Cómo hacer decretos efectivos y cancelaciones necesarias.

Uno debe pedir lo que quiere y decir lo que ya no puede resistir.

Si uno decreta que se va a ganar 20 millones de dólares y ni siquiera se compra el boleto de la lotería lo más seguro será que ese decreto no tiene el poder de cambiar las leyes del universo.

Sin embargo si uno está dispuesto a pedir con el corazón sincero y además pone de su parte para que las cosas que desea sucedan o dejen de suceder la posibilidad con el conjunto de la petición, el esfuerzo y el cambio de actitud puedan facilitar que los cambios se promuevan.

Decretar no quiere decir que uno tiene el poder para que el mundo funcione como uno quisiera, pero puede ser una forma inicial y concreta de expresión para pedir abiertamente los deseos.

Igualmente cuando uno cancela sus decretos para que ciertas situaciones paren o cambien su rumbo. Recordando de antemano que uno solo tiene el control sobre sus pensamientos y sus acciones mas no de las consecuencias ni los resultados de lo que estos desencadenan.

Tener claridad y saber que se quiere, al igual que reconocer lo que uno ya no está dispuesto a soportar facilita la habilidad para obtener bienestar emocional y tener una mejor calidad de vida.

Pedir lo que uno quiere implica tener una buena comunicación, ser asertivo y expresar las necesidades de una manera clara y directa con el fin de tener una vida plena.

Desafortunadamente muchas personas no saben pedir o simplemente no piden porque han perdido su voz. Ya sea porque creen que nadie los escucha y no hay razón para esforzarse para pedir. O se han sometido por tanto tiempo a una vida incómodamente cómoda que han perdido el interés por intentar tener una mejor condición de vida.

Toda persona tiene el derecho y el poder para pedir por lo que quiere y lo que ya no desea. Uno nunca sabe quien escucha y quien es la persona que puede facilitar que la condición de vida cambie y mejore.

Existe una posibilidad mayor de que las cosas se puedan dar cuando se sabe que se desea y las pide.

Algunas razones por las que el poder de pedir es importante:

Fortalece la autoestima: Cuando uno pide lo que quiere, se siente escuchado y respetado por lo que su autoestima se fortalece. Reconocer que las necesidades personales son importantes puede ayudar a aumentar la confianza en uno mismo. Ayuda a establecer límites: Cuando se establecen límites claros y se comunican, se pueden prevenir malentendidos y conflictos y se mejoran las relaciones personales. Reduce el estrés: La comunicación efectiva y asertiva puede reducir los sentimientos negativos o de impotencia así mismo aumenta la sensación de control en la vida. Incrementa la satisfacción en la vida: Pedir lo que uno quiere puede mejorar la calidad de vida y la sensación de bienestar emocional aun cuando las cosas no se den exactamente como uno quisiera, ya que el pedir aclara, empodera y evita que se acumulen los sentimientos negativos.

La receta

Decretos y peticiones efectivas

Ingredientes:

Determinación – firmeza y claridad de pensamientos y acciones para lograr cambios.

Sinceridad – reflexión con objetividad y convicción de lo que se desea.

Asertividad – expresión clara, directa y con la intención de esforzarse para conseguir

Disposición positiva – actitud generosa, con gratitud y dispuesta a ver posibilidades.

Confianza – saber que el universo si escucha y cada persona tiene su voz.

Afirmación Personal para hacer decretos efectivos:

Tengo voz para poder pedir con claridad lo que deseo. Tengo el valor para cambiar mi suerte. Soy una persona asertiva. Puedo expresar con claridad mis deseos sin temor. Mis palabras son poderosas y el universo me escucha cuando pido las cosas y tengo la disposición de cambiar mi actitud. Tengo confianza y fe para encontrar mi voz y poder pedir lo que necesito. El cielo no tiene límites ni fecha de expiración. Agradezco cada día las nuevas oportunidades y las posibilidades que puedo descubrir.

Cómo hacer decretos efectivos:

Llorar y pedir con el corazón herido también es un acto que requiere valor y fortaleza. Es la misión de la persona es importante saber utilizar el poder para expresarse y poder pedir lo que uno necesita. La habilidad de hablar con el universo y el poder superior ya sea en plegaria, súplica o promesa personal. El poder de las palabras surge a través de las acciones personales. Podemos salir del propio calabozo y liberarnos de lo que nosotros mismos nos hemos limitado. No hay cosas ridículas, cada quien puede pedir lo que necesita… Cada persona sabe que quiere y por que lo desea. Hay que saber escuchar, tener fe y permitir ver que se puede encontrar posibilidades en las crisis y el dolor.

