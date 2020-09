Diario Judío México - Las reacciones de Irán al anuncio hecho el 13 de agosto, 2020 referente a la normalización de relaciones de los Emiratos Árabes Unidos con Israel fueron de duras condenas y amenazas hacia los Emiratos Árabes Unidos. Los funcionarios iraníes, encabezados por el Líder Supremo Ali Jamenei, llamaron a los gobernantes de los Emiratos «traidores al ummah islámico y a Palestina» y «socios en los crímenes del régimen sionista» y los acusaron de abrirles el Golfo a los israelíes.

El Ayatolá Mohammad Hassan Akhtari, presidente del Comité Revolucionario Islámico para el Apoyo de Palestina, dijo que Teherán veía la medida como una amenaza para Irán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que «la grave traición por parte del Emirato al objetivo colectivo del ummah islámico… lo llevará a compartir el destino de otros que traicionaron la sangre pura de los mártires».

Hossein Amir-Abdollahian, asistente del presidente del Majlis, aconsejó a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos que recordaran lo sucedido con el fallecido presidente egipcio Anwar Sadat, quien fue asesinado luego de firmar el acuerdo de paz entre Israel y Egipto y agregó que la respuesta a cualquier incidente iniciado por el Mossad en Irán o en la región también incluiría no solo a Israel sino a los Emiratos Árabes Unidos. Al igual que otros, Amir-Abdollahian le advirtió a otros países, la mayoría chiita de Bahréin y Arabia Saudita, que posee una gran minoría chiita, a no seguir los pasos de los Emiratos Árabes Unidos, porque eso crearía crisis internas que pondrían en peligro sus regímenes. Además, los funcionarios iraníes hicieron un llamado a las instituciones y organizaciones internacionales para que frustren la iniciativa de normalización de relaciones EAU-Israel.

Los siguientes son los puntos principales de las declaraciones de los funcionarios iraníes respecto a la normalización de relaciones Emiratos Árabes Unidos-Israel:

Líder Supremo Jamenei: La medida de los Emiratos «es traición al mundo islámico, al mundo árabe, a los países de la región y a la importante causa palestina»

En un discurso pronunciado el 1 de septiembre, 2020 el Líder Supremo iraní Ali Jamenei dijo que consideraba que «la medida del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos de normalizar relaciones con el régimen sionista es una traición al mundo islámico, al mundo árabe, a los países de la región y a la importante causa palestina». Claramente esta situación no durará mucho, pero esta marca de vergüenza permanecerá en la frente de aquellos que olvidaron el saqueo de Palestina y el desarraigo del pueblo palestino de su tierra y les dieron a los sionistas un punto de apoyo en la región. Nosotros esperamos que aquellos elementos en los Emiratos despierten lo antes posible y retrocedan de esto».[1]

El 1 de septiembre, Jamenei tuiteó: «… Los Emiratos Árabes Unidos actúan de acuerdo a los israelíes y los inmundos agentes sionistas estadounidenses – como el miembro judío de la familia Trump – con la mayor crueldad contra los intereses del mundo del Islam». El tuit incluyó el hashtag #UAEStabsMuslims.

Twitter.com/khamenei_ir, 1 de septiembre, 2020.

Presidente iraní Rouhani dirigiéndose a los Emiratos Árabes Unidos: «Esto es traición al ideal del pueblo palestino, a los musulmanes y a Jerusalén»; nosotros le advertimos a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos «que no le abran las puertas de la región a Israel»

En la reunión de la Sede Nacional para la Lucha contra el Coronavirus efectuada el 15 de agosto, el Presidente iraní Hassan Rouhani destacó lo siguiente: «Durante estos días, nos hemos encontrado con un país vecino [los Emiratos Árabes Unidos] que, lamentablemente, se ha acercado al enemigo del mundo islámico, enemigo de la región y asesino del pueblo palestino [es decir, Israel] y ha decidido entablar relaciones con el régimen sionista. Este es un país musulmán y hay gente muy religiosa en este y muy buena gente, pero los gobernantes han ido en la dirección equivocada y piensan que Estados Unidos o el régimen sionista les darán seguridad y que su economía crecerá. Esto es un error absoluto…

«En nuestra manera de ver, esto es un acto errado y 100% condenable. Esto es traición al ideal del pueblo palestino, a los musulmanes y a Jerusalén… Desafortunadamente, los Emiratos Árabes Unidos han cometido un gran error y nosotros esperamos que den marcha atrás a este error y se den cuenta de que es el camino equivocado. No es en interés de los gobernantes ni por su seguridad personal. Les advertimos que no le abran las puertas de la región a Israel, porque si lo hacen, serán responsables ante nosotros y de ahora en adelante serán tratados de manera diferente por nosotros. Deben tener mucho cuidado; hasta ahora, ellos cometieron un gran error y un acto de traición y nosotros esperamos que despierten y no continúen por este camino equivocado que ha sido creado».[2]

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán Mohammad Bagheri: «Si se presenta algún incidente, por pequeño que este sea, en el golfo Pérsico y la seguridad nacional iraní se ve perjudicada… consideraremos a los Emiratos Árabes Unidos responsables y no los apoyaremos»

En una reunión de coordinación de comandantes de las fuerzas armadas y directores de medios de comunicación nacionales, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán Mohammad Bagheri, dijo: «Nos enfrentamos a una gran tragedia: la creación de una relación entre el régimen de los Emiratos Árabes Unidos y el régimen sionista, que masacra a chicos. Esto es extremadamente lamentable. Mientras que los hombres libres del mundo odian y se distancian de la amistad con el régimen sionista, el vecino de Irán anuncia descaradamente que está en contacto con este régimen, que masacra a chicos. Esto es muy lamentable, porque el régimen sionista está luchando por su supervivencia…

Jefe de Estado Mayor Bagheri (Fuente: ISNA, Irán, 16 de agosto, 2020)

«Es completamente inaceptable que los Emiratos Árabes Unidos, como país árabe y musulmán, creen tal relación, una relación política y económica, con el régimen que invade la primera dirección de rezos de los musulmanes, es decir, Jerusalén, que erradica, asesina y encarcela al pueblo palestino y eso lo anunciará públicamente. El enfoque de la nación iraní hacia este país vecino definitivamente cambiará esencialmente y las fuerzas militares de Irán lo verán con cálculos diferentes. Si llega a suceder algún incidente, no importa cuán pequeño, en el Golfo Pérsico y la seguridad nacional iraní se ve perjudicada no importa cuánto, consideraremos a los Emiratos Árabes Unidos responsables y no lo aceptaremos. Recomendamos, antes de que sea demasiado tarde, que los Emiratos reconsideren su decisión y no sigan un camino que perjudique la seguridad de la región y su propio estado, lo cual es inaceptable».[3]

Hossein Amir-Abdollahian, asistente del vocero del Majlis: «La respuesta a cualquier incidente del servicio de espionaje del Mossad y sus filiales, encubierto o a la vista, que tenga lugar en Irán o en la región, también incluirá a los Emiratos Árabes Unidos»

En una entrevista realizada el 7 de septiembre en el canal de la televisión iraní Al-‘Alam, Hossein Amir-Abdollahian, asistente del vocero del Majlis, exigió que los Emiratos Árabes Unidos revertieran su normalización de relaciones con Israel y advirtió que cualquier incidente por parte de Israel, en Irán o en la región, provocara una respuesta que incluiría también a los Emiratos Árabes Unidos. Abdollahian aconsejó a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos recordar el destino del fallecido presidente egipcio Anwar Sadat, asesinado en 1981 por firmar un acuerdo de paz con Israel y también advirtió a Bahréin que no sigua el mismo camino que los Emiratos Árabes Unidos, porque provocaría una crisis interna que desestabilizara a su régimen.

Lo siguiente son los puntos principales de las declaraciones de Amir-Abdollahian en la entrevista, según lo publicado por ISNA el 7 de septiembre:

«Estas torres de cristal, con decenas de pisos, en Abu Dabi y Dubái han causado varios delirios entre los funcionarios de Abu Dabi. Este engaño ha provocado que los Emiratos Árabes Unidos entren en la guerra de Yemen y lleguen a un acuerdo con los sionistas.

«Las presiones de Estados Unidos y el régimen sionista son las que hicieron que los Emiratos Árabes Unidos se convencieran y aceptaran tal humillación y traicionen al ummah y el ideal de Palestina… La arrogancia de los Emiratos Árabes Unidos en sus relaciones con el régimen sionista es también una de las razones del acuerdo, porque los Emiratos Árabes Unidos piensan que si se unen a los Estados Unidos y al régimen sionista, podrán desempeñar un papel más activo en la región…

«Realmente quiero decirle al Príncipe Heredero la Corona de Abu Dabi Mohammad bin Zayed y a todos los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, que no actúen en su política exterior de acuerdo a ilusiones, sino que actúen de acuerdo a los hechos. Deben mirar cada vez el mapa y prestarle mucha atención al tamaño de sus vecinos y también ver el tamaño de los Emiratos Árabes Unidos y equilibrar su política exterior de acuerdo a sus capacidades, posición y poderío además de adoptar una visión amistosa respecto a sus vecinos y no vender a sus vecinos y Palestina a los Estados Unidos y a los saqueadores sionistas.

«Creo que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están implementando el plan yemení del lobby sionista y de Estados Unidos, el cual apunta a dividir Yemen, es decir, ellos [los sauditas y los emiratíes se han convertido en agentes de Gran Bretaña, Estados Unidos y de los sionistas… Los sauditas y los emiratíes verán que los estadounidenses, con todas sus pretensiones, se marcharán de Asia Occidental [es decir, del Medio Oriente] avergonzados en un futuro no muy lejano. El futuro de Yemen será absolutamente elegido por el pueblo yemení y todos los partidos y grupos yemeníes y no por otros actores extranjeros.

«Los Emiratos Árabes Unidos han tenido buenos logros en el comercio y en la economía en nuestra región, pero han cometido un error estratégico al abordar los problemas regionales de manera militar… Invitamos a los emiratíes a tratar de desempeñar un papel constructivo y positivo – voltear la página en la región y pensar en la seguridad, amistad, vecindad y la cooperación en la región. El gran error [de los Emiratos Árabes Unidos] fue aliarse con el cáncer de la región, la entidad sionista. Esto puede ser un muy mal futuro para los Emiratos Árabes Unidos. Los palestinos no guardarán silencio sobre esta traición cometida por los Emiratos Árabes Unidos…

«Yo le aconsejo a mis amigos en los Emiratos Árabes Unidos que examinen el destino de Anwar Sadat y que corrijan su comportamiento de acuerdo a los ideales de los musulmanes y de Palestina… En cualquier caso, creo que fueron engañados por los contactos secretos del régimen sionista y, por supuesto, la presión estadounidense y por lo tanto cometieron tal error. Creo que el gobernante de Dubái y el primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos el Jeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum no repetirá el error de Mohammad bin Zayed y actuará con más sabiduría. Existen otras personas en el organismo administrativo de los Emiratos Árabes Unidos que pueden corregir este error estratégico y revertir este camino equivocado.

«Independientemente de cualquier consideración que los Emiratos Árabes Unidos pudieran haber tenido, los Emiratos Árabes Unidos pudieran alterar su seguridad y estabilidad, porque dondequiera que los israelíes pongan pie, alteran la seguridad y estabilidad. Con este acuerdo, los Emiratos Árabes Unidos ponen en peligro el Golfo Pérsico y el tráfico de energía de la región. De esta manera, los Emiratos Árabes Unidos están poniendo en peligro la seguridad de sus vecinos, incluyendo a Irán. Desde el momento en que Emiratos Árabes Unidos anunció que estaba normalizando relaciones con Israel, la respuesta a cualquier incidente del servicio de espionaje Mossad y sus filiales, encubiertas o a la vista, que tengan lugar en Irán o en la región, también incluirán a los Emiratos Árabes Unidos…

«Los sionistas buscan normalizar relaciones con los países árabes y desean obtener un amplio acceso a los países árabe-islámicos de la región y llevar a cabo el gran plan sionista para dividir inmediatamente la región… Puede decirse que los Emiratos Árabes Unidos no son un país grande, pero los sionistas quieren dividirlo en siete estados o emiratos separados en sus negociaciones secretas, ya que han estado trabajando en este plan en los últimos años en contra de Irán, Irak, Siria e incluso Egipto y Turquía…

«Las cabezas de los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos están dando muchas vueltas políticamente, lo cual les llevó a tomar decisiones equivocadas y errores estratégicos y emprendieron una política equivocada basada en pruebas y errores que harán retroceder a los Emiratos Árabes Unidos. Si los Emiratos Árabes Unidos no reconsideran sus relaciones con la entidad sionista y su política en relación a sus vecinos y a la región, los sionistas, que hoy entraron en los Emiratos Árabes Unidos bajo el manto de una paz, los hará retroceder décadas.

«Nosotros esperamos que los otros países árabes [Arabia Saudita y Bahréin] no repitan el error de los Emiratos Árabes Unidos y presten mucha atención a sus graves repercusiones… Si el rey de Bahréin Hamad bin Isa bin Salman Aal Khalifa desea revelar su relación secreta con el régimen sionista, creará una nueva ola de crisis en Bahréin. Pero, desafortunadamente Aal Khalifa toma decisiones bajo la influencia política de los Estados Unidos y Arabia Saudita. Esperamos que pueda tomar una decisión independiente que beneficie a Bahréin y al pueblo de Bahréin…»[4]

