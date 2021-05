La política y la situación de Israel y Gaza

Cómo influye la política en el conflicto con Hamas, a quién beneficia y cómo se dio.

Prof. Alberto Spektorowski de Ciencias Políticas titular de la Universidad de Tel Aviv.

Una interesante platica en la que se habla de conspiraciones políticas, confabulaciones, la dinámica de las elecciones de Israel, cómo cambió el escenario político de Israel; ¿Esto influye a tener un nuevo gobierno encabezado por Netanyahu?, ¿Qué tipo de acuerdos de Paz se pueden lograr?, Cese al Fuego, Líbano, el gobierno de Israel, Biden, Trump y mucho más...

El Prof. Spektorowski nació en 1952 en Montevideo, aunque emigró pronto a Israel. Es profesor en la Universidad de Tel Aviv.

Entre sus obras se encuentran títulos como The Origins of Argentina's Revolution of the Right (University of Notre Dame Press, 2003), 3456 Politics of Eugenics: Productionism, Population, and National Welfare (Routledge, 2013), escrito junto a Liza Ireni-Saban,7 y Autoritarios y populistas. Los orígenes del fascismo en la Argentina (Lumière, 2013). Ha sido mediador del Grupo Internacional de Contacto, involucrado en discusiones en torno al denominado «conflicto vasco». Este es su último libro que salió en University Press of Michigan Escribió ampliamente sobre la derecha radical en Europa. Fue profesor invitado en Columbia University en New York y en Madison Wisconsin. Entre sus actividades no curriculares trabajó en el proceso de paz junto al Ministro Shlomo Ben Ami en el 2000 (proceso fracasado) fue también miembro del comité internacional que llevó al cese de fuego y fin de la violencia en el país Vasco España