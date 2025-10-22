Con JD Vance en Israel, la Knesset vota por la soberanía sobre Judea y Samaria

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

A pesar de los esfuerzos del primer ministro Netanyahu por impedir la votación para aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria, esta se celebró de todos modos y fue aprobada en primera lectura.

El pleno de la Knéset aprobó la lectura preliminar de un proyecto de ley para aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria, propuesto por el diputado Avi Maoz, con 25 votos a favor y 24 en contra. El proyecto pasa ahora a la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad para su posterior debate.

Una clara mayoría apoyó la soberanía, con los votos de los partidos sionistas religiosos Otzma Yehudit, Noam e Yisrael Beiteinu. En el partido Judaísmo de la Torá, cuatro diputados votaron a favor y tres se abstuvieron. El Likud se abstuvo mayoritariamente, excepto el diputado Yuli Edelstein, quien apoyó el proyecto. Azul y Blanco también se abstuvo, mientras que Yesh Atid, el Partido Laborista y los partidos árabes se opusieron.

El diputado Avi Maoz, promotor del proyecto de ley, declaró: «El Santo, bendito sea, concedió la Tierra de Israel al pueblo de Israel. El asentamiento en la Tierra de Israel representa la redención y el renacimiento nacional, haciéndola florecer tras dos mil años de exilio. La aplicación de la soberanía a Judea y Samaria corrige una injusticia largamente esperada. Dado que el gobierno se ha demorado, es nuestro deber como miembros de la Knéset actuar».

Con los países árabes e incluso miembros de los Acuerdos de Abraham, como los Emiratos Árabes Unidos, amenazando con consecuencias diplomáticas si Israel aplica la soberanía sobre su histórica y bíblica Judea y Samaria, la aprobación del proyecto de ley sacude el naciente plan de «paz» que Trump intenta mantener.