Hay tres acciones fundamentales para que todo ser humano pueda vivir: respirar, comer y tomar agua; de lo contrario, moriríamos.

La realidad es que nuestro planeta nos da todo: el aire que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos…¿Pero somos conscientes de ello?

Nuestros patrones de consumo alimentario están acabando con los recursos naturales de nuestro planeta y también dañando a nuestra salud.

La dieta que predomina actualmente es occidentalizada. Recordemos que la dieta se refiere al conjunto de alimentos y bebidas que consumimos diariamente. Y bueno…¿por qué se caracteriza esta dieta?

Esta dieta se caracteriza por ser rica en productos ultraprocesados, de los cuales muchos contienen cantidades elevadas de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans, químicos y/o sodio (nocivas para la salud y relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, cáncer. Para añadir, requieren del uso de. agroquímicos, herbicidas, transgénicos, recursos naturales (agua, luz, gas, suelos). Además, generan contaminantes durante su producción y requieren de envases y empaques que se desechan. Así mismo, se caracteriza por un bajo consumo de alimentos naturales especialmente frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas, pero uno alto en harinas refinadas, bebidas con azúcar y alimentos de origen animal. Esta mayor demanda de alimentos de origen animal implica una mayor explotación de recursos naturales y un gran impacto en la biodiversidad; en especial, la demanda de carnes rojas y lácteos. Los alimentos de origen animal están representando aprox. a nivel mundial el consumo del 70% del agua, el 38% del suelo y el 19% de gases de efecto invernadero.

La población continúa creciendo, pero nuestro planeta no crecerá más. No hay otro planeta como el nuestro y el cambio climático, deforestación, erosión de suelos, inseguridad alimentaria y extinción de especies son una realidad más palpable cada día.

Ante este panorama, la Eat Lancet Commission emitió un informe en el 2019.

Esta comisión, logró reunir a 37 científicos líderes de 16 países en varias disciplinas como: agricultura, ciencias políticas, salud humana y sostenibilidad ambiental, con el propósito de desarrollar objetivos científicos universales para dietas saludables y una producción sostenible de alimentos, que puedan aplicarse a todas las personas y a la Tierra. Estos objetivos son:

1) Dietas saludables: propone una dieta de salud planetaria (saludable y sostenible) la cual mejora la salud al cubrir las necesidades y requerimientos individuales tomando en cuenta la calidad y cantidad de alimentos, pero sin afectar las necesidades alimentarias de las futuras generaciones.

Establece grupos de alimentos empíricos y un rango de ingesta de ciertos alimentos que en conjunto hacen que la dieta mejore nuestra salud y la de nuestro planeta.

Esta dieta se caracteriza por ser rica en alimentos de origen vegetal (más frutas, verduras, cereales y tubérculos, oleaginosas, leguminosas), tener cantidades moderadas de algunos alimentos de origen animal (carne de aves, huevo, pescados y mariscos, lácteos), pero baja en carnes rojas, cereales refinados, azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados. Además, considera que cada individuo y país son distintos, por lo que se requieren de interpretaciones locales y adaptaciones a nivel mundial, ya que es importante que se tome en cuenta la cultura, tradiciones, geografía y demografía de cada país. Además, menciona que los alimentos de origen animal deben considerarse de acuerdo con el contexto, ya que varias personas dependen de la ganadería, y que aún varias, siguen con desnutrición y es complicado que obtengan todas las vitaminas y minerales de origen vegetal.

La han denominado como un “tipo de dieta flexitariana” basada principalmente en alimentos de origen vegetal y optativamente; cantidades moderadas alimentos de origen animal.

2) Producción sostenible: que implica tener como variables de control la emisión de gases de infecto invernadero, uso de la tierra de cultivo, uso del agua, aplicación del nitrógeno y fósforo, como el índice de extinción de especies.

Su meta es que el sistema alimentario mundial opere dentro de los límites de la salud humana y producción de alimentos, garantizando dietas saludables basadas en sistemas sostenibles para aprox. 10 mil millones de personas para el 2050. De lo contrario, habrá cambios irreversibles y la inseguridad alimentaria se acentuará aún más.

De acuerdo con el reporte de la Eat Lancet Commission, el cambio hacia este tipo de dietas supone resultados benéficos para la salud humana, ya que podrían prevenirse aprox. 11 millones de muertes al año, que representan cerca del 19-24% de las muertes en adultos, como reducir el impacto medio ambiental negativo y prevenir efectos desastrosos e irreversibles.

Sin duda alguna, es necesario un cambio en el sistema de producción y consumo de alimentos, pero para ello debemos de exigir como consumidores, ¿y cómo?: optando por alternativas sostenibles, reduciendo el consumo de alimentos de origen animal y aumentando el de otros alimentos de origen vegetal; así como reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados.

De esta forma, las industrias se verán alineadas a actuar, porque si los patrones de consumo continúan de esta forma, continuarán produciendo y ofreciendo los alimentos, que hoy en día, están impactando no solo nuestra salud, pero la de nuestro planeta.

Lic. en Nutrición y Ciencia de los Alimentos

Celia Machorro Berna

@celianutricionybienestar

Correo: celiamaber@outlook.com

Referencias:

-Castellanos-Gutiérrez, A., Sánchez-Pimienta, T. G., Batis, C., Willett, W., & Rivera, J. A. (2021).

-Toward a healthy and sustainable diet in Mexico: where are we and how can we move forward? The American journal of clinical nutrition, 113(5), 1177–1184. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa411

-EAT Foundation (2019). Informe resumido de la Comisión EAT-Lancet. Obtenido de Eat Forum: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/

-García, M. y Bermúdez, G. (2014). Alimentos sustentables a la carta: de la tierra a la mesa. Ciudad de México: CONABIO y calmil.

-Greenpeace México (2021). Infórmate, cambia al mundo. Obtenido de Greenpeace: https://www.greenpeace.org/mexico/informat

-Organización Mundial de las Naciones Unidas (2021). El Acuerdo de París. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement

-Organización Mundial de las Naciones Unidas (2021). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Obtenido de Naciones Unidas:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainabledevelopment-goals/

-Willet, W. , Loken, B. y cols. (2019). Alimentos en el Antropoceno: la Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. THE LANCET, 393(10170), 447-492.