Ahmad As’ad, el vicegobernador de la Autoridad Palestina en la gobernación de Tubas, dijo en un discurso público que Fatah seguirá combatiendo contra Israel y que rechaza la normalización de relaciones con la entidad sionista. El discurso fue transmitido en el canal de televisión Palestina TV el 1 de enero, 2021. Este dijo que la normalización de relaciones con Israel es nula y no posee ningún tipo de legalidad, al igual que el gobierno islámico rechaza el matrimonio mut’a (por placer). Asa’d dijo: «Estamos orgullosos y muy honrados» de pertenecer a Fatah, el «mar de sangre de los mártires», del cual dos tercios de sus miembros en el Comité Central han sido martirizados. As’ad dijo: «Nuestro camino hacia Jerusalén es claro» y pasa por la sangre de los mártires.

«Estamos orgullosos y muy honrados de pertenecer a este movimiento Fatah, cuyos dos tercios de sus miembros en el Comité Central fueron martirizados, por el bien de Palestina y de Jerusalén»

Ahmad As’ad: «La Organización para la Liberación Palestina es un mar de sangre de mártires. Estamos orgullosos y muy honrados de pertenecer a este movimiento Fatah, de cuyos dos tercios de sus miembros en el Comité Central fueron martirizados, por el bien de Palestina y de Jerusalén, junto a sus compañeros de armas, las otras facciones de la OLP. Fatah disparó la primera bala y luego continuó su camino con Abu Jihad, la primera piedra arrojada en la Primera Intifada y luego en la Segunda Intifada. La guerra con la ocupación sigue arrasando, somos gente que no dejamos a nuestros prisioneros en el campo de batalla.

La normalización de relaciones con Israel «es como el matrimonio mut’a [por placer] – nulo, según toda la jurisprudencia islámica»

«La normalización de relaciones con Israel], el intento de volverse en contra de la causa palestina, la anexión, así como también la declaración de que Jerusalén es la capital del estado ocupante – nosotros no reconocemos nada de esto. La sangre de nuestros mártires no ha sido y nunca será derramada en vano. Nosotros continuaremos la lucha. No nos importa tanto la prisa que tienen algunos países árabes por normalizar las relaciones con Israel. Es como el matrimonio mut’a [por placer] – totalmente nulo, de acuerdo a toda la jurisprudencia islámica.

«Nuestro camino es muy claro; y pasa por la sangre de los mártires»

«Nuestro pueblo ha abierto su camino con sangre. Nuestro camino es totalmente claro. No puede haber confusión al respecto. Nuestro camino es claro. Este camino pasa por la sangre de los mártires. Nuestro camino hacia Jerusalén es claro y no existe confusión al respecto». Este pasa por la tumba del mártir Yasser Arafat, fundador y maestro de este movimiento, que ha sido y seguirá siendo la punta de lanza en el conflicto árabe-israelí».