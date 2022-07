Una buena decisión conlleva a un buen resultado, mientras una decisión equivocada…

Tomar decisiones adecuadas y efectivas es una habilidad crítica que se debe de aprender, perfeccionar y mejorar constantemente, para mejorar la calidad de vida.

Decidir es una acción de todos los días, muchas veces uno toma decisiones sin saber que lo ha hecho, ya que estas elecciones se han convertido en hábitos inconscientes y automáticos.

Existen decisiones insignificantes, sin trascendencia como: donde sentarse, que comer, como vestirse. Hay otras decisiones más complejas que requieren de un poco más de reflexión.

Hay algunas decisiones que cambian completamente el rumbo de la vida, por lo que es importante adquirir todas las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión y además poder vivir en paz con dicha elección.

Es inagotable la variedad y complejidad de las decisiones que se toman. Sin embargo, es importante destacar que la esencia del proceso mental y emocional para llegar a tomar una decisión proviene del mismo lugar.

Toda decisión se inicia con una duda y confusión, una falta de claridad impide ver cuál pudiera ser el mejor camino por seguir. La pérdida de objetividad crea desconcierto e inseguridad lo que nutre la DUDA provocando que el estado emocional se estrese. Así, la decisión debería de estar basada en la objetividad de la realidad y no en los sentimientos.

Para evitar que la toma de decisiones se torne en una lucha de poder con los deseos, las expectativas y las emociones es importante enlistar las posibilidades, calificarlas y cuantificarlas. Una vez que esto queda escrito, se puede comparar y entender sin tener que sentir angustia o miedo.

Cuando se tiene que tomar una decisión es importante recordar que las posibilidades siempre serán 50% contra otro 50% y, además, estas no siempre son blanco o negro. Hay algunas ocasiones que existen distintas alternativas y todas pueden ser buenas, a pesar de que pudiera ser que una de tantas fuese más eficiente.

Dentro del proceso para tomar la decisión, se vale dudar entre las opciones que se tiene. Pero, en el momento que se hace conciencia y se toma la decisión entonces uno debe de estar confiado en su elección. No dudar y saber que ahora tiene el 100% de certeza que esa fue la mejor opción.

Una vez que se ha tomado la decisión ya no se debe de pensar en lo que se dejó ni en lo que pudo haber sido lo que no fue. Las decisiones eliminan excusas y culpas, ofrecen poder personal, visión positiva y ayudan a tener una mentalidad objetiva.

Tomar decisiones y ser asertivo empodera, libera y mejora la autoestima. Vivir con duda y confusión paraliza, limita y es un gasto de energía ocasionado costos perdidos es decir momentos y oportunidades que no se pueden recuperar.

Cada decisión conlleva a la toma de la próxima decisión. Entre más eficientes y positivas estas sean, mejores los resultados y hay que enfatizar que aun cuando no se decide… eso también es una decisión.

La receta

Decisiones asertivas

Ingredientes

· Conciencia – reconocer y aceptar la realidad como verdad

· Responsabilidad – actuar aceptando las consecuencias y las obligaciones

· Decisión – deseo de hacer lo correcto tomando en cuenta las opciones

· Valor – fortaleza para ejercer y proceder con confianza

· Perspectiva– Considerar todas las alternativas, aceptar las habilidades y debilidades

Afirmación Positiva para tomar decisiones acertadas:

Mis decisiones son objetivas, realistas y analizadas. Cálculo con cuidado mis riesgos, consecuencias y mis ganancias cuando considero cual es la mejor opción que debo tomar. Reconozco que mis decisiones son importantes. Tomar una decisión acertada me ayuda a obtener mejores resultados. Dejo fluir mis dudas y las trato de resolver para que me ayuden a sentir la certeza en mis decisiones. Cuando hago la elección que considero fue la mejor me libero de mis dudas y acepto las consecuencias. Tengo la fortuna de poder tomar mis decisiones porque tengo libertad, soy responsable y puedo hacerlo.

Las decisiones acertadas

1. La toma de decisiones determina la calidad de la vida personal. El impacto acumulativo marca las acciones y suma los actos impulsa y motiva a la persona a ser mejor.

2. Todas las acciones cuentan, no hay nada pequeño e insignificante. Las decisiones son pequeños actos que se multiplican y transforman en grandes acciones, no hay coincidencias.

3. El universo conspira a favor o en contra dependiendo de la decisión que se haya tomado. El poder que viene con cada toma de decisión encamina y predispone el futuro del tipo de acciones que preceden a las acciones.

La claridad de la mente es el ingrediente esencial para poder tomar decisiones acertadas y exitosas.

