Diario Judío México - El anterior vice-primer ministro jordano Mamdouh Al-Abadi dijo en una entrevista publicada el 12 de julio, 2020 en el canal de televisión del (Reino Unido) Alghad TV: «Nuestras relaciones con los israelíes y los judíos en esta región son existenciales y van más allá de lo que pudiera catalogarse de disputa fronteriza». Este agregó que si Israel se anexiona partes de Cisjordania, esta acción constituiría un acto de agresión contra Jordania. Al-Abadi dijo que todas las opciones están sobre la mesa si esto llegase a suceder, incluyendo sanciones, cortar las relaciones con Israel, anular el tratado de paz entre Jordania e Israel junto a los acuerdos de gas y regresar a la situación anterior a 1967. Este dijo que el tema sobre la anexión israelí al Valle del Jordán es un tema de vida o muerte para Jordania.

Para ver el video del anterior vice-primer ministro jordano Mamdouh Al-Abadi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Nuestras relaciones con los israelíes y los judíos en esta región son de carácter existencial y no solo disputas fronterizas»

Mamdouh Al-Abadi: «Yo estudié en Gran Bretaña a comienzos de la década de los años 1970 y vi a Golda Meir en la televisión haciendo esta pregunta: «¿Dónde están los palestinos? Yo soy palestina». Ella no sabía que iba a existir una OLP, no sabía que iba a existir una Intifada y no sabía que [Hamas] iba a estar en Gaza. Si los israelíes hubiesen tomado partes de Europa o Gran Bretaña, estos pudieran muy bien sentirse libre de preocupaciones. Pero hoy y mañana… Hace unos meses, una operación militar fue llevada a cabo por un [palestino] de 17 años. No portaba ningún arma, así que tomó el arma de un soldado israelí y mató al soldado y su amigo. Olvidé su nombre. Abu Hammad, Abu Hamed, algo así… Su abuelo nació después de 1948, pero este joven chico de 17 o 16 años se olvidó [de que es palestino]? ¿Qué diría Golda Meir sobre eso? ¿Qué dirían Netanyahu y los demás? El odio y la lucha entre [los dos] pueblos es histórico. Por lo tanto, yo insisto en que nuestras relaciones con los israelíes y judíos en esta región es existencial y no solo una mera disputa fronteriza».

[…]

«[La anexión israelí de partes de Cisjordania] sería un verdadero acto de agresión en contra de Jordania… Todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la vuelta a la situación anterior a 1967»

Entrevistador: «Si Israel se anexiona partes de Cisjordania, ¿cómo reaccionará Jordania?»

Al-Abadi: «Creemos que este sería un verdadero acto de agresión contra Jordania. Todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo el regreso a la situación anterior a 1967. Existen medidas que podemos tomar, tales como cortar las relaciones [con Israel], anular el tratado de paz y el acuerdo gasífero con Israel, etc. Todas las opciones están sobre la mesa.

[…]

«Nosotros somos capaces de adoptar una postura muy firme y verdadera. El tema de la anexión, especialmente en lo que respecta al Valle del Jordán y los asentamientos [en este], es un tema de vida o muerte para el Reino Hachemita de Jordania».

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.