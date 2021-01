Es con un dolor insoportable que anuncio la muerte de mi esposo, Sheldon, por complicaciones de una larga enfermedad.

Sheldon fue el amor de mi vida. Fue mi socio en el romance, la filantropía, el activismo político y la empresa. Él era mi alma gemela.

Para mí, como para sus hijos, nietos y sus legiones de amigos y admiradores, empleados y colegas, es absolutamente insustituible.

Mucho se ha escrito y dicho sobre cómo Sheldon, el hijo de inmigrantes pobres, llegó a la cima del éxito empresarial gracias a su valentía y genio, inspiración e integridad. La suya fue una historia empresarial totalmente estadounidense. Cuando Sheldon lanzó una nueva empresa, el mundo entero miró con anticipación.

En nuestra increíble aventura de 32 años juntos, tuve la suerte de presenciar la belleza del lado privado de Sheldon.

Era un patriota estadounidense: un veterano del ejército de los EE. UU. Que daba generosamente a los guerreros heridos y, siempre que podía, buscaba el avance de este gran país. Fue el más orgulloso de los judíos, que vio en el Estado de Israel no solo la realización de una promesa histórica a un pueblo único y merecedor, sino también un regalo del Todopoderoso para toda la humanidad.

Y Sheldon fue amable. Dio fácilmente de su fortuna a causas benéficas que literalmente pueden ser innumerables, ya que no esperaba crédito y, a menudo, prefería el anonimato. Aunque fanfarronea en la construcción y el habla y, en las últimas dos décadas, ha estado acosado por una enfermedad dolorosa, Sheldon siempre fue sensible a las necesidades de los demás.

Visita cualquiera de nuestros hoteles e inmediatamente notarás los techos extraordinariamente altos, exquisitamente diseñados por Sheldon sacrificando el lucrativo espacio de la historia. Quería que todos nuestros invitados, sin importar sus medios, se sintieran como reyes, respiraran libres en una maravillosa tranquilidad. Cuando golpeó la crisis de COVID-19 y esos hoteles se apagaron, insistió en que nuestras decenas de miles de miembros del equipo continúen recibiendo su salario y seguro médico.

Cada una de esas personas, y millones de otros beneficiarios de la generosidad de Sheldon, son su testimonio.

Pero fue más allá de mejorar la vida de las personas: diseñó el curso de las naciones. Algunos de los cambios históricos que ayudó a efectuar, en Estados Unidos, Israel y otros lugares, son de conocimiento público. Otros no lo son. Para Sheldon, el reconocimiento de su propio papel indispensable no era importante. Lo que contaba era que se hiciera el bien. Le importaba defender lo que era correcto, incluso si eso significaba estar solo. El final de su día ideal fue en compañía de familiares y amigos, no de estadistas o celebridades.

Sheldon y yo crecimos en las costas: él en Boston, yo en Haifa. Juntos navegamos a través de los océanos, hicimos retroceder el delta del río Pearl para ayudar a desarrollar el futuro de Macao y recreamos los canales de la laguna de Venecia en Las Vegas. Para mí, Sheldon tenía poder, profundidad y misterio como el mar. Su devoción me tocó como olas, elevándome y atravesando desafíos tanto personales como profesionales.

Y ahora se ha ido. Las aguas de apoyo se han desvanecido hacia el cielo. Solo queda un vasto y seco fondo marino. La pérdida es colosal.

Adiós, cariño, mi único amor verdadero. Después de ganar y dar tanto, te has ganado este descanso.

La Dra. Miriam Adelson, M.D., es especialista en dependencia química y adicción a las drogas. Es la editora de “Israel Hayom” y, con su esposo, Sheldon Adelson, el dueño de “Israel Hayom” y los periódicos Las Vegas Review-Journal.

Este artículo apareció por primera vez en Israel Hayom.