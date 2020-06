Diario Judío México - ¿Qué vendrá en Israel con el fin de la pandemia?

¿Porque en Israel fue tan bien resuelta la crisis?

¿Cómo cambio su situación en medio oriente y con los países árabes?

¿Cambiará esta nueva relación con la propuesta de anexión?

¿Qué sucede con Irán



Y otros puntos muy interesantes fueron los que se tocaron durante esta segunda conferencia del reconocido periodista Henrique Cymerman con el Keren Hayesod en os festejos de sus primeros 100 años



Más que una conferencia fue una plática ilustrativa en la que Henrique explico como fue la reacción de Israel, un país acostumbrado a tratar con las crisis y tal vez fue esto lo que ayudó a que las medidas, tal vez draconianas para algunos, resulta}rán efectivas y que además la población las acatará al pie de la letra

Israel además contó con la ventaja del Aeropuerto Ben Gurion, el cual pudo controlar en su totalidad, cerrar el espacio aéreo

.En segundo término, Israel analizó y se preparó para la crisis,desde siempre esta a la vanguardia en el campo de la investigación médica, pero también en el de seguridad,donde se cuenta con “el escudo” con miles de “ojos”, un sistema de control y que con previo consenso de la gente, permitió un seguimiento de los casos que dieron positivo, donde habían estado días atrás y con quienes tuvieron contacto, lo que también permitió evitar la propagación del Virus

Hay que mencionar que tanto los hospitales como los médicos se fueron preparando para esta crisis, aunque hay que aclarar que generalmente están listos para afrontar diversas situaciones de crisis



También es importante recordar que en Israel hay un gran porcentaje de Médicos árabes, alrededor del 20% así como de un 33% de los enfermeros.

Es en esta parte donde se dio una valiosa colaboración hacia los doctores de los países árabes vecinos, que pidieron la asesorías de sus contrapartes en Israel



A igual que la relación “fortalecida” con la autoridad palestina, teniendo incluso reuniones entre los más altos dirigentes, para apoyarse en contra del COVID 19 y en beneficio de la población en ambos lados



Tal es la esperanza en Israel para encontrar la cura, que un importante líder religioso de Irán, uno de los países que se ve como de los más afectados, mencionó en un discurso , que si era necesario habría que utilizar la vacuna aun que sea generada por Israel, lo que llevó a una gran discusión dándola finalizada con una declaración del mismo líder aclarando que se mal interpretaron sus palabras, aunque para la sociedad iraní y en otros países el mensaje inicial si dejo una huella .

Cymerman no pudo dejar de lado lo acontecido en países como España e Italia, donde no sólo no tomaron las medidas necesarias, sino que además se permitió el traslado de miles de personas de una ciudad a otra para presenciar eventos masivos incluyendo partidos de fútbol, lo que desembocó en un trágico escenario

Henrique que conoce a fondo la situación de Medio Oriente, aclaró que aunque el panorama podría parecer alentador para lograr una mejor situación, justamente este es el medio Oriente, donde en la mañana se pueden dar abrazos y un rato después los más duros golpes,

En este campo hablo de la anexión del Valle del Jordán y de partes de Cisjordania que propone Trump, de cómo esto puede afectar las relaciones de Israel, no solo con sus vecinos, sino con el mundo en general, así como el tratado del siglo, o incluso que puede suceder dependiendo de la próximas elecciones en Estados Unidos y la apuesta de Netanyahu por la victoria de los Republicanos



Para estos casos plantea 2 diferentes resultados

el positivo donde no pase nada, más que algunas reclamaciones y que al mismo tiempo le de un impulso a la campaña de Trump



y el pesimista que desemboque a manifestaciones, atentados, críticas y sanciones internacionales, un mar de enfrentamientos políticos, un desacuerdos con Jordania y el acuerdo de Paz que se tiene con ese país, así como que Trump pierda y tener la “enemistad“ o “molestia” de Biden

Y todo esto sin un beneficio claro para Israel debido a la anexión



Respecto a lo que está por venir Cymerman ve un futuro positivo en muchos campos, tal vez será que para los jóvenes sus estrellas y roles a seguir no sean los actuales influencers sino los médicos e investigadores

Esta seguro se fortalecerán campos como la medicina, salud pública, la investigación, y por supuesto la cyberseguridad y el comercio electrónico.



También se verá un gran desarrollo en áreas de innovación médica, Elearning y de una mayor transformación digital

De todo esto y mucho más fue lo que se analizó durante esta plática, nuevamente organizada por el Keren Hayesod y su división Femenina y todo su equipo de trabajo al cual agradecemos la oportunidad no solo de ser parte de la misma sino de poder compartirles con nuestro público



Estamos seguros que igual que para nosotros, para todos será muy ilustrativa y nos quedamos con las ganas de seguir disfrutando todos los eventos de este festejo por el 100 aniversario de esta institución tan valiosa para Israel y el pueblo judío

