¿Cómo quedaría la Teoría de la Relatividad General, la que dictamina que el tiempo y el espacio es la misma entidad gobernada por la fuerza gravitacional?

Teniendo en cuenta que realmente no es tan “universal”, ya que no puede ser aplicada en lugares donde la densidad de la materia es diferente a esta galaxia (y aun no toda) porque eso haría que la gravedad sea también diferente, por ende, los fotones de luz tendrían otro comportamiento, lo que provocaría que la velocidad de la luz ya no sea absoluta, sino relativa a ese espacio. Y esa relatividad sería diferente a la conocida actualmente, ya que estaría gobernada no solo por la gravedad y la curvatura espacial, sino también por la densidad de la misma materia=energía del fotón de luz, modificando su comportamiento molecular y atómico, si es que todavía existiera alguno.

Pero volviendo a la pregunta inicial: si según esa teoría el tiempo y el espacio son relativos, y la velocidad de la luz es absoluta, y todo está gobernado por la fuerza gravitacional de las masas que son energía, ya sea por la Tierra o todo lo que ocupe un espacio y lo curve, incluso curvando el mismo tiempo; y, si aceptamos que existen versiones que el mundo algún día se va a acabar, ¿se acabaría el tiempo y también el espacio por ser que van de la mano, o solamente será destruida la materia? Y de ser así, que solamente se habla de materia, ¿entonces ya no existiría la gravedad, dado que ella proviene de la materia? Y de ser así, ¿qué pasaría, entonces, con el tiempo, si este depende del espacio gobernado por la gravedad? ¿Acaso ya no existirá el tiempo? Y de ser así, ¿esto no tira abajo la teoría de la relatividad? Ya que si el tiempo seguirá existiendo, entonces no va de la mano con la materia que, según esa teoría, ya no existirá?

¿O será que el fin del mundo es literalmente como se lo denomina el fin de ‘los tiempos’, pero no de las materias? O sea que la materia seguirá existiendo ¿y el tiempo no?

Volvemos, pues, a rectificar que no son relativos, ya que la existencia de uno de ellos es posible sin el otro. Aunque se vea modificada la materia o el tiempo sin su compañera, esto no quiere decir que dejen de existir la una sin la otra.

Y si afirmáremos que ese final será del todo, tanto del tiempo como del espacio, ¿no es lo mismo preguntarse qué será de todo lo que ya existe, a dónde se irá, si la materia ya no existirá, que preguntarse qué pasó antes de toda existencia?

Todo esto es solamente para llegar a una conclusión: que la teoría de la relatividad general no es tan general ni tan universal, y que solamente aplica en este segmento de tiempo que la materia exista, si es que fuera comprobable en otras galaxias donde la materia es diferente y todo lo arriba mencionado.

Si el tiempo y el espacio son relativos, ¿es posible medir la velocidad de la materia y la densidad y volumen del tiempo?

Hay una ciencia llamada noética que estudia esas cuestiones más allá de la física cuántica.

Simplemente un pensamiento…

¡Adiós!