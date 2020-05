Ver la vida positivamente no quiere decir uno ignora o niega la realidad. Ser optimista es: esperar y visualizar un futuro más prometedor.

Diario Judío México - Para muchos, ser optimista es un lujo que pareciera hoy día no se pueden dar. Ya sea porque perdieron su trabajo, tienen problemas de salud, escuchan noticas alarmistas todo el día y sin faltar el sentimiento de aislamiento y desesperación por estar distanciados socialmente por tanto tiempo.

La incertidumbre causa mucha angustia, esta a su vez alimenta al miedo, y éste… crea impotencia y frustración, los mejores compañeros de la depresión y los sentimientos de derrota, ingredientes necesarios para convertirse en una persona negativa, enojada y amargada.

Cuando uno no entiende lo que sucede, de alguna manera, siente que esta caminando sobre arena movediza. Un pantano sin fondo, obscuro y temido. No se sabe cómo actuar, ni para dónde moverse. NO hay dirección correcta ya que no se conoce la salida.

Cuando las circunstancias se sienten abrumadoras al punto de que despojan el sentido de control y de seguridad, la incertidumbre emerge, la vulnerabilidad penetra en el fondo del alma.

Curioso, la incertidumbre, el miedo la angustia y cualquier otro sentimiento que provocan malestar crecen a medida que se les trata de ignorar o de evadir. La contradicción más ilógica es que de la única forma para poder ser optimista, es cuando se reconoce y se aceptan los sentimientos negativos.

Para ser optimista se necesita abrasar a la vulnerabilidad y aprender a coexistir. Lo negativo, lo incierto con lo positivo y la esperanza.

Cinco recomendaciones para poder permanecer positivo en tiempos insertos:

Respirar profundamente y concertarse en el ritmo de las respiraciones. Encontrarles el gusto a las cosas pequeñas, disfrutar una taza de café, un vaso de agua fría, el silencio, el no tener que correr, etc… Conectarse con uno mismo, apreciar lo que se tiene y lo que se ha logrado. Ayuda y preocúpate por otros, reconoce que tú llamado les puede iluminar su día. Ajusta tu propósito de vida. Recuerda para que estas vivo y cuando lo tengas claro sabrás cómo lograr lo que quieres.

El optimismo es la condición que permite abrasar al miedo, protege la angustia y fortalece el vacío que crea la incertidumbre. Es el optimismo el ingrediente que extiende la mano cuando uno se siente solo, perdido o tiene dudas.

Aprender a tolerar tiempos con incertidumbre fortalece el alma. Después de todo es difícil predecir el futuro y si se le suma todos los desajustes que la pandemia a causado, se complica mucho más.

Darse permiso para aguantar la incertidumbre, así como poder reconocer los miedos y aceptarlos, es el pre-requisito para poder conciliarse y encontrar esperanza para visualizar un mejor futuro.

El optimismo es un ingrediente complejo. Incluye lo bueno, lo malo, lo difícil y lo prometedor. Ser optimista en tiempos inciertos es la mejor manera para poder encontrar el equilibrio emocional y ver una salida alentadora.

La receta

Optimismo

Ingredientes:

Valor – fortaleza para resistir la incertidumbre, los miedos y la angustia

– fortaleza para resistir la incertidumbre, los miedos y la angustia Esperanza – fe en que hay una salida y la vida volverá a sonreír

– fe en que hay una salida y la vida volverá a sonreír Objetividad – ver y aceptar el panorama real sin ajustarlo

– ver y aceptar el panorama real sin ajustarlo Compasión – aceptar los tiempos difíciles sin juicio, ni culpa

– aceptar los tiempos difíciles sin juicio, ni culpa Creatividad – buscar nuevas ideas y otra salida, descubrir panoramas inexplorados

Afirmación positiva para ser optimista:

Reconozco que estoy viviendo por una época incierta. Acepto mi miedo y lo incluyo en mí rutina. Tengo fe que esto pronto va a termina y yo voy a salir adelante. Me enfoco en un futuro prometedor, con alergias y tranquilidad. Escucho mi voz interna sin criticarla. Me doy permiso de tolerar la incertidumbre. Me ayudo a recuperar la fortaleza para continuar.

Cómo ser optimista:

Ser optimista no es una condición natural e innata. Pensar positivamente no es una acción espontánea, requiere conciencia plena y estar dispuesto a encontrar lo positivo aun en las situaciones difíciles. Encontrar lo especial y lo bueno en momentos inciertos ayuda a valorar y disfrutar más la vida. Descubrir las bellas coincidencias diarias impregna el día de felicidad y de gratitud. Sobreponerse a la incertidumbre y a la adversidad es ganar. Hay que luchar aun en las situaciones que se cree todo este perdido porque es la responsabilidad personal salvar lo que se puede y como se pueda, algo siempre se puede rescatar.

Una vida plena incluye adversidad, esperanza, lagrimas y risas, pero sobretodo, requiere de la actitud optimista y gratitud para poder disfrutarla.

