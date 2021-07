Jessica Fox ganadora de 10 títulos mundiales y que es considerada como la mejor en canotaje de todos los tiempos consiguió 2 medallas en estos juegos olímpicos, una de oro en canoa de eslalon y otra de bronce en kayak.

Además la australiana hizo historia, no solo por convertirse en la primera campeona olímpica en la categoría C1 de canotaje en Tokio 2020, sino porque también logro con la medalla de bronce en canotaje de slalom, lo cual no tendría mayor importancia, si no fuera que lo logro arreglando su kayak arreglado con un preservativo.

Con base en su ingenio pudo reparar un percance que tuvo en su Kayak cuando una parte interna se rompió y parecería que no habría solución, aunque eso no impedía que compitiera, si afectaba su rendimiento además de poderse lastimar

Su equipo intentó repararlo sin éxito y es ahí donde entro su ingenio y le colocaron un condón al sector dañado, destacándolo como “muy flexible y fuerte” como solución improvisada.“Apuesto a que nunca supieron que los preservativos pueden usarse para reparar kayaks”, escribió en su cuenta de Instagram en la que compartió la imagen del momento de la improvisación. “¡Le da al carbono un acabado suave!”, bromeó más tarde.

Realmente esta improvisada solución no solo le sirvió para competir, sino para ganar el tercer lugar y con ello la medalla de Bronce

Dos días más tarde, ganó su primera medalla de oro olímpica en canotaje en la modalidad de eslalon

“Tanta emoción, tanta alegría, tanta acumulación en este momento. Es simplemente increíble”, declaró Fox tras alcanzar la gloria en Tokio. “Estaba soñando con eso y realmente creía que estaba dentro de mí, podía hacerlo, pero nunca se sabe lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos.

Fox, de 27 años, había ganado el bronce en los Juegos de Río 2016 y la plata en Londres cuatro años antes. “No puedo creerlo. Estoy muy orgullosa de estar aquí hoy en la categoría C1 femenina y estoy muy orgullosa de todas las mujeres que han corrido aquí y han sido parte de este momento”, agregó la atleta que hizo campaña para garantizar que las mujeres estuvieran representadas en Japón en esta categoría que estuvo cerca de ser eliminada.

“(Estoy) agradecida con todas las mujeres, todos los entrenadores, todas las personas que presionaron por la igualdad de género en nuestro deporte”. El slalom de canoa masculino hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, pero luego se abandonó antes de ser reinstalado en Barcelona en 1992 y ha sido un elemento permanente desde entonces.

Texto Diariojudio.com