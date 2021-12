Gracias a la invitación de la Embajada de Israel en México se tuvo nuevamente a grandes exponentes de la literatura israelí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2021, y dentro de su primera de dos jornadas virtuales, se dio la gran oportunidad de ver a Shira Geffen y a Etgar Keret, matrimonio con una gran huella de manera individual y como pareja en la literatura y filmografía israelí, presentados por la gran sencillez e invaluable interculturalidad de presentación de generadores de literatura con valor agregado de Pepe Gordon.

Es así como en esta presentación del domingo en la FIL, los dos grandes escritores israelíes dieron a conocer a los presentes que lo que se cree que es “grande” por ser adultos no necesariamente es la grandeza de la que gozan los niños. Los autores demuestran que el crear historias para niños usualmente no exige ser razonable, si no ser libre y no forzar las reglas. Los niños imaginan y viven varias vidas, cada una con sus propias normas, parámetros y personajes.

Pepe Gordon presentó al inicio a ambos expositores compartiendo al auditorio a Etgar Keret como uno de los escritores de ficción más prominentes de su generación, aclamado creador de historias para adultos y para niños, y a Shira Geffen, premiada dramaturga, directora y escritora de libros infantiles, que como una pareja muy complementada han compartido los escenarios que han dado pie a algunas de sus galardonadas películas, obras de teatro y cuentos de los que un niño puede sentirse acobijado por su propia fantasía y empatía, y un adulto, por una fantasía que pudo haber olvidado y de una empatía que necesita tener por los niños y niñas, propias o ajenos.

Etgar Keret logró enfrentar a los participantes del foro con una tendencia que se ha construido de manera errónea a los niños, en una forma de lenguaje que no logra entender que el vocabulario utilizado para comunicarse con un menor no tiene por qué ser distinto, un niño tiene un nivel de inteligencia similar a cualquier otra persona de distinta edad, y una percepción de la realidad que podría superar a la de cualquier adulto.

Para Shira Geffen, escribir para niños, no fue una cuestión de elección. De acuerdo con la autora, fue una cosa que se dio por naturaleza, sin hacerlo pensando que se iba a escribir para un niño o hacia ella misma, funcionando como un puente consigo misma, ayudando en una falta de memoria de sus vivencias cuando era más joven en su niñez. Es decir, que cuando escribe ella, puede ver, pensar y recordar a esa niña interior; además, en este espacio describió su trabajo como escritora como un proceso en que cada parte expresa algo en lo que está atrasada con su vida, entendiendo su niñez, como con su último filme donde entendió su maternidad, para entenderse a sí misma.

En palabras de los autores se mencionaron varias motivaciones para el desarrollo de sus labores artísticas y literarias, entre ellas, aspectos familiares, como su embarazo y la supervivencia de sus padres durante el holocausto. En este último aspecto, dieron relevancia a su relación con sus papás al identificarlos como personas que no necesariamente dejaron de ser niños, porque siempre tuvieron un niño adentro, en una mezcla de tratarles durante su formación y al contarles historias.

Gracias por su atención y espero su respetuosa opinión en el espacio de Diario Judío o en la cuenta de twitter de un servidor: @PabloQZepeda