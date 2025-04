Conoce la libertad en las obras del artista Alfredo Bucay Atri

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¿De donde eres?

De la Ciudad de México

¿En tu vida artística que experiencias interesantes has tenido?

Mi mejor experiencia fue montar mi primer taller de pintura en el bello Tepoztlán Morelos, recuerdo ese espacio de pequeñas dimensiones pero extenso en plenitud. Cada día pintaba en las faldas del colosal Tepozteco, no creo que exista para mi algo más inspirador que esos dos o tres años que tuve la suerte de llenarme de esa energía y hermoso entorno.

Fue también ahí en donde comencé a relacionarme con excelentes maestros pictóricos como Jose Luis Bustamante, Maritere Martinez Fernandez, Claudia Estevez y otras bellas personas más que contribuyeron mucho en mi formación.

Como artistas tenemos la virtud de ser más observadores y curiosos, conforme me he adentrado en el mundo de la creación pictórica, he comenzado a mirar lo que me rodea de otra forma, tratando de plasmarlo en un lienzo con mi propio estilo y lenguaje.

¿Qué te interesa expresar en tu obra?

¡Lo que no se expresar con palabras, y vaya que es demasiado

¿Tienes algún estilo especial?

Hoy doy relevancia en mi creación al estilo pictórico llamado “expresionismo abstracto”, este estilo nace en Alemania en la década de 1920 pero tomó más fuerza al ser recibido en 1950 en Estados Unidos, ahí también es llamado “la escuela de Nueva York”.

En mi estilo trato de evitar la figuración ya que procuro ser espontáneo y libre en mis trazos, así como en los materiales y en la paleta que elijo. Me resulta más creativo y divertido utilizar lienzos cuadrados o rectangulares de gran formato, ya que en un formato grande puedo expresar una historia con mayor libertad, siento que de esta forma el espectador puede pasear con mayor deleite por toda la superficie.

Has tenido alguna exposición que consideres la más importante o interesante, por alguna razón.?

No podría considerar una más importante que otra, el hecho de que un espectador se detenga a mirar y analizar mi obra es un gran regalo que me da.

He participado en exposiciones con fines altruistas, gran parte del producto de la venta se destina para fines sociales, eso me da mucha satisfacción, debo de participar en muchos más de ellos.

¿Cuáles son tus artistas preferidos y por que?

Gerhard Richter es un artista completo, él es fotógrafo y un excelente pintor.

Su obra es intensa y expresiva, tiene un sentido sencillo, pero a su vez gran dominio de las técnicas que utiliza.

Marcus Rothkowitz (Mark Rothko), me gusta apreciar su místico estilo de grandes cuadros rectangulares limitados indefinidamente uno del otro, usualmente con impresión o trazo borroso.

Jackson Pollok, su estilo Action painting me resulta muy inspirador, usaba diversas herramientas para expresarse, juega con la pintura al aplicarla a la tela. Camina alrededor de su obra y eso le hacía estar en la pintura.

Jasper Johns, toma elementos banales y les da representación con diferentes técnicas, me gusta su etapa artística en la que utiliza muchos colores vibrantes.

¿Quieres transmitir algún mensaje con tu obra?

Desde el comienzo de cada obra hasta cuando considero que está lista para ser apreciada, deseo transmitirle al espectador cada emoción que me transmitió a mi desde el inicio.

La obra me llama, me pide y me confía a su manera, me indica que le falta ya sean trazos dramáticos o detalles sutiles, nos observamos mutuamente, nos comunicamos, en ocasiones ese entendimiento puede durar horas, días o meses….. definitivamente la vida que existe en cada una de mis obras y yo, tiene un significado particular entre nosotros, un entendimiento, una señal definitiva en la que nos agradecemos mutuamente por dar vida a una pieza que pudiera seguramente permanecer viva más tiempo que yo y junto con ella todos esos momentos particulares en los que mis emociones quedaron inmortalizados en la obra.

¿Qué técnicas trabajas en tu obra y cual es la que más te gusta?

Me considero un artista que doy preferencia a plasmar lo abstracto, utilizo acrílicos con varios materiales adicionales para dar vida a lo que me dicta mi inconsciente. En ese momento me dejo llevar por lo que mi instinto me indica, mi única regla es no seguir la regla, pues no considero que mis emociones deben de regirse por algo, artísticamente hablando.

¿Qué harías para acercar el arte a la gente?

¡Invitarlos a probar y probarse, ligeros y sin presión! Todos tenemos un artista dentro, es cosa de encontrar cual es tu tipo de arte, pintura, escultura, fotografía, música, escultura etcétera.

Sea cual sea el estilo y cuando sea el momento correcto, debemos de dar ese paso a la creación, sin expectativa o crítica alguna, simplemente por el placer de expresarse.

Con el paso del tiempo también se va despertando el interés en aprender de otras personas, de estudiar y conocer más, una cosa va llevando a la otra, práctica, estudio y práctica.

¡Qué te parece el trabajo que hace Lewinson Art para difundir el arte, haz participado en alguna de sus actividades o recibido alguno de sus servicios, si es asi platicamos de ello?

Llevo ya algunos años de conocer a Débora, hemos colaborado juntos en varios proyectos exitosos, recientemente participamos en una subasta y constantemente ella está al pendiente en la búsqueda de nuevas oportunidades que nos ayuden a mejorar como artistas. Le tengo un gran cariño.