The Voice of the Silence te invita a escuchar a Samantha Rodríguez su fundadora en un webinar destinado a explicar el origen del proyecto, su historia familiar relacionada al Holocausto y su labor como joven mexicana en la concientización sobre el Holocausto.

Samantha junto con su colaboradora Jessica Lepe, Lic. en historia, estarán dando esta conferencia para el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes y la comunidad de The Voice of the Silence está cordialmente invitada.

¡No te lo pierdas! Mañana viernes 3 de diciembre a las 4:30 pm hora Ciudad de México.

ZONAS HORARIAS

CDMX / ES / HON / CR 13:00 HRS

ARG / UR / PAR 19:30 HRS

COL / PER / EC / PAN 17:30 HRS

ET 17:30 HRS

PT 14:30 HRS

CET 23:30 HRS

IDT 00:30 HRS

Por ser parte de nuestra comunidad les proporcionamos también el enlace directo de ZOOM y ID.

ENTRA AQUÍ

https://us06web.zoom.us/j/85148445369?pwd=ZThpdXVLdUttaEVtMk9qSDZtUldRUT09

ID de reunión: 851 4844 5369

Código de acceso: 238595

Si quieres recibir recordatorio únete a nuestro grupo de WhatsAPP:

https://chat.whatsapp.com/FLdJSc8XVdo4Eljl3ozwLN