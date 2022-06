El 13 de junio, la nueva Comisión de Investigación (“COI”) de las Naciones Unidas contra Israel tiene previsto presentar su primer informe. Creada tras el conflicto de mayo de 2021, la COI no es más que la última adición al desbordante arsenal de la ONU contra el Estado judío.

La COI se dispone a emular al desprestigiado y ampliamente ridiculizado Informe Goldstone – que acusó a Israel de cometer crímenes durante la Operación Plomo Fundido en 2008-2009-, al punto que incluso su presidente, Richard Goldstone, acabó por desautorizar.

Sin embargo, eso no es todo. En muchos sentidos, la nueva Comisión de Investigación hace que la Comisión Goldstone parezca insulsa en comparación. Se espera que la nueva COI intente alimentar la reciente oleada de calumnias de “apartheid” que se han hecho contra el Estado judío. Con un mandato tan amplio que permite a los comisionados cuestionar la propia legitimidad de Israel, la COI representa el ataque más obsceno contra el Estado judío desde la infame resolución “Sionismo como forma de racismo”.

A continuación, se ofrece información básica que todos, tanto los periodistas como su audiencia, deben conocer sobre la COI.

Los comisionados

La ONU no es conocida por demostrar objetividad o imparcialidad, en particular cuando se trata del Estado judío. Sin embargo, intenta presentarse como si tuviera alguna apariencia de norma y profesionalidad.

Así, cuando la ONU crea comisiones de investigación, los criterios para “seleccionar y nombrar” a sus miembros incluyen: (a) conocimientos técnicos; (b) experiencia en el ámbito del mandato; (c) independencia; (d) imparcialidad; (e) integridad personal; y (f) objetividad.

Como se demuestra más abajo, los tres miembros de la COI están muy lejos de cumplir estos criterios.

1) Navi Pillay

La presidenta de la comisión, Navi Pillay, es famosa entre los grupos judíos e israelíes por el papel que desempeñó en la defensa del festival de odio antisemita que fue la Conferencia “Antirracista” de Durban. A pesar de su nombre, la Conferencia de Durban fue, tal y como la describió el superviviente del Holocausto Tom Lantos, “la más repugnante y descarada muestra de odio hacia los judíos más repugnante que he visto desde el periodo nazi”. Entre los innumerables ejemplos de odio manifiesto dirigido al pueblo judío, se repartieron cientos de folletos en los que se mostraba una fotografía de Adolf Hitler en la que se preguntaba: “¿Y si hubiera ganado?” El volante respondía que entre los aspectos positivos no estaría Israel. ¿Los negativos? Hitler no habría permitido la producción del Volkswagen Escarabajo.

En respuesta a las críticas, Pillay descalificó repetidamente a los grupos judíos tildándolos de “grupos de presión centrados en cuestiones puntuales”.

Las credenciales antiisraelíes de Pillay son incuestionables. Como se señala en una carta de UN Watch a la ONU en la que se pide a Pillay que dimita de la COI, Pillay declaró a Israel culpable incluso antes de cualquier investigación. Ha firmado peticiones para “sancionar al Israel del apartheid” y ha apoyado el movimiento antisemita BDS.

2) Miloon Kothari

Los comisionados no sólo muestran desprecio por los conceptos de imparcialidad y objetividad, sino que incluso muestran desprecio por las normas básicas de la ONU. Un ejemplo es Miloon Kothari. En 2002, como relator especial de la ONU sobre vivienda adecuada, Kothari mintió para entrar en Israel, alegando que estaba simplemente de visita a título personal, cuando en realidad estaba allí para preparar un informe antiisraelí en su calidad de relator especial de la ONU. Incluso mintió a los funcionarios de la ONU, insistiendo en que “no sería un estatus de visita oficial”.

Este incidente puso de manifiesto no sólo una clara falta de imparcialidad y objetividad, sino también una clara falta de integridad personal.

Al igual que en el caso de los otros dos comisarios, el sesgo antiisraelí de Kothari está a la vista. En su anterior cargo en la ONU, como relator especial, Kothari pidió el cese de la “cooperación militar con Israel”, e incluso describió a los judíos que viven en Judea y Samaria como involucrados en “actividades de colonización”, negando el indigenismo del pueblo judío en la Tierra de Israel. Kothari dejó claro que consideraba a todos los israelíes como “colonos”.

Kothari también ha afirmado absurdamente que existe un “carácter teocrático básico del sistema jurídico israelí [que] establece criterios étnicos como base para el disfrute de plenos derechos”. Esta afirmación es una completa invención. Como CAMERA ha señalado en repetidas ocasiones (véase, por ejemplo, las páginas 5-9 de este informe; véase también aquí y aquí), la legislación israelí consagra la igualdad de derechos para sus ciudadanos independientemente de su religión, nacionalidad o etnia.

3) Chris Sidoti

El comisionado Chris Sidoti tiene un historial de “trabajar estrechamente con organizaciones de derechos humanos árabes y palestinas” y es un “amigo y aliado cercano” de la notoriamente antiisraelí Comisión Independiente Palestina para los Derechos Humanos (PICHR, por sus siglas en inglés), la “institución nacional de derechos humanos” de la Autoridad Palestina. Para dar una idea del tipo de organización que es la PICHR, esta ha descrito los ataques con piedras como “derechos naturales” de los palestinos.

Sidoti también forma parte del consejo asesor del Centro Australiano para la Justicia Internacional, que ha pedido abiertamente un embargo de armas contra Israel y ha acusado a este país de “apartheid”.

El mandato

No sólo los propios comisionados son parciales, sino que también lo es el mandato bajo el que se supone que actúan. El mandato de la COI, adoptado durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de mayo de 2021, continúa la tradición de crear inquisiciones sesgadas que predeterminan los resultados de la “investigación”.

1) Omite a Hamás y a los civiles israelíes, se centra sólo en Israel y en los civiles palestinos

Como es típico de la ONU, el lenguaje de la resolución de mandato nunca menciona a los grupos terroristas palestinos como Hamás, y en su lugar, sólo menciona al Estado de Israel. Asimismo, aunque la resolución menciona expresamente a la “población civil palestina”, en ningún momento menciona a la población civil israelí, a pesar de los miles de cohetes lanzados por los terroristas palestinos contra ella.

La ONU ha fallado sistemáticamente a la hora de abordar de forma específica a la organización terrorista Hamás y los intentos de ésta y otros grupos terroristas de asesinar a civiles israelíes con cohetes. En 2018, la Asamblea General de la ONU incluso rechazó una enmienda que habría condenado a “Hamás por disparar repetidamente cohetes contra Israel y por incitar a la violencia”.

2) Un ámbito temporal y geográfico ilimitado

A diferencia de las anteriores investigaciones de la ONU, la última COI ha recibido lo que sólo puede describirse como un mandato muy abierto. No hay límite temporal para su investigación, en ningún sentido de la palabra. El mandato de la COI no necesita ser renovado. Seguirá existiendo hasta que se lleve a cabo una votación afirmativa para poner fin a la COI, mientras que casi todas las demás investigaciones de este tipo tienen un mandato temporalmente definido que debe renovarse afirmativamente de forma periódica.

La COI tampoco tiene “restricciones temporales” en cuanto a lo que puede investigar. En otras palabras, según los términos del mandato, la COI podría redactar un pliego de cargos contra el rey Salomón por construir el Templo en “territorio palestino ocupado” hace tres mil años.

Además, mientras que las investigaciones anteriores se centraban en conflictos o acontecimientos específicos, la última COI puede centrarse en prácticamente cualquier aspecto del conflicto, o en toda la existencia y legitimidad de Israel, que elija en virtud del amplio lenguaje del mandato.

3) Un presupuesto enorme

La COI ha recibido un presupuesto de 11.812.700 dólares sólo para los tres primeros años. Después, recibirá 5.475.600 dólares cada año.

Como escribió la profesora Anne Bayefsky, “costará más que todos los 33 mecanismos de investigación creados por el Consejo de Derechos Humanos en sus 15 años de historia, excepto uno”. La única excepción es un mecanismo de investigación para Myanmar, que se creó sólo después de que 25.000 musulmanes rohingya fueran asesinados y 700.000 forzados a huir. Por el contrario, incluso las cifras de la ONU sugieren que sólo 256 palestinos murieron durante el conflicto de mayo de 2021. Eso es aproximadamente el 1% de las víctimas mortales de Myanmar.

4) Mezclando lo criminal con lo político

Aunque pretende actuar como una suerte de investigación penal, a la COI también se le ha encomendado la tarea de “identificar patrones generales, políticas, legados históricos y desigualdades estructurales”. Sobre esto último, los propios comisionados han dicho que “darán prioridad a las cuestiones generales”.

En particular, esas cuestiones generales ya han sido predeterminadas, ya que el mandato responde a la cuestión de las “causas profundas” para la COI, culpando a la “discriminación sistemática”.

Pero considérese lo diferentes que son estas dos tareas. Un proceso penal requiere procedimientos exigentes, altos niveles de prueba y un razonamiento y análisis objetivos.

En cambio, las cuestiones políticas, y las de esos conceptos vagos e indefinidos de “legados históricos” y “desigualdades estructurales”, son intrínsecamente subjetivas. Están sujetas a disparidades de opinión y perspectivas. A diferencia del derecho penal, simplemente no hay un conjunto de elementos específicos que deban ser probados antes de que pueda considerarse establecidos más allá de una duda razonable.

En lugar de esclarecer la ley y los hechos que rodean las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, los precedentes esfuerzos de la ONU por revisar la historia sólo han servido para exponer los prejuicios antiisraelíes y distanciar a la institución cada vez más de la realidad.

Al mezclar estas dos cuestiones tan diferentes en una sola “investigación”, la ONU vuelve a dejar claro al mundo que las acusaciones son políticas, la investigación es política e, inevitablemente, la condena también será política.

5) El guiño al libelo del “apartheid” y la excusa de la violencia

El lenguaje del mandato de la COI está claramente diseñado para promover el libelo del “apartheid” contra Israel. La resolución, redactada tras el conflicto entre Israel y Hamás en mayo de 2021, encarga a la COI que investigue las “causas profundas”, que el Consejo de Derechos Humanos ya decidió (antes de cualquier investigación) que incluyen “la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.

Como lo señala Jonathan Schanzer, autor de Gaza Conflict 2021, “las guerras de Gaza comienzan porque Hamás las lanza. No son causadas por tensiones o ira. Las causan los cohetes y las bombas”. El intento de desviar la responsabilidad de Hamás – que comenzó la guerra lanzando andanadas de cohetes – y señalar en su lugar conceptos vagos y discutibles de “discriminación sistemática” sólo sirven para justificar y legitimar la violencia terrorista contra los civiles israelíes.

En lugar de ser un ejercicio legítimo de resolución de conflictos, el momento de este lenguaje expansivo, adoptado en los pasillos altamente partidistas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pretende aprovechar la campaña para calumniar a Israel como un estado de “apartheid”, que apenas un mes antes se vio reforzada por la acusación sustancialmente vacía de Human Rights Watch.

Cómo “investiga” la COI

Combinando una selección de comisionados sesgados y un mandato sesgado, los métodos de trabajo reales de la COI demuestran la falta de seriedad de la “investigación”. Entre un bajo nivel de pruebas, la capacidad de los comisionados de basarse en sus propios sentimientos, una completa falta de transparencia en cuanto al personal de la ONU que lleva a cabo la “investigación”, y otros aspectos de su trabajo, la COI se ha mostrado como poco más que un ataque partidista contra el Estado judío.

1) Un bajo nivel de prueba

La COI ha declarado que aplicará un estándar de prueba de “motivos razonables”. Para poner en contexto lo que esto significa, “motivos razonables” es el mismo estándar que se utiliza para autorizar a la policía en el Reino Unido a realizar una detención, pero se queda muy lejos del estándar para condenar a alguien. En consecuencia, esto significará que la COI está preparada para identificar “violaciones” y hacer recomendaciones para la “rendición de cuentas” sin “ninguna de las protecciones de un juicio abierto, la confrontación de testigos, las normas de nivel penal y la carga de la prueba, las normas de admisibilidad o el asesoramiento de un abogado”.

Aunque algunos pueden señalar (con razón) que la COI de la ONU no es un tribunal penal y que, de todos, modos, no puede condenar a nadie, esto no tiene sentido. Se trata de un juego en el que la acusación es el propio objetivo. El tribunal no es de derecho, sino de opinión pública. Como explicó claramente el director ejecutivo de Human Rights Watch, Ken Roth, mientras promocionaba el sustancialmente vacío informe de HRW sobre el “apartheid”, que tuvo que inventar una definición totalmente nueva del delito para intentar etiquetar a Israel como culpable, “cuanto más tiempo se mantenga la acusación, mayor será la amenaza que supondrá para la percepción de la legitimidad de Israel”. En otras palabras, estos tribunales no sólo están diseñados para influir en la opinión pública, sino que están destinados a conducir a la audiencia a la opinión extrema y eliminatoria de que la existencia de Israel no es legítima.

2) Los comisarios tendenciosos pueden basarse en sus propias “conclusiones”

Para poner en evidencia la falta de seriedad de la “investigación” de la COI, considere las propias interpretaciones de los comisionados sobre el estándar de prueba que deben aplicar. Los comisarios declararon que una “fuente primaria fiable” sólo necesita ser corroborada por “una fuente adicional independiente y fiable, que puede incluir las propias conclusiones del investigador”.

¿Alguien cree realmente que la presidenta, Navi Pillay, está por encima de considerar a un miembro de Hamás como “fuente primaria fiable” y declarar su testimonio “verificado” en virtud de sus propias conclusiones?

Merece la pena recordar, a este respecto, cómo la infame Comisión Goldstone consideró que todos los testigos que utilizó en el informe eran “totalmente creíbles y fiables”.

3) Falta de transparencia en relación con el personal de la ONU

Es importante destacar que informes como el que se espera de la COI no son elaborados únicamente por los tres comisionados designados. Estas comisiones de la ONU cuentan con equipos enteros de personal del propio organismo internacional que participan en la investigación y redacción del informe. Sin embargo, nadie fuera de la ONU conocerá quiénes son exactamente estos miembros del personal, si están cualificados y si son independientes e imparciales.

Este no es sólo un problema hipotético. El Informe Goldstone, por ejemplo, tuvo como redactora e investigadora principal a Grietje Baars, una activista antiisraelí que apoyó públicamente el BDS, comparó a los israelíes con los nazis, y que incluso ya había declarado a Israel culpable de una “masacre” durante el mismo conflicto que fue contratada para supuestamente investigar.

Cabe también señalar que Baars fue contratada por la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que ahora es la presidenta de la nueva Comisión de Investigación de las Naciones Unidas.

4) La COI ya se apoya en ONG partidistas y antiisraelíes

Tras su creación, la COI publicó una “convocatoria de presentación de pruebas”. Grupos judíos e israelíes, entre otros, enviaron literalmente millones de ejemplos de ataques y violaciones de los derechos humanos contra judíos e israelíes.

Sin embargo, a pesar de afirmar que “trataría de recibir información del mayor número posible de partes interesadas”, sólo se conocen dos casos en los que la COI se reunió realmente con grupos o individuos.

Como señaló CAMERA, una de esas reuniones fue con la organización antiisraelí Adalah y con Mohammed Barakeh, que días antes había participado en la incitación contra el Estado judío.

La otra reunión fue con Defense for Children International Palestine, el mismo grupo que ha sido designado por Israel por su conexión con la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Ciertamente es posible que las reuniones con organizaciones pro-israelíes, o con víctimas judías israelíes, se celebraran en privado. Sin embargo, dado que a la presidenta Pillay le gusta denigrar a los grupos judíos que se oponen al antisemitismo calificándolos como “grupos de presión”, parece poco probable que, aunque se celebrara una reunión de este tipo, sus historias fueran realmente escuchadas.

Otras fuentes: