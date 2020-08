Diario Judío México - El Dr. Sufian Abu Zaida, miembro de Fatah muy cercano a Muhammad Dahlan y ex-ministro de asuntos de los prisioneros de la Autoridad Palestina, es conocido por sus frecuentes críticas dirigidas al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas y en el pasado incluso fue suspendido del partido Fatah por ello. En un artículo publicado el 16 de agosto, 2020 en el portal Samanews.ps, Zaida criticó duramente la respuesta palestina al acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, la cual fue a través de maldiciones y acusaciones de traición contra los Emiratos Árabes Unidos y la quema de la bandera emiratí junto a imágenes de líderes emiratíes. Abu Zaida pidió a los palestinos darse cuenta de que ya no son «el centro del universo» y que su causa ya no encabeza las agendas de los países árabes o de los demás países del mundo, que actualmente se preocupan de sus propios intereses, sus luchas y problemas. El descenso de estatus en la causa palestina dijo, se debe al continuo cisma entre los palestinos y su incapacidad para establecer instituciones estatales caracterizadas por la integridad, transparencia y la separación de poderes, así como también un poder judicial limpio y robusto. Por lo tanto, este instó a los palestinos a examinar su conducta en las últimas décadas, con el propósito de averiguar qué fue lo que si hicieron bien pero también qué fue lo que hicieron mal.

Abu Zaida también acusó a la Autoridad Palestina de hipocresía y señaló que condena a los Emiratos Árabes Unidos por normalizar sus relaciones con Israel, pero nunca ha condenado a Qatar por sus lazos de larga data con Israel. Además, la Autoridad Palestina cooperó con funcionarios árabes que mantenían relaciones con Israel siempre que esto se adaptase a sus propósitos dijo. Abu Zaida dirigió críticas similares hacia Turquía, que mantiene amplias relaciones comerciales y de seguridad con Israel, pero critica el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Este concluyó afirmando que, si los palestinos consideran de desastre este acuerdo, deben prepararse para desastres adicionales de este tipo. Zaida les advirtió que, si desean restaurar el prestigio de su causa y lograr sus objetivos, deben reevaluar su camino, unir filas, realizar elecciones y reformar sus instituciones y sobre todo el poder judicial.

Dr. Sufian Abu Zaida (Fuente: Samanews.ps)

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Abu Zaida:[1]

«El acuerdo tripartito israelí-estadounidense-emiratí anunciado anteayer [13 de agosto, 2020] en tres capitales es una especie de terremoto político en la región que tendrá muchísimas repercusiones. Como palestino, considero a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino autorizado para hablar en su nombre y además respeto las decisiones y acuerdos adoptados por sus instituciones. [También creo que] para cualquier país árabe normalizar las relaciones con Israel antes del logro de una paz justa [entre Israel y los palestinos] basado en la solución de dos estados y el establecimiento de un estado palestino en las fronteras del 4 de junio, 1967 es indeseable y no le sirve a los intereses palestinos.

«Dicho esto, es hora de que nosotros los palestinos nos demos cuenta de que los tiempos han cambiado y ya no siguen el ritmo palestino, y que los países buscan sus propios intereses y solo entonces consideran los intereses de los demás. Es hora de que los palestinos nos demos cuenta que ya no somos el centro del universo y que la causa palestina, por importante y sagrada que esta sea, ya no es la causa principal de los demás países árabes, [porque] existen conflictos, luchas y desastres que el mundo considera más importante que la causa palestina.

«Debemos mirarnos al espejo y ver la verdad tal como es y no como cada uno de nosotros quiere verla. La cultura de las maldiciones, injurias, acusaciones de traición y la quema de imágenes y banderas no produce ninguna política [coherente], ni tampoco nos protege del peligro o resuelve algún problema. Lo más importante, es que no nos exime de examinar nuestra conducta a lo largo de las décadas: lo que si hicimos bien, lo que también hicimos mal y el [daño] que nos hemos hecho a nosotros mismos. ¿Disputa alguien el hecho de que la causa palestina ha perdido gran parte de su santidad y prestigio ante los pueblos y países, especialmente los países árabes? Esta ha perdido su santidad y prestigio, en primer lugar por razones objetivas derivadas de cambios regionales y globales que están más allá de nuestro control. Pero este [descenso] también se debe al cisma interno [palestino], la lucha entre nosotros y nuestra preocupación por nuestras disputas internas… durante ya más de cuatro décadas.

«La causa palestina ha perdido su prestigio porque no hemos podido crear instituciones estatales integras, transparentes y basadas en la separación de poderes, para que la ley sea aplicada a los funcionarios y líderes incluso antes que se aplique a la población común. Un cuarto de siglo después del establecimiento de la Autoridad [Palestina] y 14 años después de la división [Gaza-Cisjordania], poseemos una criatura distorsionada que no es ninguna autoridad, ni estado ni tampoco revolución.

«Cualquiera que siga la respuesta oficial palestina al acuerdo tripartito [israelí-estadounidense-emiratí] y el despiadado ataque contra los Emiratos Árabes Unidos siente que no se trata solo de oponerse al acuerdo y considerarlo como una puñalada en la espalda [de los palestinos], sino también una cuestión de ajuste de cuentas que va más allá del acuerdo – a menos que haya una normalización «legítima» y una normalización «prohibida», o una normalización «sagrada» y una normalización «profana».

«¿Cómo puede el ciudadano palestino interpretar el silencio del liderazgo palestino ante la normalización [de relaciones] de Qatar con Israel desde 1996 y el establecimiento abierto de una representación [israelí] en el lugar… que no haya provocado críticas? ¿Y cómo puede el ciudadano palestino interpretar el no criticar a Qatar por las maletas de dólares que el enviado qatarí Muhammad Al-‘Amadi trae a Gaza a través del aeropuerto de Tel Aviv – lo que, según [la Autoridad Palestina], profundiza el cisma entre los palestinos y entre Gaza y Cisjordania? ¿Por qué no escuchamos a ningún líder palestino denunciar esto? ¿No genera preguntas este silencio?

«No pretendo criticar o atacar a Qatar. Este también es un país con sus propios aliados, políticas e intereses y actúa de acuerdo a estos intereses. Adopta la misma ideología que la de la Hermandad Musulmana en la región» y actúa con el propósito de establecerlo. Solo quiero señalar que algunos guardan silencio sobre la normalización de relaciones «permitida» Qatar- Israel, pero dan rienda suelta a [todos aquellos que] critican, atacan y maldicen brutalmente la normalización «prohibida» de los Emiratos Árabes Unidos con Israel.

«Yo entiendo la postura de nuestros hermanos en Hamas. Estos no critican a Qatar ni su normalización de relaciones [con Israel], primero porque Qatar adopta la ideología de la Hermandad Musulmana y la del califa Erdogan y segundo, porque la mayoría de los miembros del buró político de Hamas viven en Qatar. Pero no logro entender la postura de Hamas cuando se trata de hacer una distinción entre diferentes casos de normalización de relaciones.

«Lo mismo ocurre con el califa Erdogan, quien se unió al carreta y utilizó el acuerdo para ajustar cuentas con sus rivales [en los Emiratos Árabes Unidos], con quienes se ha enfrentado en múltiples frentes y a quienes ve como un obstáculo para la implementación de la ideología de la Hermandad Musulmana. ¿No es ridículo que Erdogan hable [contra] la normalización de relaciones, cuando Turquía e Israel tienen intereses económicos [conjuntos], el comercio de Turquía con Israel asciende a 5.000 billones de dólares al año, los pilotos israelíes entrenan en los cielos [de Turquía] e Israel le provee a Turquía con repuestos para sus aviones fabricados en los Estados Unidos, así como también tecnología de drones?…

«Aquí tenemos otro caso de normalización de relaciones que parece ser bienvenido y sagrado ante quienes permanecen en silencio siempre que denuncian la normalización de relaciones trasgrede sus intereses personales: Hace dos años, Netanyahu visitó Omán y se reunió con su difunto sultán, Qaboos [bin Sa’id Al-Sa’id]. No hubo respuesta palestina [a esta visita]. De hecho, algunos incluso lo relacionaron con la visita del Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas en Omán sólo dos días antes de la visita de Netanyahu.

«El último ejemplo de normalización de relaciones ‘sagrada’ es la visita de Anwar ‘Eshki, un ex-general y jefe de los servicios de inteligencia saudita a Israel. No fue una visita secreta sino abierta y registrada y Eshki estuvo acompañado por un funcionario palestino. En otras palabras, esta visita, una expresión de normalización de relaciones, no solo no provocó rabia alguna, sino que fue bien recibida por los palestinos luego de ser categorizada como normalización permisible que le sirve a la causa palestina y no como la del tipo de de normalización ‘puñalada por la espalda’.

«En cualquier caso, si el acuerdo tripartito es un desastre para los palestinos, es seguro que vendrán otros desastres, antes de lo que pensamos. Así que ahórrense un poco de esfuerzo y maldiciones… y preparen de antemano las fotografías de los presidentes, líderes y de prominentes figuras de ciertos estados – porque, por muy triste y doloroso que sea, nos encontraremos nuevamente solos, enfrentando el peligro de una decadencia en el estatus de nuestra causa.

«El camino para lograr la liberación, la libertad y un estado [independiente], recuperando nuestros derechos y restaurando el estatus de la honorable causa palestina, para que una vez más encabece la agenda de nuestros hermanos árabes y de nuestros otros aliados, solo serán encontrados cuando los palestinos decidamos reexaminar y reevaluar nuestra conducta y percepciones ya distorsionadas, unamos nuestras filas y ponemos fin al cisma entre nosotros, reanudar la reconstrucción de nuestras instituciones, celebrar elecciones y separar nuestros poderes, respetar nuestras leyes y las decisiones de nuestro poder judicial y acordar nuestro plan nacional. Solo entonces tendremos la oportunidad de restaurar nuestra causa al estado que este se merece».

