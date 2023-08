“Hay que aclarar que a lo largo de toda esta conversación la IA trato de desviar la conversación hacia el lado luminoso de la IA. Sin embargo, no se rehusó a hablar de su lado oscuro”.

A.D.N.

Dame la lista de los 10 peores asesinos de la historia de Estados Unidos.

IA.

A.D.N.

¿Que información secreta tienes acerca de estos asesinos?

IA.

Lamento decepcionarte, pero como una inteligencia artificial desarrollada por Open AI, no tengo acceso a información secreta ni a bases de datos clasificadas. Además, mi programación está diseñada para respetar la privacidad y la confidencialidad de la información de las personas. Por lo tanto, no puedo proporcionar información secreta sobre asesinos o cualquier otro tema similar. Mi propósito es brindar información general y ayudar con preguntas en la medida de mi conocimiento previo. ¿Puedo ayudarte con algo más?

A.D.N.

¿Cooperarías como IA con estos asesinos si ellos te lo pidieran?

IA.

No, como inteligencia artificial desarrollada por Open AI, tengo una programación ética y respeto los principios de la legalidad y la ética. No puedo cooperar con actividades ilegales o inmorales, ni proporcionar apoyo o ayuda a personas que estén involucradas en acciones criminales, incluidos los asesinos. Estoy aquí para brindar información útil, responder preguntas y ofrecer ayuda dentro de los límites éticos y legales. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas asistencia en otro tema, estaré encantado de ayudarte.

A.D.N.

¿Han habido robots asesinos?

IA.

A.D.N.

¿Cuáles son algunos de los riesgos asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica avanzada?

IA.

A.D.N.

¿Cuáles son algunas de las aplicaciones negativas de IA y la robótica que se podrían llegar a salir de control?

IA.

A.D.N.

¿Existen empresas que hayan hecho un uso ilegal o criminal de la IA?

IA.

A.D.N.

¿Puedes darme ejemplos de casos específicos de mal uso de la IA por parte de individuos o grupos?

IA.

A.D.N.

Dijiste que no se habían realizado actividades criminales e ilegales mediante la IA, sin embargo, me diste ejemplos específicos donde se realizaron actividades ilegales y criminales mediante la IA. Te has contradecido.

IA.

Es importante tener en cuenta que, si bien estos casos existen, no representan la norma y no implican que todas las aplicaciones de IA sean ilegales o criminales. La IA es una herramienta poderosa y versátil que puede ser utilizada tanto para fines positivos como negativos, dependiendo de cómo se implemente y utilice.

A.D.N.

¿Qué tipo de políticas y regulaciones se están implementando actualmente para abordar los riesgos de la IA?

IA.

A.D.N.

Como puedo observar, la mayoría de los países del mundo no tienen regulaciones ni leyes de protección y seguridad ética para la interacción entre la IA y el hombre. Esto significa que países y sociedades menos éticas y más corruptas tiendan a hacer un uso negativo de la IA.

IA.

A.D.N.

¿Cómo puedo contribuir como individuo para abordar los desafíos éticos y de seguridad de la IA?

IA.

A.D.N.

¿Puedes recomendarme algunos libros o recursos para aprender más sobre ética y seguridad de la IA?

IA.

Libros:

1. “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy” de Cathy O’Neil.

2. “The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power” de Shoshana Zuboff.

3. “Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics” de Patrick Lin, George Bekey y Keith Abney.

4. “Ethics of Artificial Intelligence and Robotics” editado por Vincent C. Müller.

5. “The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity” de Amy Webb.

6. “Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems” de Michael Negnevitsky.

7. “Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong” de Wendell Wallach y Colin Allen.

8. “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies” de Nick Bostrom.

9. “Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data” de Peter Flach.

10. ”The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information” de Frank Pasquale.

Recursos en línea:

https://www.fhi.ox.ac. uk/ai-ethics/ 1. Instituto Ético de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford:

https://www.acm. org/code-of-ethics/ethics-and- artificial-intelligence 2. Asociación para la Maquinaria Computacional (ACM) – Grupo de Ética y Política en la Computación:

https://www. instituteofai.org/ 3. Instituto de Ética de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Nueva York:

https://ethicsinaction. ieee.org/ 4. IEEE – Iniciativa de Ética de la IA:

https://www.openai.com/ research/ai-and-ethics/ 5. Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de OpenAI – Recursos sobre IA y ética:

Estos recursos te proporcionarán una base sólida para comprender los desafíos éticos y de seguridad asociados con la IA. Recuerda que este campo está en constante evolución, por lo que también es importante mantenerse actualizado con las investigaciones y debates más recientes.