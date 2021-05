PREAMBULO -

Hagamos un poco de introspección, ayudados por la historia.

Después de dos milenios de ser acosados, perseguidos, despreciados, asesinados, víctimas de un apartheid mucho antes de ser inventada esa palabra, el pueblo judío testarudo siguió unido y desafiando al mundo rezando -parte- o deseando –otra parte- volver a vivir en su ancestral tierra y su histórica capital Jerusalem, esa ciudad que llevando el nombre de “Ciudad de la Paz” jamás logró serlo, vio aparecer unos buenos señores ingleses ya en el siglo XX, que con algo de buena voluntad y mucho de visión de futuro para proteger sus bienes coloniales, pensaron que sería bueno darle a ese sufrido pueblo parte de las tierras de Oriente Medio, lugar donde había nacido.

Lord Balfour y luego comisiones avaladas por la Sociedad de Naciones decidieron entre 1917 y 1922 dar al pueblo judío un lugar físico donde vivir en forma independiente. Lo llamaron “hogar nacional del pueblo judío”.

Analizando la documentación de la época, y sólo la documentación, dejando de lado las especulaciones políticas posteriores, es más que claro que ese sitio geográfico comprendía todo el territorio desde el Río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

Aquí no aceptamos las especulaciones posteriores. Los árabes que vivían en la zona tenían la posibilidad de quedarse en sus hogares o mudarse a uno de los cuarenta países musulmanes que existen a su alrededor. No existía ningún “pueblo palestino”, pero para esos árabes se creó un país inexistente hasta esa fecha que es el reino de Jordania.

No podemos afirmar que “nadie echó a nadie”, porque en realidad los árabes musulmanes atacaban constantemente a los judíos, logrando –además de muertes- que huyeran de lugares donde habían vivido durante siglos, como los actuales Irán, Irak, Siria, Palestina.

En los años ’20 el mufti de Jerusalem (autoridad máxima de los musulmanes de la zona) fue quien encabezó todos los movimientos para echar a los judíos de la zona, incluso asociándose posteriormente con Hitler. La documentación muestra que el mufti era más aferrado a la “solución final” que el propio Hitler.

HISTORIA RECIENTE

Fue la unión de países árabes quien pidió a los árabes que se fueran de la zona porque pensaban enviar a sus ejércitos a “limpiar de judíos” el Medio Oriente.

Simultáneamente, mientras cientos de miles de árabes musulmanes obedecieron de buena voluntad esa orden, en los países árabes los cientos de miles de judíos que allí vivían tuvieron que escapar con lo puesto para salvar su vida de los pogromos. Los árabes pasaron a ser “refugiados” en sus propias tierras y gran parte de los judíos se acomodaron como pudieron en Palestina.

Demás está mencionar que en occidente aparecían letreros como “Judíos a Palestina”, algo que hoy tuvo la “pequeña” variación, actualmente dicen “Judíos fuera de Palestina”.

En 1947, las Naciones Unidas decretó que en Medio Oriente habría un futuro Estado de Israel, más otro que sería un Estado Palestino.

ERRORES HISTORICOS (¿mala fe?)

1 – El colonialista imperio británico regaló más de la mitad de la tierra que debía ser hogar del pueblo judío, al rey hashemita que había sido expulsado de Arabia Saudita por sus hermanos de sangre. Quedaba una parte muy menor para ser repartida entre dos pueblos. Los errores fundamentales originados por ceguera política y ambiciones por el petróleo de la zona, lograron que las tierras a repartir no fueran las suficientes para la ambición de algunos musulmanes.

2 – Los colonialistas imperios británico y francés, que se habían dividido las ganancias territoriales al ganar la primera guerra mundial, desmembraron a su enemigo el imperio otomano y formaron países como Siria y Líbano, este último para que los cristianos de la zona no fueran masacrados por los musulmanes. Cuando los políticos toman decisiones sin tomar en cuenta a los pobladores, lo único que logran es un choque cultural, étnico o religioso que a la larga se transforma en una guerra inacabable. La historia lo demostró siempre: Yugoslavia, Checoslovaquia, Unión Soviética, pueblos armenio y kurdo, etc.

3 – En 1947 con Ben Gurion a la cabeza, el pueblo judío aceptó la resolución de la ONU, sin discutir que teníamos derecho legal, histórico y moral a más tierras. Era mejor tener algo que la nada anterior. Se puede considerar error de Ben Gurión? Hasta hoy hay israelíes que achacan a Ben Gurion haber sido “flojo”.

4 – A partir de 1948, con gobiernos de centro-izquierda, se trató de llegar a la paz con nuestros enemigos. Nunca se logró, fue error del gobierno de no usar la fuerza? Hasta hoy israelíes así lo consideran.

5 – Luego de casi tres décadas de gobierno de centro-izquierda, la mayoría optó por elegir gobiernos de derecha, más fuertes. Logró la paz? No podemos llamar paz sino un estado de no violencia –parcial y posiblemente efímero- con países musulmanes como Egipto y Jordania, donde la población nos odia y los textos de enseñanza educan a las juventudes sin un poco de intención de que cambien su forma de pensar.

6 – Tuvimos guerras obligadas, en 1967 conquistamos Jerusalem; algunos dicen que la reconquistamos. Por qué hoy se divide el pueblo israelí entre quienes dicen que debemos devolver media ciudad y quienes quieren abarcar más hacia el Este? Es otro error histórico?.

7 – Tuvimos la guerra del Líbano; entramos, limpiamos y luego nos retiramos. Esto también está entre los errores históricos: hay quienes dicen que debimos quedarnos en Líbano y limpiar a todos los enemigos así no existiría ahora el Hezbollah. Pero hay quienes dicen que Israel estuvo bien en retirarse. Cuál de las dos posiciones es la correcta?. Qué permitió que tengamos entre 100.000 y 150.000 misiles apuntando hacia nosotros?

8 – El señor Ariel Sharon como primer ministro dio la orden de desalojar Gaza, con lo que logró la condena de media población, y la existencia del Hamas que hoy está mostrando su poderío. Se equivocó Sharon? Qué habría sucedido si hoy, que nuestro ejército tiene que bombardear Gaza para frenar al Hamas y la Hijad Islámica tuviera que frenarse para no matar judíos gazatíes? Nos llama la atención que haya habitantes de Sderot y otras zonas cercanas a Gaza no acepten que el ejército bombardee las bases de Hamas.

SINTESIS

Nunca hemos defendido al gobierno de Netanyahu, pero no podemos dejar de lado que hoy es el responsable final de lo que se haga en cuanto a defensa.

Se ha criticado a Gantz por haber entrado en un gobierno de coalición. Habría sido mejor dejar todo completamente en manos de Netanyahu y sus asociados?

No hace mucho Netanyahu tuvo que frenar a Bennett y Lieberman, que querían a toda costa enviar al ejército a invadir Gaza.

Por qué sigue habiendo personas que creen que con los terroristas se puede pactar? Qué tiene eso que ver con derechas o izquierdas? Qué tiene que ver con los juicios a Netanyahu por otras razones?. Consideran que él es capaz de llegar a una guerra solamente para postergar su juicio?.

Si entramos a Gaza con infantería, blindada o no blindada, habrá muchos muertos de ambos lados, no las queremos de nuestro lado israelí. Las balas no discriminan, los misiles tampoco.

Si no entramos en Gaza la población israelí de la frontera sur vivirá en contante temor o pánico, exigiendo que el ejército frene los bombardeos.

Hay quien se queja? Muchos. Pero ninguno sería capaz de estar en el sillón de mando.

El ejército israelí es el único en el mundo que avisa a su enemigo que va a bombardear, dando tiempo a que los civiles –y no civiles- huyan. Es un ejemplo de ética y moral que nadie en el mundo copia, pero que es criticado como “blando” por nosotros mismos. Si atacamos, el mundo protesta; si nos defendemos el mundo no está de acuerdo; la solución es dejarnos matar?

Existe en Israel inteligencia suficiente para darse cuenta que el arma más poderosa de nuestros enemigos es nuestra desunión. Dejemos pues que sean los responsables quienes decidan qué hacer. Pero para que ellos tomen decisiones deben estar seguros que detrás de ellos hay todo un pueblo que los apoya, que los ayudará y aplaudirá, aunque se equivoquen.

Porque todos los seres humanos tenemos errores. Todos los judíos, israelíes o de la diáspora, tenemos alguien de nuestra sangre formando parte del ejército o de la población fronteriza, aunque no sólo esa población está en peligro.

La guerra es de todos, ayudemos a fortalecernos.

Nada debemos esperar sino de nosotros mismos.

José Gervasio Artigas.