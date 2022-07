La psiquiatra española Marian Rojas, explica en su libro “Encontrar tu persona vitamina”, señala que: “la persona no es tóxica, dado que lo tóxico es lo que produce en ti esa persona” y señala lo que es la felicidad: “ hay que aprender a conectar con lo bueno de cada día. Nos obsesionamos con ser felices, pero eso no es bueno para el cerebro. Hay que intentar conocerse, entender cómo nos conectamos con la realidad, cómo nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, si tenemos alguna herida”. Y sigue diciendo: “ Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con otros. Encontrar tu persona “vitamina”, te ayudará a comprender tu vínculo con padres, hijos, pareja, amigos y compañeros de trabajo. Para ella las personas negativas son: egoístas, negativas, envidiosas, se consideran víctimas, son amargados/as, critican todo y manipulan.

Son tóxicas y no ayudan al crecimiento personal, tienen una mentalidad negativa y su comportamiento es perjudicial para quiénes los rodean. Son manipuladores, más pueden cambiar y modificar su conducta en relación con su carácter y hábitos.

Cómo identificarlas:

1.- Egocéntricas y egoístas: son altamente egocéntricas. Hablan de sí mismas con exceso y se olvidan de aquellos que están en su entorno, alimentando su ego y son indiferentes a las necesidades de los demás. Sus problemas o preocupaciones están por encima de los otros y obligan a quienes los rodean a atender sus necesidades ya sean insignificantes o banales.

2.- Pesimistas y negativas: Este es un rasgo distintivo, su discurso es de quejas y pensamientos pesimistas, tanto que quejas y críticas son permanentes. Ven el lado oscuro de las cosas y su atención se basa en los problemas y no en las soluciones.

3.- Se victimizan continuamente: se posicionan más en el rol de víctima y pretenden ser el centro de atención. Evitan hacerse responsables de sus actos y hacer que los otros las atienden para satisfacer sus necesidades.

4.- Envidiosas y celosas: Las personas tóxicas tienden a quitarle la ilusión ante cualquier evento positivo: logros y más. Actúan con indiferencia ante ellos y sueles desanimar al otro, encontrando fallos o peros a ideas, planes, decisiones y más. Tienden a criticar a terceros.

5.- Se aprovechan del esfuerzo ajeno: carecen de iniciativa, ponen excusas para cualquier cosa y se sitúan en una posición cómoda para que sean otros los que hagan los esfuerzos.

6.- Incapaces de alegrarse por los demás: Son incapaces de alegrarse cuando alguien de su entorno consigue algo y está feliz, tienden a alegrarse del mal ajeno y lo envidian si todo les va bien.

7.- Falta de autocrítica: son personas que nunca se paran a analizar lo que provocan, no ven errores ni daños que ellos mismos han provocado. Son vanidosos, poco autocríticos e infelices.

