Una relación sólida y duradera necesita basarse en algo más que el amor y la atracción …

Vivimos en un mundo turbulento e inestable. Es difícil tener la certeza para entender la vida. Todo cambia rápida y drásticamente. Los medios ofrecen muchas opciones, por lo tanto, es un reto delicado poder reconocer cuando uno se encuentra con la persona correcta y se tiene una relación adecuada emocionalmente.

Por la complejidad de la sociedad moderna, se escuchan continuamente cantidad de voces las cuales exigen atención. Existen tentaciones que provocan la duda y la desconfianza. Son tantas las fuerzas que se encuentran tirando hacia nosotros, con tantas posibilidades que generan sentimientos de duda, envidia o competencia.

En general la mente se encuentra saturada de información por lo que es común quedarse atorado o enganchado bajo una serie de juegos mentales que justifican razones falsas para tomar malas decisiones. Las personas se aferran a ciertas relaciones que prometen ser algo que en realidad nunca llegarán a hacerlo.

Tristemente este cuadro proyecta una sociedad vacía, personas solas que buscan y tratan con empeño de buscar relaciones que les ofrezca sentir conexión, apego y que se puedan incluir y compartir los momentos importantes en su camino por la vida.

Encontrar a la persona correcta, tener una vida estable y vivir en pareja puede ser una de las condiciones primordiales para desarrollarse íntegra y plenamente.

Hay que aclarar que cada persona es un ser completo y capaz de lograr sus metas para tener una buena vida, pero… cuando se tiene una pareja sana las personas se nutren y complementan mutuamente, por lo que las posibilidades para tener una buena vida se multiplican.

Si la persona con la que se está conviviendo, saca las mejores cualidades de uno. Si la persona tiene la forma de hacer sentir importante, necesario y motiva a que uno se quiera superar, si la compañía lo hace ser más correcto, educado, paciente, entonces seguramente se está hablando de una buena pareja con una relación bendecida.

Cuando uno está buscando pareja es importante saber que no solo se está en búsqueda de aquella persona que tiene cualidades únicas; también hay que considerar que la persona sea compatible con los valores familiares y los principios con los que se vive.

Es vital reconocer que la persona sea auténtica y pueda tener comunicación sincera. No hay que fijarse en los atributos o las cualidades externas que tiene ya que estos pueden cambiar o desaparecer de un día al otro y poder mantener una relación con alguien que íntimamente no se tiene conexión no es una tarea fácil.

Cuando se encuentra con la persona indicada hay una sensación de tranquilidad y un clima de confianza donde ya no es necesario salir a buscar a otras personas. Porque a pesar de que existen una multiplicidad de personas que se pudiera conocer, se pierde el interés por conocer más, ya que la persona con quien se está, es justo la única persona con la que se quiere estar.

La receta

Almas gemelas

Ingredientes:

Integridad – sinceridad en la forma de ser, actuar y pensar

Valores comunes – reconocer, respetar y apoyar los principios morales y espirituales

Tiempo – dedicación y presencia con entusiasmo a todo lo que encubre a la pareja

Generosidad- gusto por dar y compartir sin esperar nada a cambio

Atención – poner atención a las necesidades e intereses del otro.

Afirmación personal para encontrar tu alma gemela

Tengo fe en que voy a encontrar a la persona indicada para tener una relación sólida, armoniosa y honesta. Hablo con sinceridad. Busco tener pláticas profundas y con sentido. Trato de ser una persona noble, educada y atenta para ayudar y facilitar la oportunidad para tener relaciones plenas. Se que existe una persona especial para cada uno que tenga la intención y la determinación para encontrar su pareja.

Reconociendo a la persona correcta para cada quien:

1. Para encontrar tu alma gemela hay que tener la decisión, disposición y fe para encontrarla. Una disposición positiva, alegre y optimista ayuda a tener una actitud abierta para conocer a las personas adecuadas.

2. El amor ciego solo funciona después del matrimonio. Cuando uno busca pareja tiene que analizar y cuidar todos los detalles para estar consciente con quien se está casando, pero después cuando ya se decide involucrarse, entonces el amor y la entrega debe de ser sin límites y con todo el corazón.

3. Ser superficial, materialista o mentiroso aniquila las posibilidades para encontrar el alma gemela. Una relación sincera no puede depender de falsas promesas y compromisos vacíos que impiden una conexión auténtica.

Cuando se encuentra a la persona indicada y se tiene una buena relación con ella se vive en plenitud y el sentimiento de soledad desaparece aun en los momentos que uno se encuentre a solas. *Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente. Copyright © 2005-2022 Recetas para la vida© Todos los Derechos Reservados