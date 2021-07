En estos días, se nos dice repetidamente que el nazismo no comenzó con las cámaras de gas, comenzó con "palabras". En realidad, el nazismo comenzó con una agenda que luego se convirtió en la corriente principal, todo mientras los europeos y Occidente permanecieron en silencio.

Hoy tenemos el movimiento terrorista "Palestina libre", que incluye a grupos como CAIR, Estudiantes por la Justicia en Palestina, facultades universitarias, academia y ahora los pasillos del Congreso, que buscan deshumanizar y deslegitimar a Israel, con el objetivo final de cortar la relación entre Estados Unidos e Israel. Al igual que en la Alemania nazi, Occidente guarda silencio. Entonces, podrían decir, "no sabíamos". Hoy en día, es "el antisionismo no es antisemitismo", o "no podemos mover el barco político", o no podemos responder con dureza a los proveedores de odio si son mujeres, tienen la tez bronceada y, desde luego, no si tienen ascendencia islámica. Sí, estamos hablando de Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Sandy Cortez y la más venenosa de estas serpientes, Linda Sarsour.

Peor aún, estamos siendo testigos del absoluto silencio y la cobardía de los grupos judíos que se autodenominan líderes. Ya sean grupos judíos con presupuestos multimillonarios o judíos electos para el Congreso que emiten tímidas cartas de crítica, o personas como Chuck Schumer, que afirman: "Estoy trabajando entre bastidores".

Hoy, Alan y Baila del podcast de VINnews 'The Definitive Rap' se sentaron con el ex asambleísta del estado de Nueva York y fundador de Americans Against Antisemitism, Dov Hikind, sobre cómo Linda Sarsour, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y el escuadrón de El Congreso usa libelos de sangre contra Israel para incitar a la violencia contra los judíos en Estados Unidos, y también explica por qué los líderes judíos tienen miedo de responder.

Alan Skorski ha sido un activista político durante casi 40 años. Es autor de 2 libros; Pantalones en llamas: cómo Al Franken miente, difama y engaña e Israel traicionado: cómo los demócratas, J Street y la izquierda judía han socavado a Israel. Ha aparecido en Fox News, MSNBC, Newsmax y C-Span.

Baila Sebrow es periodista, oradora internacional inspiradora y columnista de 5TJT que también condujo numerosos programas de radio y televisión por cable, incluido Insight / Israel. Es la fundadora y presidenta de Neshoma Advocates, Inc., que atiende a niños y familias en riesgo. Baila es también un aclamado mediador de relaciones y casamentero, y presidente de Baila Sebrow Events, LLC. Ha aparecido en varias publicaciones, incluido The New York Times.