Si se busca en Google el término “antisemitismo”, el buscador devuelve una definición sencilla: “Hostilidad o prejuicio contra el pueblo judío”. Según esta definición, está fuera de toda duda que la afirmación “los judíos tienen un apetito insaciable por la guerra y la matanza” es antisemita; sustituya “judíos” por cualquier otra raza o grupo étnico y no habría discusión al respecto.

Pero mientras Google ofrece una definición clara en línea del antisemitismo, entre sus empleados hay mucha más confusión al respecto. Cómo explicar si no, como informó primero Alana Goodman, del Free Beacon, que Kamau Bobb, jefe de Diversidad, Equidad e Inclusión de Google, siga trabajando en la empresa después de decir en una entrada de blog de 2007 que los judíos tienen un “apetito insaciable de guerra” y una “insensibilidad al sufrimiento [de] otros”.

El post se publicó en el blog personal de Bobb, que utilizó como plataforma para sus opiniones hasta abril de 2021 y en el que se identificaba como empleado de Google. Estos hechos sugieren que se sentía seguro de que no habría ningún riesgo profesional ni en la universidad en la que trabajaba cuando escribió el post ni después en Google por decir que los judíos deberían sentirse “atormentados” por su apoyo a Israel. Tenía razón. Google no se molestó en comprobar sus declaraciones publicadas antes de contratarlo, o no le importó.

Esto último parece ser el caso, ya que los sentimientos expresados por Bobb no dejan lugar a dudas sobre su antisemitismo. El post es un ejercicio de acicalamiento moral, en el que Bobb dice a los judíos cómo cree que deben sentirse: “Si yo fuera un judío hoy, mi sensibilidad estaría atormentada. Me resultaría cada vez más difícil conciliar los largos ciclos de opresión que ha soportado el pueblo judío y el insaciable apetito de violencia vengativa que ha adquirido ahora Israel, mi patria”.

Por si estas declaraciones no fueran lo suficientemente claras, Bobb señaló que las escribía en el aniversario de la Noche de los Cristales, y estableció una comparación entre la defensa de Israel y los nazis. Porque nada dice más “inclusión” que decirle a los judíos que el Holocausto fue simplemente un momento de enseñanza.

Google no vio esto como un momento de enseñanza para Google, eso es seguro. Bobb no fue despedido por sus comentarios, a pesar de que, como jefe de diversidad y persona que ayuda a establecer las políticas de inclusión de un gigante tecnológico mundial, debería tener un nivel de comportamiento más alto que el de sus subordinados. Simplemente fue reasignado, y, como informó la BBC, Google emitió una declaración de relaciones públicas repetitiva: “Condenamos inequívocamente los escritos pasados de un miembro de nuestro equipo de diversidad que están causando profunda ofensa y dolor a los miembros de nuestra comunidad judía”.

Según el New York Post, Bobb también envió un correo electrónico privado a los empleados judíos de Google en el que se disculpaba por el daño que había causado, aunque no por sus opiniones sobre Oriente Medio, en las que demostraba ser alérgico no sólo a la autoevaluación honesta sino también a las mayúsculas. “Lo que escribí caracterizó crudamente a toda la comunidad judía. lo que pretendía ser una crítica a una acción militar concreta alimentó tropos y prejuicios antisemitas. creo que todos estamos de acuerdo en que no hay una solución fácil para esta situación. pero eso no viene al caso. la forma en que expresé mis opiniones sobre ese conflicto fue hiriente”.

Este tirón de orejas y el enfoque de dejar que la curación comience por parte de Google contrasta fuertemente con el que tomó con el ingeniero James Damore en 2017. Damore, como se recordará, cometió el imperdonable pecado de participar en una charla interna de la empresa sobre diversidad y prácticas de contratación durante la cual sugirió que los hombres y las mujeres podrían tener diferentes intereses y aptitudes que podrían llevarles a seguir diferentes campos de estudio y carreras profesionales. También señaló que Google era una cámara de eco ideológica que alimentaba una malsana “cultura de la vergüenza y la posibilidad de ser despedido” para cualquiera que expresara opiniones divergentes.

Qué razón tenía. Damore fue despedido, y en una carta al personal, el CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que lo habían dejado ir porque “sugerir que un grupo de nuestros colegas tiene rasgos que los hacen menos adecuados biológicamente para ese trabajo es ofensivo y no está bien.” Damore demandó posteriormente a Google (el caso se retiró después de que Damore y Google llegaran a un acuerdo no revelado en 2020). Sin embargo, la situación de Damore provocó una gran cobertura de los medios de comunicación y una reflexión sobre el privilegio de los hombres blancos.

Participar en un debate interno de la empresa en el que se plantean cuestiones sobre la extralimitación y las afirmaciones de la formación en materia de diversidad hará que te despidan; pero ¿publicar calumnias sobre los judíos? Eso sólo merece una reasignación, lo que demuestra que la devoción de Google por la diversidad se basa en si la persona que habla forma parte o no de una clase progresista protegida, y si el objetivo percibido se considera o no merecedor del desprecio progresista. Tal vez, al igual que la Iglesia Católica y sus sacerdotes pedófilos, Google se considere una institución lo suficientemente poderosa como para proteger a sus arzobispos reasignándolos en lugar de destituirlos, siempre que sean acólitos de la nueva religión woke. Los herejes, en cambio, se enfrentarán a la hoguera.

Esto es coherente con el enfoque general de la izquierda progresista respecto a las cuestiones de diversidad y justicia, y su disposición a tratar a los antisemitas con una negligencia benigna porque los judíos son vistos como “adyacentes a los blancos” o no tan altos en el tótem de la victimización como otros grupos. No es que empresas como Google no hayan apoyado con entusiasmo otras iniciativas de diversidad.

Tras el asesinato de George Floyd en 2020, Google emitió un extenso comunicado en el que se exponían sus compromisos con la equidad racial en la contratación y la promoción, así como el dinero y el apoyo que había prometido al movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, Google no ha dicho nada sobre el reciente aumento de la violencia antisemita, incluidas las brutales palizas a judíos en las calles de las ciudades estadounidenses, a pesar de que los judíos son objeto de delitos de odio en Estados Unidos con mucha más frecuencia que otros grupos raciales o religiosos.

En parte, esto tiene que ver con el hecho de que la plantilla de Google es progresista, especialmente en asuntos relacionados con Israel: Según The Verge, algunos miembros del grupo judío de Google al que Bobb se disculpó en privado afirman que el propio grupo “no era un espacio seguro para expresar creencias antisionistas”, y formaron su propio grupo disidente antiisraelí. Ese grupo exigió que Pichai hiciera una declaración pública condenando la respuesta de Israel a los recientes ataques terroristas de Hamás contra Israel que incluyera “el reconocimiento directo del daño causado a los palestinos por la violencia militar y de las bandas israelíes.” No es de extrañar que no se presionara a Pichai para que condenara el terrorismo de Hamás, que tenía como objetivo directo a los civiles israelíes. La carta exigía además la financiación de causas palestinas y la “terminación de contratos con instituciones que apoyan las violaciones israelíes de los derechos de los palestinos, como las Fuerzas de Defensa de Israel.”

La aplicación incoherente por parte de Google de sus propios supuestos principios de diversidad e inclusión debería ser más conocida, pero los principales medios de comunicación hace tiempo que aceptaron acríticamente la noción de que cualquier cosa etiquetada como esfuerzo para fomentar la diversidad no puede ni debe ser cuestionada, a menos que la diversidad sea ideológica. Así, James Damore, un hombre blanco, puede ser despedido por Google por criticar el dogma de la diversidad, y su historia es ampliamente discutida; Kamau Bobb, un hombre negro, sigue siendo protegido por su institución por su antisemitismo, y su comportamiento apenas se menciona en la prensa. Por eso, en el momento de escribir este artículo, el New York Times, el Washington Post y la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron ávidamente el caso Damore han ignorado por completo la historia de Kamau Bobb. Emplean a sus propios Kamau Bobbs, y eso es suficiente para que hagan la vista gorda sobre el asunto.

Aunque los llamamientos a la “diversidad” son omnipresentes en las empresas de Estados Unidos, hay poco consenso entre los estadounidenses sobre lo que significa exactamente la diversidad, y poco incentivo por parte de los ejecutivos de las empresas o de los principales medios de comunicación para averiguarlo. A medida que las contradicciones internas de la interseccionalidad continúan revelándose, tal vez los medios de comunicación podrían dedicar menos tiempo a la información autocomplaciente de su propia “claridad moral” sobre la raza y más a la información real sobre las hipocresías incrustadas en la búsqueda de nuestra cultura de aquellas cosas que el antiguo título de Kamau Bobb decía representar: Diversidad, Equidad e Inclusión.