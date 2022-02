Descubrir tus potencialidades y tener el compromiso personal para luchar no es un privilegio es tu responsabilidad para que tengas la vida que buscas.

¿Por qué hay personas que parece que tienen todo lo que quieren y hasta les sobra y otras simplemente les cuesta trabajo poder hacer lo que hacen y además… no necesariamente les va como les hubiese gustado?

¿Será qué hay gente más afortunada que otros? En estos casos, parecería como si el universo está atento para ayudar a ciertas personas y conspira en contra de otras.

Por qué hay gente que trabaja y no puede cerrar ningún negocio, no encuentran pareja ni tienen la prosperidad que desean; Pareciera que todo les cuesta mucho trabajo, como si se les echa a perder lo que planean o les es difícil conseguir lo que necesitan.

De nada sirve compararse, quejarse o frustrarse, en realidad uno busca explicaciones complejas a lo que en realidad puede ser una cuestión simple.

Tú eres lo que piensas. Atraes lo que tienes. Creas la historia que sostienen los sueños que tienes. Es tu vida y tu elección como la deseas vivir.

La energía que nutres y proyectas se multiplica para dirigirte al tipo de resultados que obtienes. Si todo el día estás sufriendo por los errores, las fallas, la crítica y todo lo negativo, seguramente tu energía estará fijada en lo escaso lo poquito y en la falta de oportunidades.

Tu visión nutre tus pensamientos, estos a su vez, influyen en tu modo de actuar y de relacionarse con el mundo.

Conocer el poder personal, que se lleva dentro, abre las posibilidades, mejora la condición de vida, permite ver las oportunidades que surgen a raíz de la adversidad y los retos. Lo mejor de todo, ayuda a fortalecer la personalidad y convertir la persona, en un ser mucho más eficiente y capaz.

Esta fortaleza es una luz interna que nunca se apaga aun cuando uno sienta que ha dejado de brillar. Cuando se reconoce que la vida es un reto personal y no una competencia ni una obra que aplaude solo a los protagonistas, entonces se encuentra el valor luchar y vivir una vida plena.

El aprender a amarse y a hablarse de una forma generosa, a pesar de todos los mensajes negativos, críticas y lecciones duras que se haya recibido en el pasado, entonces uno se conecta con el compromiso, la disciplina y el amor propio que necesita para vivir la vida que desea.

La importancia de pensar positivo y atraer la abundancia, así como de tener fe, y creer que todo es posible, mejora la salud, y la tranquilidad emocional, más aún, permite encontrar soluciones creativas y transformar muchos problemas en oportunidades para crecer.

Un pensamiento positivo es suficiente para transformar una vida de pérdidas en una vida de aventuras y nuevos retos a conquistar.

La receta

Conquistando mi mente

Ingredientes

Fe y esperanza – certeza de que uno puede lograr lo que desea si lo trabaja

Validación – aceptación del valor personal, reconocimiento de las potencialidades y los logros

Amor propio – tratarse con cariño, dignidad respeto y compasión

Afirmaciones personales positivas – edición de los pensamientos, enfocándose en triunfar

Persistencia – posibilidad luchar sin rendirse con determinación a triunfar

Afirmación positiva para conquistar tu mente

Busco el lado positivo y constructivo de las cosas. Tengo fe de que lo que me propongo lo puedo lograr. Mis sueños son una luz que ilumina y me impulsa. Me enfoco en todo lo que me ayuda y me hace ser mejor. Puedo enfrentar a la adversidad con valor, creatividad y no me rindo. Me ajusto y reajusto cuando los percances se entrometen. Me repongo de mis caídas y buscar nuevos caminos. Cuido como pienso, lo que hago y lo que siento. Me quiero y tengo fe en mí.

Cómo activar el poder interno

1. Tus pensamientos pueden transformar tu vida. Cuidar y editar constantemente el diálogo interno que se tiene consigo mismo enfocándose en lo bueno, los logros y las oportunidades que llegan. Pensar que se puede es encontrar la forma de cómo lograrlo.

2. Una mente serena es una mente sana. Para enfrentar la vida, mejorar relaciones y desarrollar tus sueños es importante estar en paz con los pensamientos y con la forma como se percibe a los demás. Buscar las cualidades y encontrar las virtudes son los medios para tener serenidad y armonía en la vida.

3. Amarse a sí mismo es el principio para poder ver el mundo con gratitud y abundancia. El amor propio no es egoísmo, ni narcisismo enfermo. El amor propio es la manifestación pura de tener ganas, valor y propósito para lograr lo que se propone.

