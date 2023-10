Los pensamientos destructivos son los enemigos más crueles que uno puede enfrentar, roban la paz personal y nublan la realidad.

Los pensamientos negativos pueden convertirse en ideas autodestructivas que, tarde o temprano, toman el control de tu mente. Estos pensamientos refuerzan la creencia de que todo es malo y atrapan a cualquiera en un mundo negativo y desafiante.

La autocrítica, en particular, actúa como una consejera cruel que socava la capacidad para luchar y apreciar las cosas constructivas de la vida. Este enfoque mina el bienestar mental, llenándolo de mensajes negativos que alimentan el miedo, la inseguridad y la infelicidad.

Los pensamientos negativos tienden a convertir a las personas en individuos amargados, llenos de ira y con mentes cerradas. En lugar de ver los desafíos como oportunidades para crecer, los perciben como amenazas o como castigos y maldiciones.

Las personas negativas se centran en demostrar que todo les sale mal. Se enfocan en lo que les falta, en lo que no sucede según sus deseos, y se aferran a sus carencias. Afirman que es imposible que algo bueno les pueda ocurrir.

Este ciclo de pensamientos negativos genera una convicción irracional, que se fortalece con la repetición diaria de mensajes perjudiciales. Esto da lugar a creencias falsas sobre una realidad sesgada, basada en interpretaciones personales erróneas. La mente asimila estas ideas y, como resultado, construye una realidad distorsionada.

Es crucial recordar que los pensamientos negativos no tienen fundamento sólido. Se forman a partir de filtros desajustados unilaterales de la realidad, comparaciones basadas en imágenes ficticias creadas desde las redes sociales o experiencias pasadas, especialmente las traumáticas o negativas.

Es Necesario aprender a ajustar la realidad con una connotación real y sincera para dejar de nutrir la creación y multiplicación de estos parásitos mentales que solo impiden tener paz emocional y obstruyen el bienestar. Cuanto más amable uno es consigo mismo, mayores serán las posibilidades de disfrutar de una vida plena.

Fomentar pensamientos positivos, centrarse en oportunidades, cultivar armonía y abundancia, así como desear sinceramente la felicidad y una vida plena requiere trabajo y conciencia plena. No significa ignorar los aspectos negativos de la vida, sino aceptar que todo puede afrontarse con una perspectiva noble, encontrando razones que neutralicen el dolor y otorguen un propósito y sentido más profundo a la vida. Cultivar la conciencia plena en este camino puede marcar la diferencia en la forma en que se abordan los pensamientos negativos, contribuyendo finalmente a una vida más plena y satisfactoria.

Cada individuo decide qué tipo de pensamientos quiere cultivar; pensar de manera positiva es tu elección.

La receta

Pensando positivo

Ingredientes:

Determinación- conciencia y compromiso personal diario para pensar en positivo.

Acción – ejercicio continuo y disciplinado para pensar constructivamente.

Convicción- confianza en la resoluciones de las circunstancias, buscando mejores resultados.

Gratitud – agradecer y valorar lo que se tiene encontrando un tono noble, humilde y real.

Afirmaciones positivas – pensamientos claros, sencillos y efectivos que motivan e inspiran.

Afirmación personal para pensar en positivo:

Elijo nutrir mi mente con pensamientos positivos y constructivos. Enfoco mi atención en las oportunidades que la vida me ofrece, reconociendo que cada desafío es una puerta hacia el crecimiento y el aprendizaje. Cultivo el sentido de abundancia en mi vida, aprecio lo que tengo y todo lo que está por venir. Elijo mantener la armonía en mis pensamientos, emociones y acciones, para poder vivir en paz y equilibrio. Mi deseo profundo es experimentar una vida plena y feliz, y cada día me acerco más a ese objetivo al elegir pensamientos que me empoderan y me llenan de alegría.

Como pensar en positivo:

Elige el pensamiento positivo y atraerás abundancia. Al tomar decisiones conscientes, enfocamos nuestra atención en lo positivo, cultivando una actitud optimista que atrae resultados favorables.

Rechaza pensamientos negativos, acepta afirmaciones positivas. Cada uno tiene el poder de resistir las ideas perjudiciales y sustituirlas con pensamientos constructivos; Es importante aprender a filtrar los pensamientos, no permitir que lo negativo se apodere de nuestras mentes.

El poder de tus pensamientos guía tus acciones. La mente acepta como verdad lo que le sugerimos; al nutrirla con ideas positivas, dirigimos nuestras acciones hacia la positividad.

" Tu tienes el poder de elegir qué piensas, tus afirmaciones positivas, pueden cambiar tu destino y tu forma de sentirte. Integrarlas a tu rutina diaria y triunfaras"

