Cómo las iniciativas de Netanyahu son una traición al espíritu democrático de Israel

Este verano pasado marqué un hito personal: 40 años desde que me mudé a Israel.

El verano de 1982 fue uno de los puntos más bajos de la historia de Israel. Toda la ambivalencia sobre Israel que dividiría al pueblo judío en las próximas décadas comenzó a unirse entonces, cuando Israel estaba librando una guerra en el Líbano que gran parte del público israelí consideraba innecesaria y engañosa.

Me había unido a un Israel que, por primera vez, estaba amargamente dividido por la percepción de una amenaza. La guerra siempre había unido a los israelíes; ahora la guerra los estaba dividiendo. Una vez inconcebible, se llevaron a cabo enormes manifestaciones antigubernamentales incluso cuando las Fuerzas de Defensa de Israel luchaban en el frente. Los reservistas que completaban su mes de servicio devolverían su equipo y se dirigirían directamente a las protestas diarias frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén. Si una amenaza externa ya no pudiera unirnos, ¿qué mantendría unido a este pueblo rebelde?

En estos días, mientras Israel enfrenta otra crisis interna histórica, me encuentro pensando mucho en el verano del 82. Luego perdimos nuestra unidad ante una amenaza externa. Ahora hemos perdido nuestra identidad unificadora como estado judío y democrático.

La nueva coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu es un peligro mortal para nuestra cohesión interna y legitimidad democrática: una desgracia histórica. Cada día parece traer una nueva violación, previamente inimaginable, de una línea roja moral y nacional. Mi apetito habitualmente insaciable por las noticias israelíes se ha reducido a hojear los titulares; los detalles son demasiado dolorosos.

El gobierno de Netanyahu es el más extremista políticamente, el más corrupto moralmente y el que menosprecia el buen gobierno en la historia de Israel. Hemos conocido gobiernos con elementos extremistas, gobiernos plagados de corrupción o incompetencia, pero no todos a la vez y no en esta medida.

Este gobierno que habla en nombre de la Torá profana el nombre del judaísmo. Este gobierno que habla en nombre del pueblo judío corre el riesgo de romper la relación entre Israel y la diáspora judía. Este gobierno que habla en nombre del ethos israelí es la mayor amenaza para el ethos que une a los israelíes. Este gobierno que habla en nombre de la seguridad israelí es un regalo para aquellos que buscan aislar al estado judío y presentarlo como criminal.

Ningún gobierno israelí ha tenido más ministros condenados por delitos o bajo acusación. Ninguno ha tenido tal desprecio por nuestras instituciones nacionales, desmantelando ministerios y repartiendo las piezas como botín de guerra. Ningún otro gobierno ha mostrado tal desdén por las normas básicas de decencia. Ningún otro gobierno ha declarado la guerra al sistema judicial, que incluso el abogado estadounidense Alan Dershowitz, aliado de Netanyahu, ha llamado el patrón oro que no debe ser manipulado.

Este gobierno amenaza con presentarles a los israelíes liberales una visión del estado antítesis de la suya. Los liberales han aprendido a vivir con la tragedia de gobernar al pueblo palestino, porque no había alternativa, ningún socio de paz palestino creíble, pero ¿cómo vivir con esa angustia moral si nosotros mismos hacemos que la ocupación sea irreversible? ¿Y cómo vivir con la dominación permanente de otro pueblo aun cuando nuestras instituciones democráticas estén amenazadas? ¿Y cómo vivir con esa amenaza incluso cuando la creciente población ultraortodoxa, que depende en gran medida de los beneficios estatales, se convierte en una carga financiera cada vez mayor?

Ningún gobierno tiene el derecho de recrear el país de manera tan profunda que priva efectivamente de sus derechos a partes enteras de su población. El proceso de paz de Oslo de la década de 1990, que el gobierno laborista mantuvo a través de una mayoría parlamentaria artificial basada en el soborno político, fue un ejemplo de una parte de la población pisoteando las sensibilidades más profundas de otra sin buscar un diálogo nacional. Detener a una izquierda desbocada fue la razón por la que voté por Netanyahu cuando se postuló por primera vez para primer ministro, en 1996.

El gobierno de Netanyahu de 2023 es el Oslo de la derecha.

En su compromiso con Israel como estado judío y democrático, Menachem Begin y David Ben-Gurion no eran diferentes entre sí, ni tampoco lo eran Yair Lapid y una encarnación anterior del mismo Netanyahu. La fuerza de cohesión de esta sociedad cismática es su mayoría sionista, de izquierda a centro a derecha. Las dos poblaciones de más rápido crecimiento de la nación, los ultraortodoxos y los árabes israelíes, generalmente no comparten la visión de un Israel que es a la vez judío y democrático. Al destrozar nuestro núcleo sionista, Netanyahu está empujando a Israel al límite.

El desdén por el Estado es la ideología que mantiene unidos elementos cruciales de la coalición de Netanyahu. Para los ultraortodoxos, la legitimidad del estado se mide únicamente por su voluntad de apoyar su estado separatista dentro del estado. Para los ultranacionalistas, cuya verdadera preocupación es menos el estado que la tierra de Israel, las instituciones del estado perdieron su legitimidad durante la retirada de Gaza en 2005, cuando el estado “traicionó” la tierra.

Este es el primer gobierno posestatal de Israel. El desprecio abierto por el sistema político que Netanyahu y sus colegas del Partido Likud en la Knesset han mostrado durante el último año, boicoteando los comités del Parlamento y convirtiendo las sesiones plenarias en escenarios de burla, alentando a los matones a hostigar a las familias de los miembros de derecha de la Knesset. que se atrevió a unirse al gobierno anterior de Bennett-Lapid— fue un mero ensayo para el asalto actual a las instituciones de la nación.

Ni siquiera la institución israelí más vinculante, el ejército, está a salvo. La coalición ha instalado Bezalel Smotrich, el líder del extremista Partido Religioso Sionista, como una especie de ministro en la sombra alternativo en el Ministerio de Defensa. La coalición tiene la intención de sacar a la policía fronteriza, la unidad que supervisa más de cerca a la población palestina, de la autoridad de las FDI y ponerla bajo el mando del líder de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, un hombre que desprecia la moderación moral. Para Ben-Gvir y Smotrich, las FDI han sido corrompidas por lo que la derecha considera moralidad occidental, por la debilidad y el derrotismo. La camaradería en el núcleo de las FDI, que permite a los israelíes de todo el espectro político servir juntos, significa poco para ellos. Es por eso que los miembros de derecha de la Knesset se burlan de Yair Golan, un ex subjefe de personal de las FDI y político de izquierda, como un traidor virtual.

En cuanto a Netanyahu, solo un hombre al que ya no le importa la dignidad y el buen nombre de Israel podría haber llevado a los elementos más extremos de la sociedad al santuario interior del gobierno.

La democracia israelí es un milagro. Ninguna otra democracia ha enfrentado amenazas tan implacables, ya sea del terrorismo constante o de guerras periódicas, mientras se defendía del aislamiento diplomático y el boicot económico. Israel ha mantenido un acto de equilibrio entre las necesidades de seguridad y las normas democráticas, incluso cuando ha absorbido oleadas de refugiados traumatizados de países sin tradiciones democráticas. Otras sociedades se habrían quebrado bajo la tensión. Sin embargo, las instituciones democráticas y el espíritu del país se han mantenido.

Es cierto que Israel no es un modelo de democracia. Una nación bajo asedio permanente y atrapada en una ocupación a largo plazo de la que no hay una salida segura no puede ser un modelo ideal. Pero es un modelo de la lucha por la democracia contra viento y marea abrumadores, un laboratorio para probar la resiliencia de las normas democráticas en condiciones extremas.

Los antisionistas de extrema izquierda descartan la relevancia de esas circunstancias como un encubrimiento. Los ultrasionistas de extrema derecha también desprecian el acto de equilibrio de Israel porque consideran que las normas e instituciones democráticas impiden que Israel use su poder sin restricciones. Pero juzgar a Israel sin considerar sus desafíos es perder el logro histórico de su democracia.

Hoy, sin embargo, ese milagro es motivo menos de celebración que de ansiedad. Por primera vez en la historia de Israel, nuestra democracia está amenazada no por la situación de seguridad sino por nuestro propio gobierno.

Un fatalismo comprensible se ha apoderado de los israelíes liberales. Dadas las tendencias demográficas, parecen encaminarse hacia un estatus de minoría permanente. Se habla cada vez más de emigración; los israelíes seculares lo describen, de manera reveladora, en inglés, como “reubicación”. Netanyahu está creando las bases para una emigración de desesperación.

Sin embargo, el gobierno de Netanyahu difícilmente es invulnerable. Las encuestas desde las elecciones muestran un creciente malestar entre una minoría significativa de votantes de Netanyahu. Según una encuesta , el 61 por ciento de los israelíes —y, lo que es más importante, el 41 por ciento de los que votaron por partidos de coalición— están preocupados por el futuro de la democracia israelí.

Otras encuestas muestran mayorías aún mayores que se oponen a un cambio en la identidad secular del estado y que creen que Netanyahu manejó mal las negociaciones de la coalición, cediendo demasiado a sus socios. Otro muestra que la coalición de Netanyahu perdería seis escaños si se celebraran elecciones hoy, lo que la privaría de una mayoría gobernante.

Pero para ganarse a los votantes ambivalentes de Netanyahu en las encuestas postelectorales, el centro político necesita entender por qué muchos votaron por Netanyahu en primer lugar, porque logró retratar a la coalición saliente como una amenaza existencial para la identidad judía de Israel, y a sí mismo como su última línea de defensa.

La mayoría de los judíos israelíes, incluidos los demócratas comprometidos, consideran que la identidad judía del estado es fundamental para su existencia, quizás incluso más que su identidad democrática. Después de todo, muchas democracias han experimentado fases autoritarias y no solo continuaron existiendo como naciones, sino que eventualmente recuperaron su identidad democrática. Pero un Israel despojado de su judaísmo perdería su razón de ser, su cohesión interna y la vitalidad que le ha permitido sobrevivir en una región hostil a su existencia.

Netanyahu presentó a los votantes una dicotomía cruda y completamente falsa entre su campo “judío” y el campo “democrático” de sus oponentes. La campaña de la oposición para salvar la democracia fracasará mientras partes sustanciales del público estén convencidas de que la izquierda —el término general de Netanyahu para referirse a sus oponentes, la mayoría de los cuales son de hecho centristas— está más comprometida con la identidad democrática de Israel que con su judaísmo.

La supuesta prueba de Netanyahu de que el gobierno anterior había traicionado al estado judío fue la inclusión en su coalición del partido islamista Ra’am, al que llamó “los Hermanos Musulmanes”. (Aunque los orígenes ideológicos de Ra’am yacen en ese grupo, el partido lo ha repudiado desde entonces). La participación de un partido árabe en la coalición, que rompió el tradicional boicot político árabe, fue un hito para la integración de los árabes israelíes. Esa victoria se confirmó cuando el líder de Ra’am, Mansour Abbas, se convirtió en el primer líder árabe-israelí prominente en aceptar la legitimidad de un estado judío.

De hecho, el mismo Netanyahu había tratado desesperadamente de cortejar a Ra’am para formar su propio gobierno, solo para ser frustrado por Smotrich y Ben-Gvir. El engaño de Netanyahu sobre sus propias insinuaciones a Ra’am y su falsa acusación del gobierno anterior de estar aliado con extremistas islámicos lo ayudaron a regresar al poder.

Si se le permite a Netanyahu reclamar el monopolio de la lealtad al judaísmo, oponerse a este gobierno solo en nombre de la democracia solo fortalecerá su argumento de que al campo rival le importa poco la identidad judía de Israel. Junto con la defensa de nuestras instituciones democráticas del ataque, debemos desafiar la afirmación de la coalición de Netanyahu de proteger la identidad judía de la nación.

Esta última elección expuso dos visiones opuestas de un estado judío. Para los ultraortodoxos y los ultranacionalistas, Israel es el estado del judaísmo , del judaísmo ortodoxo. Para el sionismo clásico, sin embargo, se pretendía que Israel fuera el estado del pueblo judío , sin una noción uniforme impuesta de identidad judía “auténtica”.

La diferencia es crucial. Un estado de judaísmo está sujeto a normas premodernas que definen la membresía en el pueblo judío, y defiende estándares tradicionales, en lugar de democráticos, sobre quiénes deberíamos ser como pueblo. El estado del pueblo judío, sin embargo, acepta a los judíos tal como son.

El campo del estado del judaísmo tiene un argumento convincente. Durante 2000 años, los judíos se definieron a sí mismos a través de un sistema compartido de prácticas y creencias rabínicas. El notable logro del judaísmo ortodoxo fue mantenernos unidos a pesar de nuestra dispersión. Un judío podría viajar de Polonia a Yemen y experimentar sus diversas comunidades judías a través de un lenguaje religioso común. Sin embargo, hoy en día la religión no solo no logra unirnos, sino que es nuestra división principal .

En cambio, el sionismo clásico ofreció una identidad subyacente más minimalista para mantenernos unidos, como miembros del pueblo judío. El sionismo se convirtió en la respuesta colectiva más exitosa del pueblo judío a la modernidad, aceptando los cambios en la identidad judía forjados por dos siglos de agitación en la vida judía.

Esta no es una división estrictamente religioso-secular. Hay israelíes ortodoxos para quienes la unidad judía es un valor religioso básico, por lo que aceptan la definición mínima de pueblo como nuestra base compartida. Aunque están sujetos a una definición tradicional de judaísmo, apoyan estándares más liberales para convertir a los israelíes, como los muchos inmigrantes de la antigua Unión Soviética, que son de origen parcialmente judío pero no son reconocidos como judíos por la ley rabínica.

Aquí es donde el gobierno de Netanyahu es más vulnerable. Las encuestas afirman repetidamente que una gran mayoría de israelíes se identifican con la comprensión sionista clásica de un estado judío, no con la definición promovida por la coalición de Netanyahu. Netanyahu ha traicionado no solo a la democracia, sino también a la visión de un estado judío que él mismo alguna vez defendió.

La pregunta que el campo centrista debe plantear ante el público israelí es la siguiente: ¿Debe definirse el carácter judío del estado de Israel por la ley rabínica o por la comprensión sionista de la condición de pueblo? Enmarcado de esa manera, una mayoría decisiva se pondrá del lado del centro. Salvando la visión sionista clásica de un estado judío, podemos ayudar a salvar la democracia israelí.

Cuarenta años es una generación bíblica, un período de ajuste de cuentas. Ni por un momento me arrepiento de haber atado mi vida al estado de Israel. Tal vez en contra de la intuición, el verano del 82 es en sí mismo lo que refuerza mi fe en el futuro de la nación.

La división entonces no era solo sobre el Líbano; también era étnico y religioso. Los múltiples cismas de Israel convergieron todos en la falla de la guerra, enfrentando a los judíos orientales (mizrajíes) contra los judíos occidentales (asquenazíes), a los religiosos contra los seculares, a la izquierda contra la derecha. Mientras tanto, la economía se estaba desmoronando; la inflación finalmente superó el 400 por ciento . La inmigración, vital para Israel, estaba en su punto más bajo.

Algunos podrían haber concluido razonablemente que Israel estaba en camino de convertirse en un estado fallido. Sin embargo, esa no era la suposición de los israelíes con los que me encontré. Hemos pasado por cosas peores, me decía la gente. La frase hebrea más útil que aprendí fue Gam zeh ya’avor . Esto tambien pasara.

Cuarenta años después, esas crisis, que en ese momento parecían existenciales e insolubles, efectivamente han pasado. Cuando vamos a la guerra hoy, estamos unidos. Según The Economist , esta nación emergente fue la cuarta economía más exitosa en 2022. La inmigración está prosperando. A pesar de todas las tensiones y agravios, el matrimonio entre comunidades étnicas está sanando gradualmente la división entre mizrajíes y ashkenazíes.

Cada uno de esos logros se puede deshacer. Las viejas amenazas han sido reemplazadas por nuevas amenazas. Esa es la naturaleza de la vida en Israel.

He aprendido a nunca congelar el marco y concluir: Esto es Israel. A veces para bien, a veces para mal, la realidad israelí siempre es fluida. Justo cuando crees que entiendes el país, llega un evento inesperado y perturbador: una ola de inmigración, una guerra en una de las fronteras, un avance diplomático con el mundo árabe.

El ethos israelí que aprendí como inmigrante es evitar tanto las ilusiones como la desesperación. Como muchos israelíes, estoy desconsolado por la herida autoinfligida de este nuevo gobierno extremista, y tengo mucho miedo de las consecuencias. Esta coalición, unida únicamente por el odio y la venganza hacia los enemigos internos, no puede hacer frente a las amenazas que enfrenta Israel. Tarde o temprano, la coalición se deshará. La naturaleza del odio es socavarse a sí mismo, eventualmente volviendo a sus propios defensores unos contra otros. Creo que la cordura y la decencia de Israel perdurarán. La pregunta será a qué precio.

Los judíos de la diáspora también se enfrentan a su momento de la verdad. Algunos cuya conexión con Israel ha estado vacilando se alienarán aún más; otros pueden renunciar a la relación por completo. Pero cuando alguien a quien amas está en peligro, te acercas más, incluso si la amenaza es autoinfligida.

Aunque entonces no me di cuenta, unirme a la historia israelí durante uno de sus capítulos más sombríos fue un regalo. La experiencia me enseñó la paciencia y la fe y el significado del amor. Apartarme de Israel en su momento de desesperación y fracaso hubiera sido evadir la responsabilidad de mi momento en el tiempo judío.

Los judíos de la diáspora liberal deberían prestar su apoyo al campo sionista centrista en Israel que está decidido a salvar nuestra democracia. Deben ser aliados en el esfuerzo por mantener la heroica lucha de Israel por el equilibrio moral en la adversidad. Los israelíes necesitamos a los judíos de la diáspora como socios en esa lucha.