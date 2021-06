Cuando la agresión y el odio se convierten en tonos comunes y aceptados, es vital esforzarse para impedir que la energía negativa se apodere de uno.

Aprender a escuchar sin juzgar o reaccionar, entender sin limitarse al ver solo un lado de la información y poner un alto al acosamiento cibernético es una necesidad primordial para recuperar el bienestar emocional. Esto podrá iniciar el proceso de conciencia social para hacer un mundo mejor.

Es necesario dejar de vivir en un mundo cruel, con opiniones polarizadas y confirmaciones inválidas.

La vida no es una competencia, no hay necesidad de ganar popularidad en la opinión pública. Más bien, la vida es un reto personal que invita a ser mejor, a sanar para disfrutar y aportar positivamente en la vida de los demás.

Hoy en día ser una persona prudente, centrada y agradecida, que se preocupa por el bienestar de los demás podría parecer un acto heroico. Sin embargo… es la decisión más acertada que cada uno pudiera hacer.

Ser una mejor persona, aprender a acceder, comprender la situación sin provocar una lucha de poder innecesaria, promueve el bienestar, la armonía y la posibilidad de tener una mejor vida.

El mundo se ha fracturado y las personas se han polarizado, la crisis económica y los problemas sociales se han acentuado, hoy más que nunca ocupamos sacudirnos el odio, las diferencias y entender que para sobrevivir tenemos que sanar juntos, con amor, compasión y respeto.

Cuando la vida se pone difícil, es una verdadera necesidad buscar ser mejores personas. El mundo ocupa personas nobles, dignas, justas, generosas y responsables. Gente que viva con compromiso a la vida, con amor a las personas y con empeño de hacer que sus pequeñas grandes acciones puedan hacer la diferencia en su día y para los demás.

Es fácil echar culpas, vivir enojado y encontrar mil razones por las cuales las cosas no funcionan. Desafortunadamente todas esas acciones solo conllevan a nutrir la frustración, el odio y la apatía. Como resultado, los problemas crecen, los sentimientos de bienestar se deterioran y todo el mundo pierde la oportunidad de caminar hacia adelante y crear un mejor futuro.

Si no se quiere sentir malestar en el alma, tiene que tomar la iniciativa y tener la determinación para dejar de recibir mensajes negativos que señalan carencias y la necesidad de ser alguien que no se es.

Recuperar el amor propio y reconocer que uno puede ser feliz aun cuando no tiene todo lo que las reglas sociales imponen. Ser mejor [email protected], mejor [email protected], mejor [email protected], no es sinónimo de ser un santo, simplemente es ser un mejor ser humano.

Cada uno tenemos la posibilidad de aportar un tono noble y positivo para convertir el medio que nos rodea en un lugar más placentero y amable.

Cuando cuidamos las palabras, las acciones y el trato hacia los demás, creamos una energía pulsante dando lugar al progreso y al mejoramiento de la vida, principalmente al propio bienestar.

La receta

Ser mejor persona en tiempos difíciles

Ingredientes:

Conciencia y compromiso - responsabilidad y decisión personal para ser mejor

Integridad – valores claros, sinceridad y no comprometer los principios

Esfuerzo – dedicación diaria para luchar por ser mejor persona cada día

Buena voluntad – disposición positiva, empeño por aportar y progresar

Amor propio – respeto y cariño personal que se contagia y se comparte

Afirmación Personal para ser una mejor persona:

Soy una buena persona. Doy lo mejor de mi en lo que hago y digo. Dirijo mis pensamientos para ver lo positivo. Tengo buena voluntad. Busco armonía con las personas que me rodean. Proyecto luz, paz y serenidad. Soy una persona feliz con lo que tengo. Siento entusiasmo cuando actuó y ayudó a los demás. Agradezco la oportunidad para poder ser mejor cada día.

Como ser mejor persona

Aceptar y respetar la individualidad de cada persona para poder vivir en paz. Cada persona tiene sus propios retos que no eligieron, estos llegan solos y de forma inesperada. Reconocerlos y tener la sabiduría para respetarlos, fortalece y ayuda a descubrir el propio potencial que conduce al bienestar personal y social.

El amor propio con humildad y sensatez permite ver la vida con un lente noble y compasivo. Cuando uno sabe lo que vale no es necesario imponer su punto de vista, ya que su confianza le da seguridad y le permite dejar ser a los demás y ver lo bueno que le rodea.

La vida es muy valiosa como para malgastarla en cosas que solo lastiman. No engancharse con cuestiones que crean dolor y resentimiento o vivir enojado por cosas que uno no puede controlar es una pérdida de tiempo que limita que disminuye la posibilidad de tener una buena vida.

Todas las personas son importantes y necesarias para que este mundo sea un mejor lugar, juntos la vida se hace mejor.