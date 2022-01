No al antisemitismo contra todo un pueblo, que se está haciendo para combatirlo y cómo puedes ayudar.

El antisemitismo contra todo un pueblo en España y que se esta haciendo para combatirlo y cómo puedes ayudar.

LOS HECHOS ANTISEMITAS NO PUEDEN Y NO DEBEN QUEDAR IMPUNES

¿Qué pasa cuando a los culpables se les llevó a la justicia?

Desde Castrillo Mota de Judíos, la punta de lanza y el ejemplo de la lucha contra el Antisemitismo, Lorenzo Rodríguez alcalde del Ayuntamiento, nos platica en exclusiva del rescate de la cultura, los orígenes judíos de esta zona y el regreso de los judíos a España, incluyendo la importancia de la ciudadanía Española.