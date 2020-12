Diario Judío México - El popular actor y cantante egipcio Mohamed Ramadan se enfrentó recientemente a intensas repercusiones luego que una foto de él tomada en un restaurante de Dubái, lo mostró abrazando al cantante israelí Omer Adam se volviera viral en las redes sociales.[1] Muchos egipcios condenaron a Ramadan e incluso lo acusaron de traición lanzando un hashtag en Twitter «Mohamed Ramadan sionista». La furia aumentó aún más luego que la foto fue publicada en la página Facebook «Israel habla árabe» de la cancillería israelí y muchos expresaron odio por Israel acusando a Ramadan de servir al objetivo de este país de ganarse la atención del pueblo egipcio.[2]

Mohamed Ramadan (al centro) junto al cantante israelí Omer Adam (izquierda) y la personalidad de los medios de comunicación emiratíes Hamad Al-Mazroui (derecha) en la página Facebook de la cancillería israelí «Israel habla árabe» (Facebook.com/IsraelArabic, 21 de noviembre, 2020.

La caricatura en Twitter muestra a Ramadan como un perro y a Adam de cerdo (Twitter.com/OsamaAOthman1, 22 de noviembre, 2020)

Los medios de comunicación identificados con el régimen egipcio se unieron a los ataques contra Ramadan en las redes sociales, publicando artículos en su contra y exigiendo se disculpara por su acción. Por ejemplo, Hamdi Rizq, editor del diario egipcio Al-Masri Al-Yawm y cercano al régimen egipcio, le pidió a Ramadan que se disculpe por «este acto de normalización de relaciones, que ningún otro famoso antes haya perpetrado jamás».[3] El presentador de la televisión egipcia Ahmed Moussa, también afiliado al régimen, atacó a Ramadan en su programa de televisión, describiendo a su acción de «vergüenza» e instando al Sindicato del Arte a tomar medidas en su contra.[4] Los sindicatos profesionales en Egipto tomaron medidas contra el cantante. El Sindicato de Profesiones del Teatro en Egipto condenó su acción y destacó que «existe una diferencia entre los acuerdos oficiales, a los que están comprometidos los gobiernos árabes y la postura popular, cultural y artística sobre el tema de la normalización de relaciones». Posteriormente, la Unión de Sindicatos del Arte le suspendió la membrecía a Ramadan en espera de una investigación por el incidente.[5] Además, el Sindicato de Periodistas prohibió publicar noticias sobre él o fotografías de su persona y un programa protagonizado por él fue cancelado, el cual iba a ser transmitido el próximo mes durante las festividades de Ramadán. Además, el abogado egipcio Tareq Mahmoud presentó una demanda contra su persona por causarle daño al pueblo egipcio.[6]

Mohamed Ramadan defendió su acción alegando que no sabía quién era Omer Adam cuando posó para la foto. Este dijo en un video publicado en Instagram: «No conozco a todas la gente con las que poso. Todos somos humanos y yo nunca me niego a nadie que me pida tomarse una foto conmigo… No puedo preguntarle a todos los que deseen tomarse una foto conmigo acerca de su nacionalidad, color de piel o apariencia». Luego, este eliminó el video y trató de sofocar el enojo en su contra reemplazando su foto de perfil en Facebook con una bandera palestina, pero esto no detuvo la indignación de los medios de comunicación.[7] Luego que la Unión de Sindicatos del Arte le suspendiera, Ramadan publicó en su página Facebook una imagen de sí mismo con el uniforme del ejército egipcio y explicó que, si hubiese sabido que Adam era israelí, se hubiese negado a fotografiarse con él.[8]

Sin embargo, en medio de los ataques contra Ramadan, algunos políticos e intelectuales egipcios publicaron artículos condenando el estupor por la fotografía. Estos acusaron de hipocresía y exageración a los críticos de Ramadán y se preguntaron la razón del por qué su acción fue considerada un crimen cuando Israel posee relaciones oficiales con Egipto que sirven a los intereses de Egipto. También criticaron a la Unión de Sindicatos del Arte por suspender la membrecía de Ramadan, alegando que esta medida no le servía para nada a la patria.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de los artículos que condenan la indignación por causa de la fotografía.

Periodista y político Osama Al-Ghazali Harb: ¿Desde cuándo es un crimen saludar a un israelí?

En su columna publicada el 28 de noviembre, 2020 en el diario del gobierno egipcio Al-Ahram, el destacado periodista y político Osama Al-Ghazali Harb se manifestó en contra del ataque a Ramadan y contra los sindicatos profesionales que desempeñaron un papel central en ello, preguntándose el por qué fue un delito saludar a un ciudadano de un país que posee y mantiene relaciones oficiales con Egipto. Este escribió: «El reciente alboroto y estupor contra el joven artista Mohamed Ramadan y las acusaciones de ‘normalización de relaciones’ en su contra, que llevaron a la Unión de Sindicatos del Arte a suspenderle, me causaron profunda conmoción y asombro. Primeramente, ¿en qué consistió la acción de ‘normalización de relaciones’ de Ramadan? El individuo estaba cenando en un restaurante en Dubái… cuando dos cantantes israelíes lo reconocieron, lo saludaron y se tomaron algunas fotos amistosas con él.

«¡El incidente fue un encuentro casual en un restaurante de un país árabe! Esta es la primera vez que escucho que saludar a un israelí constituye normalizar relaciones y me pregunto qué se supone debe hacer uno en tal situación. ¿Debió correr Ramadan y negarse a saludar al individuo? ¿Y por qué se negaría? Como todos los demás jóvenes egipcios de su edad (32), este sabe que Israel es un país que tiene relaciones oficiales con Egipto y posee una embajada y un embajador en Egipto. [Además], él nació 20 años después de la guerra de 1967 y 15 años después de la guerra de octubre del año 1973.

«Ramadan se comportó de forma espontánea, tal como lo hace con todos sus fans y ha dicho muy honestamente que no puede pedirle a todo el que desee fotografiarse con él que presente un documento de identidad o pasaporte. Y sin embargo, tres sindicatos profesionales – el de actores, música y del cine – quisieron sumar puntos al patriotismo a expensas de Ramadan, lo que ciertamente es más fácil que producir una película, una obra de teatro o una canción sobre los derechos robados al pueblo palestino.

«Aún más sorprendente es que todo este alboroto por Mohamed Ramadan sucede mientras algunos estados del Golfo, [es decir] los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, han normalizado sus relaciones con Israel, siguiendo el camino de Sudán y de Sudán del Sur mientras Qatar y Omán también poseen relaciones muy activas con Israel. ¿Por qué, entonces, los tres sindicatos no rompen sus relaciones con estos países y les impiden disfrutar de sus producciones cinematográficas, teatrales y musicales?…»[9]

Antiguo periodista ‘Abd Al-Mun’im Sa’id: Oponerse a la normalización de relaciones trasgrede la política exterior de Egipto

En un artículo publicado el 29 de noviembre, 2020 el intelectual y periodista egipcio ‘Abd Al-Mun’im Sa’id, presidente de la junta del diario Al-Masri Al-Yawm, quien fue designado por el Presidente egipcio ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi para que ocupe un cargo en el Senado egipcio (la cámara alta del parlamento), también condenó el ataque a Ramadan y la percepción de que el pueblo egipcio se opone a la normalización de relaciones con Israel. Este escribió que Egipto no normalizó sus relaciones ni realizo una «paz valiente» con Israel bajo coerción, sino por elección y en función de sus intereses. Este también criticó la conducta de los sindicatos profesionales, que dijo no ser lo mejor para la patria. Este escribió: «Que yo recuerde, fue nuestro maestro el periodista Mohamed Hassanein Heikal quien describió el debate o la controversia nacional sobre la normalización de relaciones en Egipto y luego en otros países árabes, diciendo: ‘Los gobiernos tienen sus propias necesidades de normalizar relaciones con Israel, pero los pueblos son libres a no hacerlo,’ distinguiendo de esta manera entre los gobiernos y pueblos…

«Pero ¿estaban nuestros gobiernos actuando verdaderamente bajo presión ante sus circunstancias cuando firmaron un acuerdo de paz con Israel? ¿Fue la Guerra de Octubre sólo un espejismo que no le costó caro al estado hebreo y le hizo cambiar sus posturas? ¿Fue la visita del presidente Sadat a Jerusalén, que creó una atmósfera de negociación conducente en hacer realidad los derechos egipcios y árabes sólo una aventura imprudente? ¿Fue la liberación de todo el Sinaí, desde Al-Tor a Taba y desde Sharm Al-Sheikh a Ras Al-Esh sólo un sueño y no una realidad? Todos estos son hechos conocidos… Entonces, ¿por qué, cuando un destacado artista egipcio aparece… en una fotografía junto a un israelí, vemos esto como algo profano y cercano a una traición?

«¿Y es cierto que oponerse a la normalización de relaciones es la libre elección del pueblo, tal como se refleja en la conducta de los sindicatos egipcios? Y lo que es más importante, ¿es razonable criticar a Ramadan con tanta dureza en este momento en la historia, cuando sabemos muy bien cómo se comporta Egipto al este del Mediterráneo[10] y el cómo otros países árabes han seguido nuestro ejemplo respecto a las relaciones con Israel?[11]… ¿Eligió el pueblo egipcio oponerse a la normalización de relaciones cuando las fábricas en Egipto realizaron manifestaciones, exigiendo ser parte del acuerdo QIZ (Zona Industrial Calificada), firmado por Egipto, Israel y los Estados Unidos.…. que le otorga prioridad a los bienes egipcios y abren las puertas del gran mercado norteamericano a este? ¿Fue esta la postura popular en Egipto respecto a los turistas israelíes, incluyendo a ambos árabes palestinos como judíos, quienes durante años fueron contados entre los principales visitantes en aras del turismo hacia Egipto?

«Nadie discute que Israel es un país agresivo que ocupa territorios palestinos, pero boicotearlo es parte de una política de sanciones y participación activa en la liberación de la tierra ocupada. No es un asunto de acción individual en las redes sociales. El boicot es ante todo una herramienta que poseen los estados y no de las organizaciones civiles y sindicatos profesionales, que tienen derecho a expresar una opinión pero no tienen derecho a tomar decisiones políticas.

“La pregunta es, ¿por qué no vimos tanta indignación y oposición por la ocupación rusa o turca en Siria, la ocupación iraní de Siria, Irak, el Líbano y Yemen, o cada vez que Arabia Saudita fue atacada por los houties…?

«Yo nunca he escuchado ninguna de las canciones de Mohamed Ramadan ni he visto ninguna de sus películas o series. Comparto los gustos musicales de mi generación y de los que vinieron poco después… Pero también pertenezco a la generación que combatió en octubre del año 1973 y que luego fue testigo de la valiente paz lograda con Israel. Esta generación tiene confianza en sí misma y la capacidad nacional de transmitirle a las generaciones más jóvenes que su música, su conducta y sus relaciones internacionales deben estar dentro del marco definido por el estado egipcio y por los únicos representantes legítimos autorizados para hablar en su nombre y en nombre de sus intereses… Negarle el derecho del estado a conducir su propia política exterior, tal como algunos de nosotros lo estamos haciendo [es decir los que se oponen a la normalización de relaciones], ¡no le sirve en lo absoluto a los intereses de la patria!»[12]

