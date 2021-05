(El presente material pertenece a la nueva versión de Hasbarapp – www.hasbarapp.org – que se encuentra aún fuera de la red) – Copia y pega lo que te sea de utilidad. Hay respuestas de 100 palabras y otras aptas para twitter

Versión original https://hatzadhasheni.com/la-operacion-guardian-de-los-muros-2021-preguntas-y-respuestas-para-utilizar-en-las-redes/

500 palabras que deberíamos saber sobre la eración Guardián de los Muros

La razón más importante es que Hamás rechaza la existencia de cualquier reino o estado cristiano o judío en la tierra santa islámica (Wakaf Al-Islaymiah). Los judíos y cristianos son Dhimmis, pueden habitar bajo el gobierno del islam como ciudadanos de segunda pagando un impuesto por cabeza conocido como Jizia pero regidos bajo las normas de Omar (no pueden juzgar a un musulmán, deben bajarse de una vereda al paso del verdadero creyente, ni portar espadas o montar caballos ya que eso ofende al musulmán). Hamás es un grupo terrorista que intenta asesinar adrede a civiles para conseguir sus objetivos.

Mahmoud Abbas; Presidente de la Autoridad Palestina; prometió llamar a elecciones el 22 de mayo 2021. No se hacen elecciones para Presidente y para el Parlamento en la Autoridad Palestina desde 2005 y 2006 respectivamente. Abbas comenzó a sentir, con mucha razón, que si llevaba a cabo elecciones se iba a imponer Hamás ya que Abbas y su partido son vistos como “corruptos” por su propio pueblo. Al entender tal catástrofe personal y partidaria, Abbas decidió cancelar las elecciones argumentando que no las hacía porque los árabes del este de Jerusalén no podían votar (en 2006 lo hicieron, por correo).

Hamás prometió incendiar la calle palestina e Israel debido a que Mahmoud Abbas canceló las elecciones. El deseo de Hamás es hacerse con el poder en Cisjordania al igual que lo hizo en Gaza (la serie Fauda muestra esto genial). Las disputas internas palestinas llevaron a Hamás a buscar una gota de escape para enfrentar a Israel con los palestinos como ya lo hizo en el pasado. Intentó encender la mecha durante semanas y esta prendió durante el mes de Ramadán. El Hamás logró encender la Franja de Gaza contra Israel pero, por el momento, no logró su objetivo estratégico.

Cuando Hamás desea agredir a Israel y comenzar una operación militar en contra de Gaza, Hamás puede ejecutar parte o todas las siguientes agresiones: 1) Disparar cantidades enormes de cohetes contra Israel. Cuando Hamás desea agredir, lo normal es disparar unos 100 cohetes por día. Eso provoca que el gobierno israelí reaccione. En 2021 Hamás disparo 2300 cohetes en siete días; 2) Disparar contra las ciudades en donde habitan grandes condensaciones de civiles judíos. En 2021, lanzó cohetes contra Tel-Aviv o Beer-Sheva; 3) Realizar un ataque estratégico exitoso como penetrar por túneles o asesinar de un golpe a muchos israelíes.

Las FDI establecieron tres objetivos para la Operación Guardia de los Muros: 1) Imponer daños severos y destructivos contra el disparo de cohetes y capacidades de combate de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Israel no declaró su deseo de derrocar a Hamás; 2) Dar un golpe devastador a la capacidad de reconstruir la capacidad militar islamista, socavando así motivación para enfrentar a Israel durante años; 3) Restaurar la disuasión frente a las organizaciones de Gaza; 4) Mantener la preservación de la legitimidad internacional de las FDI para ejercer su poder contra la Franja de Gaza cuando Israel es agredida.

¿Qué temas trataremos en éste capítulo?

¿Cuáles son las razones “profundas” que motivaron el comienzo de la Operación Guardián de los Muros? ¿Cuáles son las razones “superficiales” que motivaron el comienzo de la Operación Guardián de los Muros? ¿De qué forma Hamás agredió al Estado de Israel? ¿Cuál fue la respuesta militar de Israel? ¿Por qué Israel destruye edificios enteros en la Franja de Gaza? ¿Qué significa la técnica de “Golpe en el Techo”? ¿Es cierto que Israel usa fuerza “desproporcionada” contra los palestinos? ¿De qué forma los palestinos de Hamás violan la ley internacional? ¿Cómo reconocer las manipulaciones básicas de los medios de comunicación contra Israel? ¿De qué forma el conflicto Operación Guardián de los Muros puede escalar?

¿Cuáles son las razones “profundas” que motivaron el comienzo de la Operación Guardián de los Muros?

1.

La razón más importante es que Hamás rechaza la existencia de cualquier reino o estado cristiano o judío en la tierra santa islámica (Wakaf Al-Islaymiah). Los judíos y cristianos son Dhimmis, pueden habitar bajo el gobierno del islam como ciudadanos de segunda pagando un impuesto por cabeza conocido como Jizia pero regidos bajo las normas de Omar (no pueden juzgar a un musulmán, deben bajarse de una vereda al paso del verdadero creyente, ni portar espadas o montar caballos ya que eso ofende al musulmán). Hamás es un grupo terrorista que intenta asesinar adrede a civiles para conseguir sus objetivos.

2.

Hamás es una división de los Hermanos Musulmanes, fundados en Ismailyah (Egipto) en 1928. Ideológicamente, los Hermanos Musulmanes son una agrupación influida por el fascismo y la ideología nazi que pensaba que para expulsar a los conquistadores cristianos (Inglaterra y Francia) hay que regresar al cumplimiento del islam puro del siglo VII (los días de Mahoma). Para lograr eso, se debe ampliar la educación y el proselitismo (Dawa) o impulsar la fuerza física (Yihad). Los Hermanos Musulmanes en la Franja de Gaza pasaron de Dawa al uso de la fuerza física en 1987 (liderados por Ahmed Yassin) para llamarse “Hamás”.

3.

Cuando asumió Joe Biden la Presidencia de EE.UU., como representante del Partido Demócrata, declaró su deseo de promover los derechos humanos en todo el mundo. Eso puso a la defensiva a estados u entes no democráticos y violadores de los derechos humanos más básicos. Uno de ellos es la Autoridad Palestina, gobernada por Mahmoud Abbas, quien no llama a elecciones para Presidente desde 2005 y quién rechazó convocar a elecciones parlamentarias desde 2006 por temor a que el Hamás asumiese el control de Cisjordania por vía electoral. Hamás ya le había organizado un golpe de estado exitoso en Gaza (2007).

4.

Mahmoud Abbas; Presidente de la Autoridad Palestina; prometió llamar a elecciones el 22 de mayo 2021. No se hacen elecciones para Presidente y para el Parlamento en la Autoridad Palestina desde 2005 y 2006 respectivamente. Abbas comenzó a sentir, con mucha razón, que si llevaba a cabo elecciones se iba a imponer Hamás ya que Abbas y su partido son vistos como “corruptos” por su propio pueblo. Al entender tal catástrofe personal y partidaria, Abbas decidió cancelar las elecciones argumentando que no las hacía porque los árabes del este de Jerusalén no podían votar (en 2006 lo hicieron, por correo).

5.

Hamás prometió incendiar la calle palestina e Israel debido a que Mahmoud Abbas canceló las elecciones. El deseo de Hamás es hacerse con el poder en Cisjordania al igual que lo hizo en Gaza (la serie Fauda muestra esto genial). Las disputas internas palestinas llevaron a Hamás a buscar una gota de escape para enfrentar a Israel con los palestinos como ya lo hizo en el pasado. Intentó encender la mecha durante semanas y esta prendió durante el mes de Ramadán. El Hamás logró encender la Franja de Gaza contra Israel pero, por el momento, no logró su objetivo estratégico.

¿Cuáles son las razones “superficiales” que motivaron el comienzo de la Operación Guardián de los Muros?

1.

Muchos medios de comunicación creen que la ola de violencia comenzó por el desalojo de familias palestinas de Sheij Jerrah. Sheij Jerrah es predominantemente, aunque no exclusivamente, un pequeño barrio árabe de Jerusalén, que está a unos 2-3 kilómetros de la Ciudad Vieja. Los judíos se refieren a la zona como “Shimón Hatzadik”, en la que la tumba de “Simeón el Justo”, un venerado Sumo sacerdote judío del siglo III a.c.. Los palestinos afirman el cuerpo enterrado es de un médico de Saladino. Las casas son propiedades de judíos desde su compra en 1875. Los árabes no pagaban el alquiler.

2.

Una pequeña comunidad judía vivía pacíficamente en Sheij Jerrah en coexistencia hasta 1948, cuando estalló la Guerra de la Independencia. Fueron expulsados por los jordanos que instalaron a árabes. Cuando Israel reconquistó sus casas, la justicia israelí permitió el reclamo de la propiedad, pero protegió a los inquilinos que se quedaron. El problema es que no pagaron el alquiler y realizaron modificaciones en la propiedad sin los permisos municipales ni la autorización de los dueños. Por eso fueron desalojados por orden judicial (congelaron la decisión para reducir la violencia, pero no sirvió). Evidentemente, no por esto comenzó Hamás la agresión.

3.

Unos días antes ocurrieron una serie de atentados terroristas destinados a encender la mecha de la violencia. Entonces, Hamás y otros instigadores no lograron la deseada escalada. Dos intentos de acuchillamiento fueron abortados por los soldados israelíes, uno de ellos cerca del aeropuerto Sde Dov y otro en la zona de Gush Etzión. Unos días antes del inicio de esta ola de atentados, palestinos armados dispararon contra tres civiles, adolescentes, en la carretera en el cruce de Tapuaj en Samaria. Fue asesinado el israelí Yehuda Guetta (19 años). Especialistas israelíes informaban que Hamás quería vengar la cancelación de las elecciones.

4.

Películas fueron subidas a Tik-Tok en donde se mostraba a árabes golpeando y humillando a ortodoxos judíos en el tranvía de Jerusalén. Esta acción fue acompañada por protestas musulmanas en la puerta de Damasco (ciudad vieja). Frente a ellos apareció la extrema derecha israelí, grupos racistas “Lahava” y el diputado Itamar Ben-Gvir que incitaron en Sheij Jerrah y que fueron a enfrentar a los manifestantes musulmanes provocando la intervención de al policía. Todos estos sucesos en el marco del mes de ayuno de Ramadán en donde, la policía, decidió limitar la entrada al Monte del Templo para reducir la tensión.

5.

Las protestas palestinas en el este de Jerusalén ocurrieron durante el mes de Ramadán. Hamás organizó que las protestas entrasen dentro de la Explanada de las Mezquitas en donde los “pacíficos fieles” acumularon cientos de piedras para lanzar contra las fuerzas de seguridad y contra los creyentes judíos del Muro de los Lamentos. Si el mes de Ramadán es propicio para incitar el odio religioso con el conocido lema “los judíos quieren destruir la Mezquita de Al-Aqsa”, las tensiones aumentaron al festejarse el Día de Jerusalén, en donde tradicionalmente israelíes bailan por las calles con banderas nacionales. Para reducir tensiones, Israel prohibió a los judíos ascender a la explanada. No sirvió.

¿De qué forma Hamás agredió al Estado de Israel?

1.

El objetivo de Hamás era imponer un golpe estratégico contra Israel tras años de acumular material bélico escondido en miles de centros civiles palestinos de Gaza. El Día de Unificación de Jerusalén del año 2021, 10/5, Hamás anunció que vengaría las “constantes agresiones israelíes en la Mezquita de Al-Aqsa y en Jerusalén” por lo que dispararía contra Jerusalén a las 18 horas. Exactamente a esa hora, Hamás lanzó 7 cohetes contra la capital de Israel que festejaba con millares de civiles en las calles. Uno de los cohetes provocó daños materiales en Mebaseret Tzión, en las afueras de la capital.

2.

En los primeros siete días de agresión palestina, Hamás disparó más de 2300 cohetes contra civiles israelíes. El rango de ataque incluyó cerca del aeropuerto internacional Ramón en el sur; Jerusalén y; en el norte, el Valle de Jezreel. Las zonas que más sufrieron fueron los alrededores de la Franja de Gaza y la capital del Neguev, Beer-Sheva y, por supuesto, la zona de Dan, la ciudad de Tel Aviv y su metrópolis. Miles de israelíes debieron correr a los refugios de sus casas o públicos, parte de ellos sufrieron el golpe directo de cohetes contra sus casas o vehículos.

3.

Cuando Hamás desea agredir a Israel y comenzar una operación militar en contra de Gaza, Hamás puede ejecutar parte o todas las siguientes agresiones: 1) Disparar cantidades enormes de cohetes contra Israel. Cuando Hamás desea agredir, lo normal es disparar unos 100 cohetes por día. Eso provoca que el gobierno israelí reaccione. En 2021 Hamás disparo 2300 cohetes en siete días; 2) Disparar contra las ciudades en donde habitan grandes condensaciones de civiles judíos. En 2021, lanzó cohetes contra Tel-Aviv o Beer-Sheva; 3) Realizar un ataque estratégico exitoso como penetrar por túneles o asesinar de un golpe a muchos israelíes.

4.

Hasta el 16/5/2021, los palestinos de Gaza habían provocado 10 muertos, ocho de ellos ciudadanos israelíes (entre ellos un niño de cinco años y dos árabes israelíes), un soldado de las FDI y un trabajador extranjero de India. Además, provocaron 275 heridos. El 10/5/2021, primer día de la operación, los palestinos lanzaron unos 300 cohetes contra Israel. Uno de los logros más importantes conseguidos por Hamás fue el cierre de los vuelos internacional que arribaban a Israel (ubicado en Lod, cerca de Tel-Aviv). Además, lograron el cierre de los centros educativos nacionales. Los daños materiales provocados por Hamás fueron millonarios.

5.

La guerra Hamás-Israel despertó disturbios en el interior de la sociedad israelí. Miles de alborotadores árabes israelíes provocaron violentos disturbios, intentos de linchamiento, vandalismo e incendios provocados de sinagogas y propiedades. Se registraron principalmente en ciudades mixtas como Lod, Ramle y Acco (israelíes judíos fueron atacados salvajemente). También se celebraron disturbios en muchas carreteras del Neguev y la Galilea. A los disturbios también se unieron alborotadores judíos de extrema derecha (incluso se produjo un linchamiento de un árabe en Bat Yam). Decenas de alborotadores fueron arrestados y la policía se vio obligada a reclutar las reservas de la policía fronteriza.

¿Cuál fue la respuesta militar de Israel?

1.

Las FDI establecieron tres objetivos para la Operación Guardia de los Muros: 1) Imponer daños severos y destructivos contra el disparo de cohetes y capacidades de combate de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Israel no declaró su deseo de derrocar a Hamás; 2) Dar un golpe devastador a la capacidad de reconstruir la capacidad militar islamista, socavando así motivación para enfrentar a Israel durante años; 3) Restaurar la disuasión frente a las organizaciones de Gaza; 4) Mantener la preservación de la legitimidad internacional de las FDI para ejercer su poder contra la Franja de Gaza cuando Israel es agredida.

2.

Israel atacó más de 1100 ataques puntuales contra objetivos del Hamás en la Franja de Gaza. Entre los objetivos más importantes logrados por FDI destacan la destrucción del comando naval de Hamás, el ataque a las fábricas de cohetes y los depósitos de los mismos (no todas); el debilitamiento de las capacidades para disparar misiles anti-tanques y la destrucción de una serie de submarinos caseros que no demostraron mucha utilidad. El problema central para Israel es que Hamás ha logrado (hasta 16/5/2021) seguir disparando cohetes en cantidades preocupantes para Israel. Para Israel, el ataque contra el “Metro” fue muy exitoso.

3.

Para atacar el “Metro” (lugar donde guardaban armas y se escondían los líderes palestinos), Israel dio a entender que se estaba preparando una embestida terrestre. Sitios web de medios de comunicación de todo el mundo, incluidos el Washington Post y ABC, informaron sobre la incursión. El problema fue que no hubo invasión terrestre. Hamás y la Yihad Islámica enviaron su primera línea de defensa a los túneles para comenzar a tomar posiciones. Estos eran los equipos de misiles antitanques y los escuadrones de mortero destinados a atacar a las fuerzas terrestres entrantes. Fue allí donde atacaron las fuerzas aéreas hebreas.

4.

Israel se centra en atacar a los líderes militares de Hamás y la Yihad Islámica ya que son ellos los responsables de someter al pueblo palestino de Gaza a una guerra innecesaria. El 16/5/2021 las FDI liquidaron a Abu Harbid, comandante de la división Norte de la Yihad Islámica o el mismo día fue derriba la casa de Jaled El-Jalbi, financista de Hamás que en el subsuelo de su casa excavo túneles con material bélico. Hamás utiliza sitios civiles para guardar material bélico, disparar cohetes o usar a sus civiles como escudos humanos, exponiéndoles fatalmente y, violando la ley internacional.

5.

Muchas veces escuchamos irresponsables decir que Israel hace un genocidio del pueblo palestino. La prueba contundente son cifras de muertos ofrecidos por Hamás (que mienten adrede porque es teológicamente posible – Taaqya). Toda acción que hacemos en la vida está basada en intenciones y capacidades. Si Israel tendría “intenciones” de hacer un genocidio cuenta con capacidades casi ilimitadas para borrar al pueblo palestino en segundos. Sin embargo, no lo hace, porque no tiene tal intención. Acusar a Israel de genocidio sirve para quien, en la historia, aniquiló al judío sienta que “al fin de cuentas, su pasado no fue tan terrible”.

¿Por qué Israel destruye edificios enteros en la Franja de Gaza?

1.

Un edificio civil no es un blanco de guerra legal para atacar. Los edificios civiles deberían quedar fuera de todo conflicto armado. Por eso los militares están obligados a apartarse de civiles para evitar que estos queden expuestos a ataques. Un edificio desde el cual se disparan cohetes contra Israel o una escuela desde la cual se disparan contra militares israelíes (como las escuelas de UNWRA en 2014) se transforma en un objetivo militar legal. Un edificio donde se esconden cohetes o se dirigen acciones bélicas, son un blanco legal y quien viola la ley es quien coloca armas allí.

2.

Hemos visto durante la Operación Guardián de los Muro que el edificio en donde funcionaban las oficinas de la agencia de noticias AP y el canal qatarí yihadista Al-Jazeera, fue derribado. El Ministro de Exteriores de Israel Gaby Ashkenazi informó a sus pares occidentales las razones del derribo mostrando “pruebas contundentes” que, desde ese lugar, funcionaba la inteligencia de Hamás y se acumulaba material bélico. En el pasado, en Margen Protector 2014, una periodista de Al-Jazeera informó durante un directo que Hamás estaba disparando desde su edificio…. En síntesis, no es un fenómeno nuevo. ¿Los periodistas sabían que Hamás co-alquilaba?

3.

Cuando Israel decide derribar un edificio civil que es usado para fines militares entonces van a llamar por teléfono a los civiles que están en la zona y les enviarán mensajes de texto para evitar la muerte de no combatientes (es legal). Así ocurrió con los periodistas del edificio de AP-Al-Jazeera, profesionales de la información que recibieron dos horas para abandonar el edificio. Una vez que se cumple el plazo cuatro aviones de combate de Israel se elevan y bombardean desde ángulos diferentes para provocar que el edificio se caiga hacia adentro y, de esta forma, evitar destruir edificios lindantes.

¿Qué significa la técnica de “Golpe en el Techo”?

1.

Se trata de una técnica desarrollada por Israel desde la Operación Margen Protector el 2014. Según esta, una bomba se lanza sobre el techo de una vivienda y la misma no explota, pero hace mucho ruido y sacude los cimientos. Es una forma de avisarles a las personas que deben abandonar esa casa ya que la misma será atacada. Los civiles cuentan con siete a diez minutos para desalojar el edificio desde donde se han hecho acciones militares. Muchas veces, Hamás obliga a los civiles para que se queden en la zona utilizándolos como escudos humanos. Ningún ejército hace esto.

¿Es cierto que Israel usa fuerza “desproporcionada” contra los palestinos?

1.

En los últimos años, cada vez que ocurre un enfrentamiento militar entre Israel y alguien, ya sean los palestinos de Cisjordania, los de Gaza o Hezbollah en el Líbano, se escucha la siguiente cantolina: “Han muerto 1000 palestinos y solamente 12 israelí… eso demuestra que Israel viola la ley internacional y que usa fuerza desproporcionada”. La cantolina es eso, una cantolina… y dista mucho de tener sustento en la ley. Las muertes de civiles palestinos es algo terrible y el primero en preocuparse por eso es el ejército israelí y no Hamás que ni siquiera construye bunkers para los suyos.

2.

Los agresores saben que combaten contra judíos y tienen asegurada la solidaridad que quienes los odian o quienes se nutren de informaciones poco profundas por lo que lanzarán al aire miles de cifras de muertos recalcando que toditos son civiles. El periodista no se tomará el trabajo de verificar si es cierto porque si comenzasen a indagar serían deportados inmediatamente por quien goza de impunidad. Luego, cuando comienzan a aparecer nombres y apellidos y así sabemos que 50% de los muertos eran militares, una cifra dolorosa pero ampliamente superada en conflictos parecidos en donde islamistas utilizan civiles como escudos humanos.

3.

Para que exista violación de la Ley Internacional por uso desproporcionado de la fuerza no se puede argumentar que fallecieron X de un lado y X de otro. Si nos remitiésemos a números, entonces los nazis eran los buenitos y los británicos los malos porque murieron en la segunda guerra siete millones de un lado y solamente 500.000 del otro. Lo que es ridículo en la comparación Alemania-Inglaterra, es ridículo en los conflictos de Israel. Lo importante es quien agrede a quien, quién desea proteger a sus ciudadanos y quien desea que sus civiles se expongan al peligro para victimizarse.

4.

La proporcionalidad del uso de la fuerza se mide de una forma: Si Israel mata a un líder del Hamás, que estaba lanzando cohetes contra Israel entonces se mide el daño potencial que está provocando y si estos son “proporcionales”, no “exactos”, sino entendibles a los daños colaterales que puede provocar. Si es así, entonces el uso de la fuerza es legal. Por esa misma razón los aviadores israelíes filman sus acciones y un asesor legal confirma que tal ataque es legal o ilegal. Por esa misma razón, muchas veces, Israel anula ataques contra terroristas. Decide, la ley o charlatanería.

5.

Te lo explicaré así: Si un palestino de Hamás tiene una bomba nuclear, digamos, y él está preparado para usarla para asesinar a 3.000.000 de personas entonces su amenaza es evidente. Si la fuerza aérea ataca desde el aire al terrorista a sabiendas que si lo mata entonces morirán 20.000 civiles no combatientes entonces recién así podemos medir “proporcionalidad”. En otras palabras… ¿Se justifica la muerte de 20.000 inocentes para salvar a 3.000.000 de personas? Si el costo colateral es desproporcional al beneficio de la acción entonces existe violación. Otro punto es si hay un error militar o hubo intencionalidad.

¿De qué forma los palestinos de Hamás violan la ley internacional?

1.

Hamás suele ejecutar y promover los atentados suicidas (son ilegales). El Convenio Internacional de la ONU de 1977 establece: “Cualquiera que comete un delito, quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto mortífero explosivo u otro en, hacia o contra un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, un sistema de transporte público o hacia instalaciones e infraestructuras: (a) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o (b) Con el propósito de causar destrucción significativa de ese lugar, instalación o sistema, donde tal destrucción produce o pueda producir gran perjuicio económico”.

2.

Hay quienes prefieren, surrealisticamente, centrarse en Israel. Las acciones terroristas practicadas por Hamás, tanto ataques indiscriminados contra ciudades israelíes, aldeas y civiles, así como la exposición de sus propios residentes como escudos humanos, son violaciones al derecho internacional y a las normas humanitarias aceptadas mundialmente, específicamente, la violación de la regla de distinción, que requiere de combatientes que limiten los ataques para legitimar objetivos militares. Como tales, estos constituyen ambos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, enjuiciables ante la Corte Penal Internacional (CPI), así como también ante los tribunales municipales y tribunales guiados por la jurisdicción penal universal.

3.

En su artículo “La Responsabilidad de Hamás ante el Derecho Internacional Humanitario” la jurista Sigall Horowitz afirma: “…El uso por miembros de Hamás de los cohetes Qassam y Grad, en conexión al conflicto armado, puede constituir crimen de guerra según el Estatuto de Roma. Por consiguiente, estos actos pueden determinar la responsabilidad penal individual de los combatientes de Hamás que hayan cometido, ordenado, los hayan asistido, o cualquier otra manera que haya contribuido a su comisión. Estos actos también pueden determinar la responsabilidad penal individual de los jefes militares y dirigentes políticos de Hamás, bajo el principio de responsabilidad superior”.

4.

Los siguientes actos terroristas de Hamás constituyen graves crímenes para la comunidad internacional: 1) El apuntar indiscriminadamente contra pueblos y aldeas civiles israelíes con cohetes está prohibido según las “Regulaciones de la Haya 1907”. Leamos el Artículo 25: “Queda prohibido atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos”. Además, el “Protocolo I de la Convención de Ginebra 1977”, Artículo 48: “Las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones, únicamente, contra objetivos militares”.

5.

El declarado “modus operandi” de Hamás defiende y propugna el terrorismo contra Israel como el medio para lograr sus fines. Este considera a todo hombre, mujer y niño israelí como objetivo militar legítimo que justifica sus ataques terroristas de misiles, atentados suicidas, asesinatos y secuestros. Admite abiertamente su estrategia de aterrorizar a la población civil de Israel, a través del uso de cohetes y misiles indiscriminadamente, dirigidos a ciudades y pueblos de Israel. Sus líderes y voceros han admitido públicamente su responsabilidad en estos actos de terrorismo. Ellos ven a las víctimas civiles israelíes como éxitos militares estratégicos y tácticos.

¿Cómo reconocer las manipulaciones básicas de los medios de comunicación contra Israel?

1.

Los medios de comunicación legitiman al terrorismo cuando no lo llaman por su nombre o cuando le colocan nombres adulterados. Por ejemplo, la agencia de noticias española EFE suele catalogar como terrorista a todas las acciones (incluso las que no lo son) que hace ETA y su entorno, y también ese honor lo suelen recibir las acciones y los miembros de Al Qaeda. En ese caso, se los califica de acuerdo a lo que hacen, que es terrorismo. Sin embargo, cuando se trata de Hamás o de Hezbollah (que combaten contra Israel) los califican como “militantes”, legitimando lo que hacen.

2.

Cuando los medios de comunicación no muestran los disparos de cohetes desde posiciones civiles, cuando no filman personas armadas disfrazadas como civiles, cuando no muestran como las ambulancias civiles son usadas para trasladar hombres armados o cuando no muestran el uso de civiles (especialmente niños) como escudos humanos o cuando los periodistas se autocensuran porque temen que terroristas los expulsen de la zona… los medios de comunicación son socios y aliados del terrorismo. Así ha sucedido durante la operación Margen Protector en la Franja de Gaza en el 2014, cuando los periodistas tocaron fondo humillando su profesión. Exceptuando casos puntuales…

3.

Cuando las agencias de noticias como la españolita EFE habla de ETA o de Al Qaeda califican a los terroristas con ese nombre, aunque, en el caso de ETA, el terrorismo vasco suele ser “terrorismo personalizado” que es menos grave (desde una perspectiva militar) que lo realizado por Hamás (terrorismo suicida o indiscriminado). Sin embargo, cuando hablan sobre Hamás o sobre Hezbollah edulcoran el titulo llamándolos “militantes” ya que dicen que ellos pertenecen a una milicia armada. A unos los juzgan por lo que hacen y a los otros por su pertenencia. Esto es una forma de legitimar al terrorismo.

4.

En julio 2014, la agencia EFE publicó una noticia que puede ser encontrada en muchos diarios… “Israel bombardeó, en dos incursiones antes del amanecer, al menos 14 objetivos en la Franja de Gaza, entre ellos campos de entrenamiento e instalaciones de los militantes palestinos (Hamás), informó el Ejército”. El ejército israelí nunca calificaría a Hamás con el mote adulterado de militantes por lo que la cita ya sufrió una manipulación. Al decir que un combatiente es un “militante” no queda claro que se trata de un combatiente (que es un objetivo militar legal), ¡Uno puede ser un militante político también!

5.

Cuando los medios de comunicación toman al pie de la letra lo que declaran los terroristas, especialmente los terroristas islámicos que según su ideología pueden mentir (Taaqyya) sin poner en duda la veracidad de sus afirmaciones… los medios legitiman al terrorismo. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación no verifican ni ponen en duda los números de bajas civiles que argumentan los portavoces del palestino Hamás, cuando se conoce sobremanera que ellos mismos ordenan a sus seguidores mentir y ocultar las fotos de personas armadas para que parezcan civiles… El periodismo, por esa incompetencia profesional, favorece y blanquea al terrorismo.

¿De qué forma el conflicto Operación Guardián de los Muros puede escalar?

1.

En todo momento que Hezbollah no ataque con sus 150.000-200.000 cohetes y misiles contra Israel, el presente conflicto permanecerá siendo entre Israel y Hamás, gobernante de Gaza. Si los tumultos y violencia física se extiende hacia Cisjordania entonces podríamos estar frente a una especie de nueva Intifada en donde Israel combate contra Hamás y la Autoridad Palestina a la vez. Por el momento, Mahmoud Abbas está muy feliz que Israel ataca a quien lo derroco y humilló en 2007 expulsándole de la Franja. Otra causa para escalada es si Hamás hace un atentado estratégico, por ejemplo, usando túneles de ataque.

