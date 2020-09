Diario Judío México - El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

El 11 de septiembre, 2020 la Fundación de Medios de Comunicación Al-Sahab, filial de Al-Qaeda, publicó un mensaje en video del líder principal del grupo Ayman Al-Zawhiri. El video de 45 minutos de duración es la primera entrega de una serie titulada «El Acuerdo del Siglo o la Cruzada del Siglo». El video fue publicado en conmemoración al aniversario de los ataques terroristas perpetrados por Al-Qaeda en los Estados Unidos en el año 2001, aunque no trata directamente sobre el tema de los ataques. Al-Zawahiri abordó el plan de paz del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump para el Medio Oriente en la primera parte del video y luego refutó las acusaciones hechas en un documento emitido en septiembre del año 2019 en Al-Jazeera respecto a la cooperación entre su organización y elementos oficiales en los países árabes. Cabe señalar que el mensaje de Al-Zawahiri no parece haber sido grabado recientemente, ya que no aborda ninguno de los eventos trascendentales del año 2020. Los eventos mencionados por el propio Al-Zawahiri que pueden corroborarse son el documental de Al-Jazeera transmitido en septiembre del 2019 y la conferencia Peace to Prosperity que tuvo lugar en Manama, Bahréin, en junio del 2019.[1]

Al-Zawahiri comenzó dirigiéndose a los musulmanes de todo el mundo, diciendo que «las llamas de la guerra entre los cruzados y los musulmanes no se han extinguido». Este destacó que «Estados Unidos, líder de Occidente», está dando muchos «pasos peligrosos para poder empoderar a Israel», y dijo que reubicar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, declarar los Altos del Golán como parte de Israel y lanzar la Cumbre de Manama, son todos parte de estos pasos.

El video luego mostró imágenes de los discursos del Presidente Trump y del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la cumbre del 28 de enero, 2020 celebrada en la Casa Blanca, en la que se anunció el plan de Trump. Los dos líderes destacaron el reconocimiento que hacen los Estados Unidos de Jerusalén como la capital de Israel y reconociendo también los Altos del Golán como parte de Israel.

Luego, Al-Zawhiri se dirigió a los musulmanes de todo el mundo, destacando algunos «hechos históricos sobre la» lucha entre los musulmanes y los cruzados «y dijo que la naturaleza de este conflicto es básicamente religiosa, cimentada en la alianza sionista-occidental contra el Islam. Este agregó que los sentimientos de los occidentales hacia los musulmanes son obvios, pero que estos últimos tienden a ignorarlos y sugirió además que el conflicto entre las dos partes es un conflicto internacional, no local y no puede ser desconectado del panorama general.

Al-Zawhiri proporcionó lo que llamó «principios fundamentales» para «contrarrestar la agresión de los cruzados», lo cual incluye enfatizar el principio del yihad y crear conciencia sobre su importancia. Este hizo hincapié en que bajo este principio, discutió varias «facetas», tales como el valor de la unidad, el yihad político, da’wah [predica], el yihad de una educación moral y la «batalla de crear conciencia». Al-Zawahiri también enfatizó que el «yihad del da’wah y el crear conciencia… es más importante que el propio yihad militar».

Pasando a otro tema, Al-Zawahiri hizo tres preguntas: ¿cómo pueden los musulmanes identificar a sus enemigos? ¿Cómo pueden revivir la doctrina del al-Wala wal-Bara [lealtad a los musulmanes y disociarse de aquellos no-musulmanes] como forma de vida? ¿Y de quién deberían los musulmanes buscar orientación y seguir sus pasos? Luego ofreció sus respuestas, diciendo que en la primera lista de enemigos de los musulmanes se encuentran los «Estados Unidos y sus mercenarios entre los gobernantes locales, Rusia, China, India e Irán».

Ampliando la noción de normalización de relaciones con Israel bajo el plan de Trump, Al-Zawahiri enfatizó que algunos gobernantes de países musulmanes, que poseen vínculos con Israel y son participantes activos en el proyecto estadounidense-sionista, «se encuentran entre el tipo de enemigos muy peligrosos». Este elaboró ​​diciendo que estos gobiernos están subordinados a Occidente, sin embargo, «afirman defender al ummah mientras que en realidad son estos herramientas efectivas en el complot enemigo contra el Islam y los musulmanes».

«Algunos de ellos mantienen lazos secretos con Israel, mientras que otros lo hacen abiertamente y normalizan sus relaciones con Israel ante el mundo. Irónicamente, algunos de estos estados afirman apoyar y defender las revoluciones árabes y la causa palestina, mientras que en realidad están completamente sumergidos en el pantano de sus acuerdos de seguridad con Israel y sus tierras están siendo ocupadas por bases estadounidenses. Incluso envían sus fuerzas a luchar bajo los auspicios de las alianzas de seguridad regional de la OTAN en Afganistán y Somalia», dijo Al-Zawahiri.

Este agregó que estos estados intentan protegerse contra las naciones islámicas realizando campañas de desinformación. Para ilustrar su punto, Al-Zawahiri criticó al canal de noticias, financiado por Qatar Al-Jazeera, por su comentario sobre el aniversario del 11-S realizado en el año 2019, titulado La’iboon bil Naar [Aquellos que juegan con fuego] en el que el canal representó a dos individuos como «falsamente vinculados a Al-Qaeda», dijo. «Al-Zawhiri describió a uno de ellos como uno de los líderes de Al-Qaeda, mientras que el otro fue representado como un individuo cercano a un grupo vinculado a Al-Qaeda, lo que implica que los dos tenían vínculos con los servicios de Inteligencia de Bahréin».

Al-Zawhiri agregó: «El primer individuo, según cuenta la historia, acordó con ellos asesinar a algunas figuras chiitas, mientras que el segundo acordó espiar a Irán. En este film, Al-Jazeera agregó un testimonio de un ex-funcionario de inteligencia estadounidense que afirmó haber encontrado un diario en el bolsillo de Shaykh Abu Zubaydah que contenía los números de teléfono de tres príncipes sauditas».

Este describió el documental como un ejemplo clásico de calumnia y engaño con el propósito de convencer a su audiencia de tres «ilusiones», estas son: Vincular a Muhammad Saleh Ali Muhammad con Al-Qaeda, vincular lo que Al-Jazeera le atribuyó a Abu Hafs Al-Balochi con Al-Qaeda y darle credibilidad a las acusaciones realizadas por el ex-funcionario de Inteligencia estadounidense que apareció en el documental.

Luego, Al-Zawhiri proporcionó un relato extenso de cada una de las «ilusiones», junto a ejemplos y justificativos para refutar cada una y defender la reputación del grupo. «La organización Al-Qaeda ha sido acusada injustamente de relacionarse con agencias de inteligencia y estados. Nos acusan de ser agentes de Estados Unidos, Israel, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Rusia y Egipto… y así sucesivamente. Nos acusan de ser Takfeeris, Murjiah, extremistas y de línea dura. Dicen que estamos detrás del dinero y del poder; de que somos poco realistas, traidores y desleales; y que aquellos de entre nosotros que fueron asesinados en Waziristán con sus mujeres y sus hijos eran comerciantes de heroína que fueron bombardeados por Estados Unidos, etc. Buscamos nuestra recompensa de Alá por ser pacientes frente a estas acusaciones. Sin embargo, aquí me gustaría advertirle a los honorables y libres espectadores contra esta distorsión. Si uno quiere juzgarnos hay que ver el mensaje de Al-Qaeda, que es lo más preciado que poseemos. La recepción y aceptación de este mensaje por parte del ummah es nuestra verdadera victoria”, concluyó Al-Zawhiri.

