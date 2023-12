Conoce al artista Gabriel Corona y su inspiración artística sobre un interesante animal.

1.¿ De dónde eres?

Me tocó ver la luz y soltar mi primer llanto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 3 de julio de 1970.

2 ¿en tu vida artística, de experiencias interesantes has tenido?

Viví un tiempo en Oaxaca en donde me tocó realizar un mural con la pintora barca, el cual fue realizado en vez de usar pinceles. Se usaron las manos de los niños de varias comunidades.

3. ¿Qué te interesa expresar en tu obra?

Y en los últimos años he tomado como referencia al perro para adentrarme en el mundo de las soledad cotidiana del ser humano, y como ha usado a este animal, humanizando para llenar los vacíos, los dolores, las pérdidas y las separaciones que han sido objeto y este Leal compañero se ha vuelto la medicina holística del alma.

4. ¿Tienes algún estilo en especial?

Considero que mi obra es expresionista.

5. ¿Has tenido alguna exposición que consideras la más importante o interesante, por alguna razón?

Tuve una exposición llamada los dioses prehispánicos en 26 estampas. Narro el camino iniciático del chamán de los pueblos Wixarika en una serie de estampas asociadas con las cartas del tarot.

6.¿Cuáles son tus artistas preferidos y por qué?

Uno de mis artistas preferidos es Siqueiros por la investigación que realiza de nuevas técnicas, nuevos materiales, así como la expresión y fuerza de sus pinturas.

7. ¿Quieres transmitir algún mensaje con tu obra?

El acompañamiento que hace el perro en nuestra vida cotidiana, así como el acompañamiento que refieren todas las religiones del mundo de ese perro que nos acompaña al inframundo.

8.¿Qué técnica trabajas en tu obra y cuál es la que más te gusta?

Trabajo el acrílico y la gráfica y la que más me gusta es la gráfica por la expresiva que tiene y el soporte que ofrece esa posibilidad de flexión y transportación.

9. ¿Qué harías para acercar el arte a la gente?

Pequeños talleres, gráficos, dominicales en plazas públicas, e intervenciones plásticas y talleres infantiles, itinerantes en las escuelas de la comunidad.

