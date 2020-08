Diario Judío México - El anuncio a un acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, en adelanto a la firma de un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, provocó muchas reacciones en todo el mundo árabe. El principal periodista saudita Mishari Al-Dhaidi escribió en su columna del 14 de agosto en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat que el acuerdo era un «logro diplomático histórico» y lo comparó con los anteriores acuerdos de paz con Israel realizados por el anterior presidente egipcio Anwar Sadat y el Rey Hussein de Jordania.

En contraste a estas reacciones, la prensa de Qatar, tal como se esperaba, atacó ferozmente el acuerdo, incluso profesando injurias en contra de los Emiratos Árabes Unidos y acusaciones de que este traicionó y vendió la causa palestina sin obtener nada a cambio. Los periodistas qataríes también tuitearon mensajes atacando el acuerdo y al líder de los Emiratos Árabes Unidos, el Príncipe Heredero a la Corona de Abu Dabi Muhammad bin Zayed, llamándolo mentiroso y el «Satanás de los árabes» y afirmando que con este acuerdo abandonó el manto del Islam. Algunos incluso pidieron a los países árabes que boicoteen a los Emiratos Árabes Unidos y retiren a sus embajadores.

Lo siguiente son traducciones de la columna de Al-Dhaidi elogiando el acuerdo junto a los ataques de Qatar en contra de este.

Periodista saudita: El acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel es un gran avance que beneficiará a árabes y a palestinos

En su columna publicada el 14 de agosto, 2020 en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, Mishari Al-Dhaidi escribió: «Para decirlo clara y directamente, los Emiratos Árabes Unidos lograron un gran avance político, psicológico y de seguridad en el Medio Oriente, cuando anunciaron el histórico acuerdo con Israel. Este acuerdo no ignora el justificado derecho de los palestinos a establecer su estado y proteger los lugares sagrados islámicos para todos los musulmanes. [Más bien], les brinda una oportunidad mucho más factible… de implementar en la práctica, la solución de los dos estados.

«Los Emiratos Árabes Unidos han realizado un logro tangible en el frente palestino ̶ a través de acciones y sin ningún tipo de consignas ̶ al detener la erosión de las tierras palestinas en Cisjordania a favor de los asentamientos [israelíes], un tema que fue afirmado explícitamente en el anuncio tripartito de los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel. Turquía, Qatar, Irán y todos los demás grandes habladores y obviamente también las organizaciones del caos, como Al-Qaeda, el EIIS, los houties y Hezbolá, continuarán operando su remolino de palabras contra los Emiratos Árabes Unidos, porque [este remolino de palabras] nunca dejó de injuriar e ir en contra de este noble, fuerte y tranquilo país árabe…

«El histórico [líder] de Egipto, el anterior presidente Anwar Sadat, fue atacado cuando protegió a su país de un destino terrible y por la pérdida de sus territorios [al firmar los Acuerdos de Camp David]. Fue un verdadero héroe de la guerra y de la paz, ya que Egipto aún disfruta de los beneficios de la paz que este líder realizo con Israel. Luego, el gran Rey de Jordania Hussein bin Tallal, fue atacado cuando se negó a sucumbir al mercado de las consignas populistas y logró traer la paz a su país [mientras] restauraba sus territorios como parte del famoso acuerdo [de paz] Wadi Araba. Siendo este un líder árabe realista y responsable, el Presidente egipcio ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi acogió con satisfacción el [acuerdo] entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, logrado bajo la tutela de los Estados Unidos y [su Presidente] Trump.

«Lo absurdo del caso es que la [máquina] de propaganda de la Hermandad Musulmana, Turquía e Irán están disparando sus flechas directamente contra los Emiratos Árabes Unidos, mientras las relaciones comerciales, militares y turísticas de Turquía con Israel continúan sin parar. Qatar, el lugar donde Al-Jazeera [es más estridente] también es amigable a Tel-Aviv y coordina con este.

«El acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel al menos no se produce a expensas de los árabes y palestinos, sino que más bien los beneficia. Nos guste o no, Israel es uno de los países de esta región, e Irán y Turquía son los que nos hacen daño que de hecho si sentimos y que [realmente] nos quema por dentro. Basta mencionar lo que está haciendo Turquía en Libia y lo que está haciendo Irán en Irak, el Líbano y Yemen. Según la declaración tripartita emitida por los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel, este histórico logro diplomático puede fortalecer la paz en el Medio Oriente mientras se preserva la [solución] de dos estados – de manera real y no en la imaginación de nadie. En cualquier caso, las negociaciones, conversaciones y acuerdos entre Israel y los países árabes no son nada nuevo. Algunos ejemplos son los acuerdos de Camp David, los acuerdos de Madrid, Oslo, Wye y Annapolis, etc.

«Finalmente, [permítanme decir que] las consignas populistas que seguramente se harán contra los Emiratos Árabes Unidos estarán destinadas a reclamar un monopolio sobre [el derecho a alcanzar] acuerdos y [mantener] las negociaciones con Israel».

Mishari Al-Dhaidi (Fuente: Syasy.net)

Prensa de Qatar: «Muhammad bin Zayed vendió la causa palestina a cambio de nada»

Tal como se señaló, la prensa de Qatar atacó con vehemencia el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel y difamó a los Emiratos Árabes Unidos y al Príncipe Heredero a la Corona Muhammad bin Zayed».

Portal del diario qatarí Al-Sharq: «Muhammad bin Zayed vendió la causa palestina a cambio de nada»

Un artículo en el portal del diario qatarí Al-Sharq, titulado «… Así es como la causa palestina se convirtió en peón a manos de bin Zayed» declaró: «[¿Es] ‘suspender’ [la anexión] o congelarla? O ¿se trata de otro engaño de Abu Dabi? Dos declaraciones contradictorias, una del Príncipe Heredero a la Corona de Abu Dabi Muhammad bin Zayed y otra de su canciller Anwar Gargash, [fueron emitidas] simultáneamente sobre el mismo tema, pero hubo discrepancias entre ellos y diferían en detalles misteriosos ocultos… Los Emiratos Árabes Unidos declararon la plena normalización [de sus relaciones] con Israel y bin Zayed tuiteó que esta normalización era a cambio de suspender la anexión de tierras palestinas por parte de Israel… [Pero] mientras bin Zayed hablaba de ‘suspender’, Gargash hablaba de ‘congelar’ [la anexión]!! Gargash reiteró esto en un publicado en su cuenta oficial Twitter… Parece ser que entre ‘suspender ‘y’ congelar’, la causa palestina se ha convertido en un peón en manos de bin Zayed. Este está llevando a cabo negociaciones al respecto… con el fin de obtener ganancias y utilizar a los palestinos y su causa como el ente encubridor de sus propias ambiciones…

«En los últimos años, Abu Dabi ha utilizado sus medios de comunicación para liderar una [campaña] de propaganda viciosa a escala internacional. Los medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos nunca se cansaron de describir al movimiento de resistencia islámico Hamas como organización terrorista y acusarlo de mantener rehenes a los habitantes de Gaza y de causar destrucción en la región y llevarla a su situación [actual]. En este contexto, es imposible ignorar las campañas de difamación y renuncia de los Emiratos Árabes Unidos a la causa palestina, su manera de blandir consignas tales como ‘[La causa palestina no] es mi causa’ y sus declaraciones positivas sobre Israel…

«Todo esto fue aparentemente preparado con mucho cuidado y planeado por alguien que pensó en cada [detalle]… y que hoy declaró la normalización [de relaciones con Israel en todos los ámbitos:] político, económico, militar, de inteligencia y cultural, así como también en el área de deportes. Este le dijo al mundo: «Estoy aquí para hacer la paz porque vengo de la tierra de la paz; yo, [Muhammad] bin Zayed, soy el patrocinador de la tolerancia, el amor y la hermandad…» La Autoridad Palestina dijo, en un comunicado que emitió, que lo hecho por los Emiratos Árabes Unidos hoy es un acto de traición contra Jerusalén, Al-Aqsa y contra la causa palestina…»[1]

Diario qatarí Al-Sharq: «Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el mayor peligro para la causa palestina»

Un artículo publicado el 14 de agosto, 2020 en la edición impresa del diario Al-Sharq, titulado «Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el mayor peligro para la causa palestina», declaró: «Los observadores creen que este acuerdo es el resultado de un plan de Abu Dabi que fue preparado durante [un período de] años, durante los cuales [los Emiratos Árabes Unidos] demonizaron a los palestinos con el fin de preparar el terreno para las relaciones comerciales con Tel Aviv en la región y con el fin de limpiar la imagen del régimen israelí…

«Desde la publicación del plan estadounidense conocido como el Acuerdo del Siglo, negociado por Jared Kushner… los Emiratos Árabes Unidos han desempeñado un papel importante en todas las coyunturas relevantes de este plan, que los observadores creen tiene como objetivo eliminar la causa palestina. Los Emiratos Árabes Unidos han sido protagonista de primera línea en la comercialización del Acuerdo del Siglo estadounidense, con el propósito de eliminar la causa palestina de una manera inalcanzable y sin precedentes… Muchos observadores creen que el mayor peligro para la causa palestina lo plantean algunos países vecinos que consideran a Israel como un aliado estratégico y país amigo».[2]

Caricatura en el diario qatarí: La normalización de relaciones Emiratos Árabes Unidos-Israel es una daga en la espalda de los palestinos (Al-Arabi Al-Jadid, Londres, 13 de agosto, 2020)

Prensa de Qatar en Twitter: Bin Zayed es un Satanás y mentiroso; este es un día negro en la historia de los árabes

Las críticas al acuerdo también fueron expresadas por la prensa de Qatar, en Twitter. El editor del diario qatarí Al-Sharq Sadeq Muhammad Al-‘Amari, tuiteó lo siguiente: «… Abu Dabi ha vendido la causa palestina y, a cambio, la bandera de los Emiratos Árabes Unidos iluminó el edificio del ayuntamiento de Tel Aviv».[3]

Fahed Al-‘Amadi, director de edición del diario qatarí Al-Watan, tuiteó en respuesta al anuncio del Príncipe Heredero a la Corona Muhammad bin Zayed: «El Satanás de los árabes bin Zayed, está insertando el nombre de Palestina como pretexto para justificar este vergonzoso acuerdo con Israel y juega el papel de preocuparse por la causa palestina, cuando es el primero en venderla, tratarlo con enemistad y actuar en su contra. Incluso sigue mintiendo en su tuit sobre la suspensión a la anexión, cuando lo cierto es que esto se pospone y no se suspende».[4]

Periodista qatarí Jaber bin Nasser Al-Marri tuiteó: «Un día negro en la historia del Golfo, de los árabes y los musulmanes».[5]

Jamal Rayyan, presentador de noticias del canal qatarí Al-Jazeera, quien en el 2018 expresó su apoyo a Hamas y al grupo Yihad Islámico y agregó que todos los extranjeros en Palestina regresaran al lugar de donde vinieron»,[6] escribió en una serie de tuits:» Congelar la anexión – excusas y mentiras. ¿De quién se ríen?»[7] y «Muhammad bin Zayed vendió Palestina por nada. El humillante acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos tiene como objetivo rescatar a Trump antes del final de su mandato».[8] En un tuit de una foto de bin Zayed, este escribió:» Este es el hombre que masacró a los mártires de Palestina nuevamente, en sus tumbas. ¿Cómo será recordado por la historia?… «Este también tuiteó, nuevamente con una fotografía de bin Zayed:» Su nombre es Muhammad, pero ha sido expulsado de la nación de Mahoma».[9]

El periodista de Al-Jazeera Hathem Abu Salah, tuiteó: «Trump declaró que el Primer Ministro israelí Netanyahu y el Príncipe Heredero a la Corona de Abu Dabi Muhammad bin Zayed, acordaron la normalización total de relaciones. No entiendo por qué los Emiratos Árabes Unidos están haciendo todo lo posible por normalizar relaciones con el enemigo ocupante que ha asesinado a cientos en Palestina y en el Líbano. En mi opinión, los países árabes que se respeten a sí mismos deben boicotear a los Emiratos Árabes Unidos y retirar a sus embajadores del lugar».[10]

Muna Hawwa, productor de Al-Jazeera quien preparó el controvertido video de Al-Jazeera Plus que cuestionaba el Holocausto, transmitido en mayo del 2019, [11] tuiteó en respuesta al Príncipe Heredero Muhammad bin Zayed: «Existe un dicho palestino, ‘incluso después de que la puta se arrepiente, ella sigue parada en la puerta’, es decir, la puerta del burdel. El tuit de bin Zayed [sobre el acuerdo de normalización de relaciones con Israel] es como esa puta, que se avergüenza de sí misma. Es incapaz de escribir un anuncio abierto sobre la normalización de relaciones y también de hablar sin cubrirse con el nombre de Palestina al que traicionó. Habibi [bin Zayed], eres como esa puta. [Admítelo], sin el estúpido intento de esconderse detrás del [hablar] de suspender la anexión de las tierras en Cisjordania».[12]

