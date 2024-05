Columnista palestino en diario qatarí: “No queremos un cese de fuego sino una guerra continua; El 7 de octubre vuelve a colocar la causa palestina en la agenda mundial”

En su columna del 12 de mayo de 2024 en el diario qatarí Al-Watan , titulada «Palestina es un Estado, continuemos la resistencia», el periodista palestino Samir Al-Barghouti escribió que el ataque del 7 de octubre contra Israel aumentó la conciencia global sobre la causa palestina. Según Al-Barghouti, así se desprende de la resolución de la Asamblea General de la ONU del 10 de mayo de 2024 que mejoró el estatus de Palestina en este organismo y recomendó que el Consejo de Seguridad considere otorgarle membresía plena en la ONU. Al-Barghouti llamó a continuar la resistencia «incluso si Palestina sacrifica millones de mártires y heridos», y agregó: «No queremos un cese de fuego, queremos una guerra continua», porque «el enemigo sólo entiende un lenguaje de fuerza».

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo: [1]

«Desde hace más de 76 años, la decisión de fundar un Estado palestino se ha retrasado para apaciguar al Estado sionista… Las naciones nunca lograron establecer el Estado palestino en los territorios especificados en el Libro Blanco de Gran Bretaña, que asignaba al Estado judío la áreas de Nazaret, Safed y el norte de Palestina, hasta Ras Naqoura, así como el asentamiento de Tel Aviv y un paso seguro hacia el Muro de Al-Buraq [es decir, el Muro Occidental en Jerusalén] A los árabes les asignó [el área] desde Acre hasta Rafah y Umm Rashrash [es decir, Eilat], así como Cisjordania [2].

“Después de tramar complots, las bandas sionistas usurparon las áreas que habían sido asignadas a los árabes a lo largo de la costa, así como el Neguev y Eilat, y Jerusalén occidental. En 1967, el resto de Palestina fue robado, junto con el Sinaí de Egipto y el Golán sirio.”

“Desde 1967, el año de la Naksa [‘el revés’, en referencia a la derrota de los países árabes en la guerra de 1967 con Israel] hasta octubre de 2023, hubo resistencia y batallas, junto con protestas, estancamiento y calma que casi provocaron que Palestina fuera olvidada. Pero los acontecimientos del 7 de octubre [es decir, el ataque terrorista de Hamás] y los acontecimientos que siguieron [es decir, la guerra en Gaza] volvieron a poner a Palestina en la agenda, aunque Estados Unidos vetó una resolución [del Consejo de Seguridad del 18 de abril de 2024] que habría convertido a Palestina en miembro pleno de la ONU], el mundo libre no se abstuvo de gritar ‘larga vida a Palestina’, y [el 10 de mayo] la ONU aprobó una resolución a favor de un Estado palestino. Y esto es gracias a la resistencia.”

«Oh héroes de la resistencia en Gaza, gracias. Mostraron al mundo entero cómo el honor tiene prioridad sobre la vida, cómo la fe se mantiene firme frente a las armas, cómo la sangre triunfa sobre el dolor y cómo el creyente libre se mantiene firme frente a las balas. Han demostrado con su resistencia que los pueblos que se rinden nunca han estado seguros y no tienen futuro, mientras que los pueblos que luchan por su libertad y su honor seguramente alcanzarán su destino algún día…”

“Oh pueblo de Gaza, la historia nunca ha visto un pueblo más valiente que vosotros, más paciente que vosotros [en la búsqueda de] la verdad, o más generoso en sacrificios por la causa de Alá. Oh pueblo nuestro en Gaza, a pesar de los mártires y heridos, sois el trampolín del futuro nacional esperado por los árabes y musulmanes… No importa cuán profunda sea la herida, seguiremos resistiendo, porque este enemigo sólo entiende el lenguaje de la fuerza, incluso si Palestina sacrifica millones de mártires y heridos, seguiremos resistiendo. No queremos un cese de fuego, queremos una guerra continua. La victoria está cerca… »

[1] Al-Watan(Qatar), 12 de mayo, 2024.

[2] No está claro a qué plan de partición británico se hace referencia en este pasaje.