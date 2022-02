Hay heridas tan intensas que dejan cicatrices profundas y cuesta trabajo sanar.

Una palabra hiriente, un desaire, el trato con indiferencia, una grosería… maltratos que se dan en las relaciones interpersonales los cuales lastiman y crean dolores intensos; sin embargo… sus marcas quedan tatuadas en el alma. Las marcas, no se pueden ver, a pesar de ser dolores muy fuertes. La herida que no sana, queda abierta y expuesta afectando el trato diario con los demás.

Nadie es ajeno al maltrato, es imposible haber vivido y no haber sufrido de un maltrato emocional. Este dolor, se siente de forma personal y es difícil de poder compartirlo. Cada uno vive su dolor según lo puede entender y manejar.

Las investigaciones han demostrado que las regiones implicadas en el procesamiento del dolor físico son las mismas que aquellas relacionadas con el dolor emocional y la angustia social. Así que para todas las personas que tenían duda, el dolor emocional existe, es real y aunque no se le puede ver, se debe reconocer y respetar.

Para manejar el dolor emocional, lo primero que se tiene que hacer es reconocer que uno ha sido lastimado. Se vale decir me duele, aceptar ese dolor. Para luego poder entenderlo y hacer todo lo posible para sanarlo.

Reconocer el dolor emocional es necesario para avanzar y no lastimarse más. La única persona que puede prevenir y sanar ese dolor es la persona que lo siente. A pesar de que en el momento uno se puede llegar a sentir desolado y desesperado, uno tiene que recordar que, así como el dolor de cabeza se pasa, las heridas físicas sanan, el dolor emocional también se supera.

Solo hay que tener la fortaleza para trabajarlo.

Cuando no se puede superar el dolor emocional, la persona deja expuesta su fragilidad y sin querer puede desquitar su rabia y provocar comportamientos que otras personas quizás no entiendan y en muchos de los casos, puede lastimar a otras personas inocentes o personas que no tienen la culpa por su sentir.

Platicar con las personas adecuadas es crucial para sanar el dolor. Esperando que estas sirvan de apoyo, comprendan y puedan ofrecer un consejo sano que ayude a superar el dolor.

Hay que extraer las enseñanzas que aporta el procesar el dolor y tomarlas como etapas de crecimiento que requieren voluntad y amor propio.

Mucha gente cree que expresar el dolor emocional es un símbolo de debilidad, pasarse como una víctima o ser una persona chismosa. Nada de eso es verdad. Poder expresar el dolor emocional es una señal de fortaleza, seguridad y sobre todo de salud mental.

Hay ocasiones en donde la situación o la relación que causó el dolor no se puede remediar, ya sea porque la pena fue a raíz de una pérdida o alguna situación irreparable. Pero uno tendrá que reconocer el dolor, aceptarlo y cambiar el recuerdo y la forma de reaccionar ante tal dolor.

El amor propio y la autocompasión son ingredientes que favorecen la sanación.

La receta

Sanando el dolor

Ingredientes:

Voluntad – determinación para tener una buena vida y sanar lo que corroe al alma

Autocompasión – amor propio y valoración personal, perdón y gusto por vivir

Paciencia – aguante y tolerancia de malos momentos para fortalecer y soportar el dolor

Perspectiva – visión panorámica, dejar de enfocarse en un evento y ver la totalidad de la vida

Actitud positiva – enfocar la atención en lo bueno, lo nutritivo y creativo, soltar el dolor

Afirmación personal para sanar el dolor

Acepto el dolor que siento y reconozco que esto también es pasajero. Tengo la fortaleza que se requiere para no dejarme caer. No soy culpable por el daño que otras personas me hacen, sin embargo, son responsables de sanar y de tener una buena vida. Mi vida me pertenece a mi, nadie tiene el derecho de impedirle gozar de la plenitud, la abundancia o de poder aprovechar las oportunidades que me llegan. Entiendo que me tengo que querer, aunque nadie me haya enseñado hacerlo. Tengo que perdonar y suelto el dolor que otras personas han infringido en mi.

Como sanar del dolor emocional:

1. Toma el control de tu vida. No dejes que el dolor se apodere de todo lo que haces y sientes. Suelta los pensamientos negativos que te ciegan y encuentra motivos para fijar tu atención en situaciones gratas y positivas.

2. Ser sincero y valiente para aceptar el dolor y no tratar de minimizarlo. Cuando uno es honesto y puede reconocer que el sufrimiento que se siente a partir del dolor emocional es intenso, entonces se tiene el valor para ver cómo está afectando el bienestar personal y como se puede mejorar.

3. Superar el sufrimiento que impone el dolor es una forma de crecer. Por más temido que sea el dolor, este sentimiento ofrece lecciones importantes que enseñan a confrontar la verdad con valor y dignidad.

La persona que ha superado un gran dolor tiene la fortaleza para tener vida plena y sincera.

