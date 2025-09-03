¿Cómo prevenir el paro cardíaco?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo occidental, pero la intervención médica rápida ha mejorado mucho las tasas de supervivencia. La pregunta clave es:

¿cómo prevenirlas?

El infarto de miocardio, causado por la obstrucción de una arteria coronaria, es la forma más común de enfermedad cardíaca. En Israel, unos 25,000 personas sufren un infarto cada año, principalmente hombres de más de 65 años, aunque también aumenta en personas de 45–65 años. Los síntomas varían: los hombres suelen sentir dolor en el pecho, brazos, mandíbula o espalda, mientras que las mujeres pueden presentar molestias más sutiles.

El riesgo inmediato es la arritmia, que puede derivar en paro cardíaco. La RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y la desfibrilación rápida son cruciales para salvar vidas.

Los factores de riesgo incluyen hipertensión, genética, estilo de vida e influencias ambientales. Aunque los antecedentes familiares no pueden modificarse, muchos riesgos pueden minimizarse manteniendo un estilo de vida saludable: alimentación equilibrada, peso dentro de los rangos adecuados, actividad física, abandono del tabaco y control del colesterol, la glucosa y la presión arterial.

El Ministerio de Salud de Israel recomienda pruebas y evaluaciones periódicas como enfoque proactivo frente al riesgo de enfermedad cardíaca: perfil lipídico, presión arterial, análisis de sangre básicos, evaluación cardíaca y ecocardiograma de esfuerzo.

Israel se encuentra entre los cinco países de la OCDE con mayor disminución de la mortalidad por infarto, gracias a la intervención rápida y programas de rehabilitación avanzados, que ayudan a restaurar la función cardíaca y reducir riesgos futuros.

“La rehabilitación cardíaca es clave para pacientes que superan infartos, insuficiencia cardíaca o procedimientos invasivos. Con un programa personalizado y supervisión multidisciplinaria, buscamos recuperar la mejor función y prevenir complicaciones futuras”, explica el Profesor Barak Zafrir, director del Centro de Rehabilitación Cardíaca Esti y Mickey Diamant, del Rambam.