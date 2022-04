Crecí con “Encyclopedia Brown”, una serie de libros sobre un Sherlock Holmes de primaria que resuelve misterios de un minuto. Conoces el tipo: “Si no robaste la bicicleta, ¿cómo supiste que era azul?”

El mundo de Encyclopedia se parecía al mío: blanco, suburbano, de clase media. Si tenía una religión, no era obvio, lo cual, excepto cuando salíamos en las fiestas principales o para la escuela dominical, también era cierto para mí y mis amigos. Más tarde bromeé diciendo que debería haber una versión totalmente judía de los libros, en la que el héroe resuelve misterios judíos muy específicos. Incluso propuse un nombre: “Enciclopedia Judaica Brown”.

Resulta que existe tal cosa: “Gemarakup” (más o menos, “cerebro talmúdico”) es una serie de libros para niños creada para el mercado haredi, o fervientemente ortodoxo. Su héroe, según el Volumen 2, ama “resolver misterios, casi tanto como ama estudiar Torá” (nótese que “casi”).

Aprendí sobre “Gemarakup” en “Artefactos de la infancia ortodoxa ” (Ben Yehuda Press), una nueva colección de ensayos editada por Dainy Bernstein, quien enseña literatura infantil y juvenil, entre otras cosas, en el Lehman College de CUNY. Escrito por eruditos y escritores que crecieron inmersos en libros, juguetes y canciones creados para el mercado judío religioso, es una introducción a un mundo que un judío no ortodoxo como yo solo puede haber vislumbrado a través de la ventana de una tienda de Borough Park Judaica. .

Sus artefactos principales son un universo alternativo de la cultura pop: juegos tipo Lego con pequeños rabinos en sus estudios y madres modestamente vestidas haciendo jalá; canciones infantiles que reelaboran géneros seculares para enseñar la moderación sexual y el poder de la oración; un libro para colorear en el que incluso Adán y Eva están completamente vestidos con la ropa de los judíos jasídicos.

”The BY Times” es una serie de libros, destinada al mercado de adultos jóvenes ortodoxos, que está claramente inspirada en la serie secular ”The Babysitters Club” (”sin novios”, escribe Meira Levinson, profesora de educación en la Harvard Graduate School of Education). (crédito: PRENSA DE BEN YEHUDA)

También es, para muchos de los colaboradores, un ajuste de cuentas con una educación estrictamente ortodoxa que muchos de ellos han dejado atrás. Los libros, los juguetes y las canciones están destinados a reforzar los valores que muchos de los autores encuentran sofocantes, incluida la estricta segregación de género, los roles estrechamente prescritos para niños y niñas y la desconfianza hacia los extraños. Las tiendas de libros y juguetes haredi, escribe Shlomi Eiger, una diseñadora de juguetes con sede en Tel Aviv, “sirven como guardianes, evitando que la cultura de consumo secular se infiltre en la comunidad”.

Excepto cuando las puertas no aguantan. Bernstein me habló de las formas en que los editores y creadores ortodoxos no pueden escapar de la cultura a la que se oponen.

“Esta es una comunidad que no está separada de los Estados Unidos no judíos o de la política estadounidense”, dijo Bernstein. “Participan activamente en la cultura estadounidense y la política estadounidense, a pesar de todas sus protestas en sentido contrario. Si realmente miras los libros, están influenciados por las tendencias de las publicaciones estadounidenses”.

Los ejemplos incluyen “The BY Times”, una versión haredi de los libros “The Babysitters Club” (“sin novios”, como señala la colaboradora Meira Levinson) y la serie de misterio “Devora Doresh”, un cruce entre “Nancy Drew” y, sí , “Enciclopedia Brown”.

Para los padres y educadores ortodoxos (y Bernstein reconoce la amplia gama de filosofías y valores incluso en las comunidades ortodoxas más estrictas), la prueba de un producto para niños es si el creador tiene las intenciones correctas. “Si no creen en el tipo correcto de judaísmo, eso se filtrará en su trabajo, y eso te influirá y, por lo tanto, dejarás el tipo correcto de judaísmo”, dijo Bernstein, caracterizando el espíritu de la comunidad. “Así que es esta idea de tener mucho cuidado de no permitir influencias externas, incluso si parecen inofensivas”.

Y, sin embargo, como explica Levinson en su ensayo sobre los libros “Devora Doresh”, los mensajes subversivos (suavemente) pueden pasar a través de los guardianes: Creados por Carol Korb Hubner, los libros “presentan a una niña judía ortodoxa que tiene aventuras del tipo que de otro modo serían normalmente limitado a niños judíos ortodoxos o niñas no judías”.

Bernstein es un producto de ese cruce de fronteras. Al crecer en Borough Park, Bernstein asistió a las escuelas Bais Yaakov, donde las niñas ortodoxas deben cumplir con estrictos códigos de vestimenta y comportamiento. “Tuve que firmar una lista de cosas, diciendo que ‘no voy a ir a la biblioteca pública. No tenemos televisor en la casa. No hay internet en la casa excepto si tienes permiso de un rabino para tu trabajo. No irás a patinar sobre hielo. No irás a visitar Florida en tus vacaciones de invierno’”.

Al mismo tiempo, los padres de Bernstein tenían títulos universitarios, algo inusual en la comunidad, y permitían una dieta limitada de libros de la biblioteca pública. “Estaba tan lejos como cualquiera podría decir de un estudiante modelo de Bais Yaakov”, dijo Bernstein, quien, sin embargo, se sumergió sigilosamente en libros e incluso películas que ningún padre haredi podría permitirse jamás.

Bernstein fue al Seminario Yavneh en Cleveland y regresó para enseñar artes del lenguaje en Bais Yaakov de Boro Park. “Y luego fui a la universidad, que fue un descanso de lo que se esperaba. Y eventualmente pasé a la escuela de posgrado, y ahora enseño en la universidad e investigo y espero publicar”. Bernstein, quien tiene un doctorado en inglés y un certificado en estudios medievales del Centro de Graduados de CUNY, dejó la comunidad haredi mientras estaba en la escuela de posgrado.

Compartí con Bernstein mis propios escrúpulos como un “forastero” que a menudo escribe y edita artículos sobre la comunidad ortodoxa haredi para una audiencia mayoritariamente no haredi. ¿Los “Artefactos de la Infancia Ortodoxa” pretenden exponer a la comunidad y llevarla a reformar sus costumbres insulares? ¿Se está invitando a los lectores a mirar boquiabiertos a los hombres y mujeres peculiarmente vestidos y su forma distintiva de criar a los niños?

“Como persona, hay muchas cosas que me gustaría cambiar” sobre la comunidad, dijo Bernstein. “Como erudito, sé que es útil tener cosas escritas sobre este mundo con una lente que no juzgue pero que sea analítica. Quiero que el mundo no haredí entienda que se trata de personas complejas y que dejen de verlo como algo completamente extraño y exótico. Y lo que creo que puede hacer por la comunidad es darles las herramientas que los líderes no siempre les dan para mirar con una lente crítica estos textos y artefactos y no solo verlos como inevitables”.

De hecho, el tono de la mayoría de los ensayos es melancólico. Incluso en los ensayos académicos, los escritores tienden a recordar con nostalgia la certeza moral y la cosmovisión idealizada que absorbieron cuando eran niños. Algunos escritores comparten sus libros y música de la infancia con sus propios hijos. “Como madre”, escribe Miriam Moster, en un ensayo sobre los coros populares de niños haredi, “quiero criar a mis hijos en la tradición en la que está arraigada mi narrativa personal, pero también me siento responsable de protegerlos de las facetas que los impulsaron. para dejar la comunidad Haredi en primer lugar”.

Su solución podría ser una buena descripción del proyecto de Dainy Bernstein: “Y así les transmito a mis hijos un popurrí de tradiciones, historias, rituales y melodías haredi que interrogamos y desafiamos juntos”.