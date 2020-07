Diario Judío México - La historia contada por su protagonista: El memoir aclamado por la crítica que va más allá de la serie. Millones de personas confinadas en todo el mundo se han dejado fascinar estos días por Unorthodox.

Escúchala con traducción:

Escúchala en su idioma original:

¿Cuál fue el éxito y las repercusiones de Unorthodox para Deborah Feldman?

Deborah nos explica, los hombres eran quienes escribían sobre dejar a la comunidad judía ortodoxa, muchas eran historias sobre rebelión, sobre renegar la educación de sus padres y sus abuelos, sobre escapar del rigor ortodoxo.

Hay algunas novelas escritas sobre temas de mujeres ortodoxas, pero muy raro alguna historia real sobre alguna mujer que se atreviera a salir de una comunidad judía ortodoxa.

Feldman nos relata, que ella como la primera en hacerlo era un problema, primero porque una mujer no debería escribir y segundo, que el escapar, lo hacía desde el punto de vista de las mujeres, confesando y sacando la luz la intimidad de la mujer y la religión judía.

Además, cuando el libro empezó a tomar fuerza y ella apareció en televisión, fue como convertirse en el enemigo público número 1, tocaba temas que pocas veces se habían ventilado.

Recibió ataques, críticas, incluso podría decirse que una que otra amenaza, y por supuesto todo esto generó aún un mayor impacto del libro y que se convirtiera en un verdadero fenómeno para los lectores, muchos de los cuales, interesados en saber qué es lo que escondía el libro de acuerdo a los comentarios y a los ataques que recibía.

Lo curioso, nadie del mundo ortodoxo, le discutió sobre los preceptos que se tocan en el libro, nadie dijo que era cierto o era incorrecto, sencillamente dijeron que estaba loca y que la gente no debería de hacerle caso.

Ella comenta, que hablar de las mujeres religiosas, no era un tema particularmente en los judíos, probablemente si en otras religiones, pero no tanto en el mundo judío, principalmente porque en el judaísmo no se hablan de injusticias o de discriminación hacia su interior.

Los judíos son vulnerables a estos temas, acostumbrado, como un mecanismo de autodefensa, a no hablar de eso o a mostrarse como perfecto como mejores personas, en el que sólo suceden cosas buenas. Claro está, esto derivado por la infinidad de persecuciones que ha sufrido el pueblo judío, incluyendo la más grave como el Holocausto.

Deborah se refirió al poder y a la fortaleza que tienen las comunidades ortodoxas tanto como en la que ella vivía, como en Israel un país donde muchas leyes están dictadas por religión más que por un gobierno.

También fue aplaudida y criticada por el mundo judío, ya que el libro y la serie han abierto la conversación sobre la ortodoxia y las diferentes comunidades judías, un mundo mucho más plural, que sólo el que se muestra en muchas ocasiones.

Esta conversación que debe servir también para crear puentes para que todos aquellos o aquellas que quieran dejar la rigidez de muchas de estas comunidades ortodoxas, lo pueden hacer más fácil.

Ella cómo lo comenta es un caso raro, ya que a diferencia de lo que muchas veces se comenta, al interior de las comunidades, sobre aquellas que las abandonan, ella ni se volvió loca ni se suicidó y sigue su vida.

Su libro trata justamente de explicar esto la razón por la que lo hizo; tal vez fue porque desde pequeña vio que su madre se había ido, pero ¿ido a dónde? ¿Cómo que se fue? ¿Qué haya más allá de las fronteras de la comunidad? ¿Hay otro mundo detrás de esa línea invisible?

Deborah era hija de un matrimonio fallido, tal vez el “único caso” en su comunidad, siempre fue vista como “foránea”.

Ahora hay más mujeres que han dejado la comunidad, lo cual también plantea otros cuestionamientos, ya que la mujer es base importante para mantener el sistema interno, a que se obedezca ciegamente y se sigan las instrucciones al pie de la letra.

Deborah habla de lo que le dejó su paso por la vida ortodoxa y lo que su nueva vida le da hoy.

Habla de la diferencia entre el libro y la dramatización de la serie.

habla de su exmarido y que opinó sobre su salida de la comunidad, sobre escribir el libro, sobre lo que paso después de salir de ella con su hijo, de lo que represento escribir este documento, de revelar estos secretos, muchos tabús, y lo que implicó para ella y para otras mujeres.

¿De qué trata la Obra?

Como miembro de los satmar, una comunidad de judíos ultraortodoxos de Williamsburg (Brooklyn, Nueva York), Deborah Feldman crece bajo un estricto código de normas que rige desde su idioma —el yiddish— o su indumentaria hasta sus lecturas y las personas con las que se le permite relacionarse. Siendo adolescente, intuye que puede existir una forma de vida alternativa entre los rascacielos de Manhattan, y se debate entre la responsabilidad de ser una buena judía jasídica y sus anhelos de independencia, como los que anidan en las protagonistas de las novelas de Jane Austen o Louisa May Alcott que lee a escondidas de su familia. Pero pronto se ve atrapada en un matrimonio concertado que resulta frustrante, sexual y emocionalmente. Todo cambia cuando, a los diecinueve años, da a luz a su hijo y comprende que, a pesar de todos los obstáculos, ha de encontrar para ambos un camino hacia la libertad.

[…], un mundo tan exótico como real.»Ana Carbajosa, El País«Uno de esos libros que no puedes soltar.»Joan Rivers, The New York Post.

https://www.youtube.com/watch?v=TzBFPwB9Kjc