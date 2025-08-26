Comienza Rosh Jodesh Elul.

Los jajamim revelan un secreto: “HaMelej basadé, El Rey está en el campo”. Durante todo el año, acercarse al Rey parece difícil, porque está en Su palacio, rodeado de guardias y protocolos.

Pero en Elul, el Rey mismo sale al campo, al lugar donde la gente sencilla trabaja, vive, se esfuerza y llora. Ahí, en medio de la rutina, nos espera con una sonrisa y los brazos abiertos.

En nuestra generación de tanta guerra, odio y confusión, este mensaje resuena más fuerte que nunca: Hashem no está lejos. Está con nosotros en el “campo” de nuestras luchas cotidianas.


En la angustia de una madre, en la plegaria de un soldado, en la lágrima de un niño. Elul es el mes de mirar alrededor y descubrir que incluso en el dolor, el Rey camina a nuestro lado.

El secreto es este: No tenemos que ser perfectos para acercarnos, solo auténticos. El Rey no pide discursos, pide corazón. Y cuando ofrecemos aunque sea un paso hacia Él, Él corre hacia nosotros.

Que este Elul nos dé la fuerza de abrir los ojos, reconocer Su presencia en nuestro campo, y elegir vida, emuná y esperanza en medio de la oscuridad.

Con cariño, su amiga de siempre, Shirley Sheindl Dobin Rosenthal les desea Shavua tov.

