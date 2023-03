¿Cómo dejar de sentirse humillado o agredido?  

Aprender a reconocer los sentimientos de otros para mejorar las relaciones sin tener que sentirse atacado, ofendido o humillado por lo que el otro dice o hace.

Un grave error es creer que todo lo que pasa en las relaciones es un ataque personal. Aunque parezca y se sienta como que el otro grita, ofende, menosprecia o ignora en realidad la mayoría de los casos las personas groseras, apáticas o hirientes reflejan su sentir por medio de sus acciones ante los demás.

La forma de actuar de los otros tiene que ver más con su mundo interno y las interpretaciones de sus sentimientos y menos con la relación que tienen.

Cada uno refleja en su forma de actuar las percepciones y necesidades que no han sido satisfechas. Así, sin pensar se enganchará a conflictos ajenos creados por sentimientos equivocados de otras personas.

“Cada persona tiene su propia realidad y crea una historia que repite acerca de la percepción de su vida.”

La mejor forma de entender los sentimientos de los otros, es tomar un poco de distancia y reconocer qué sentimientos provoca la interacción con las personas que están creando malestar.

Para entender los sentimientos de las otras personas, se recomienda reconocer que cuando una persona se siente irritada, preocupada, provocada, derrotada o agotada sin tener una razón real para se podría pensar que dichos sentimientos son el reflejo interno de lo que la otra persona está sintiendo porque no son l forma de sentir que uno tendría en la misma situación.

Para poder aclarar esta idea será de gran utilidad analizar la tabla que se presenta enseguida.

Tabla de sentimientos:

Sentimientos continuos de: Cuestiones que apuntan: Cómo ayudar: Enojo, retos y derrota. Necesidad de poder. Ofrecer oportunidades para poder ayudar. Evitar la pelea, y dejar que ellos manejen sus propios sentimientos. Dolor, disgusto y falta de confianza. Necesidad de venganza. Evitar tratar de solucionar sus problemas. Ignorar los maltratos y tener paciencia. Desolación, impotencia o no creer que las cosas van a cambiar. No sentirse suficiente. Evitar la crítica o dar opiniones. Dividir las tareas en acciones pequeñas y fáciles de realizar. Reconocer los logros. Enfocarse en las fortalezas. Pánico, miedo u horror Necesidad de excitación. Ofrecer formas novedosas y seguras para que se puedan divertir y expresar, sin que se tengan que exponer o arriesgar.

Cada persona tiene su razón por la cual actúa de la forma que lo hace. Para unos será más fácil reconocer su dolor, enojo o frustración mientras que para otros, serán cuestiones completamente desconocidas.

Cuando uno logra entender que hay razones personales detrás de cada acción entenderá mejor sus reacciones y podrá dejar de sufrir por cuestiones ajenas o por acciones de los demás.

Claro que a uno le duele el maltrato y las ofensas que recibe a pesar de que uno puede reconocer los sentimientos de los otros y entiende que el problema tiene sus motivos por los cuales actúa como lo hace, por lo que tiene que aprender a protegerse o poner una distancia sana.

La agresión, o las humillación no se justifican ni diluyen la impotencia, del enojo o la frustración que los otros transmiten por medio de sus insultos o maltratos.

Para poder soltar y aprender a protegerse, así como para encontrar motivación para emprender el cambio es necesario desligarse del ataque personal y reconocer que uno no es protagonista en todas las interacciones que tiene.

La receta

Soltando los sentimientos ajenos

Ingredientes:

Conciencia – responsabilidad personal para entender la realidad.

Límites – distancia sana cuando uno se siente atacado o lastimado.

Fortaleza – valor para no reaccionar ante los maltratos.

Objetividad – claridad y entendimiento de la situación, sin comprar problemas ajenos.

Criterio – poder diferenciar la frustración y dolor de los demás de los sentimientos propios.

Afirmación Personal para soltar los sentimientos ajenos.

Tengo la fortaleza para no engancharme ni comprar problemas que otros tienen y no saben cómo contenerse. Siento compasión por el dolor ajeno mas no tengo por que sentirme victima por su maltrato. Me cuido, me valoro y me alejo emocionalmente de personas tóxicas, iracundas y agresivas. Entiendo que cada persona tiene su historia y trato de ver más allá de sus dolor y su preocupación. Siento empatía por los demás mas no me someto ni me dejo lastimar.

Entendiendo los sentimientos de otras personas.

La forma de actuar también habla de la forma de sentir. La persona que lastima, ofende y grita constantemente transmite su dolor por medio de sus acciones desmesuradas sin poder reconocer que lo que siente es impotencia y no está tan enojado como parece. La impotencia y el dolor pueden inhibir la forma como uno se expresa. Cuando una persona siente que no es comprendida le cuesta trabajo expresarse por lo que vuelca su enojo e impotencia en las personas con las que se sienta más seguro y sepan que su relación y el cariño es incondicional. Las expectativas y las fantasías también engañan a los sentimientos. Si hay continua decepción tendrá que ver más con las expectativas irreales que se tengan sobre la otra persona que con la forma de actuar de dicha persona.

