los intereses de los palestinos y reconoce oficialmente el Estado de Palestina. Cualquier paso relacionado con el reconocimiento de Israel es visto como un rechazo de este objetivo de unidad [con los palestinos]. Además, la mayoría de la población de Pakistán ha estado tradicionalmente en contra del reconocimiento de Israel, y esto puede crear un desafío interno para cualquier paso de este tipo. En este punto, no olvidemos que la propia Palestina ha reconocido a Israel bajo el Acuerdo de Oslo I».

